散户大军横扫华尔街 股市“罗宾汉”劫贫济富？

（德国之声中文网）聚啸于Reddit论坛、近日横扫华尔街专业机构的美国散户投资者大军遭遇打击，炒股应用Robinhood和其他几家券商周四（1月28日）宣布限制部分股票交易。

美国多地散户为此发起诉讼，两党国会议员也表示了一致的批评。据称，专业投资基金基本上能够继续买卖这些受限股票。

Robinhood为何限制交易？

这款总部位于加州的交易应用在一份声明中表示，由于"最近发生的波动"，它决定限制某些股票的交易，投资者只能做平仓操作。

受到交易限制的股票是Gamestop、AMC院线、Bed Bath & Beyond、黑莓、诺基亚、Express、Koss、美国航空、Tootsie Roll、优栈网和Naked Brand Group。

这些公司的持股散户在Reddit论坛上聚集，相互支持，将这些部分被华尔街对冲基金看空的老牌公司的股价推上前所未有的高度。持有这些公司大量空头头寸的对冲基金被散户逼入窘境，面临巨大损失。

Gamestop的股票在过去24小时内交易价格位于每股112美元至480美元之间。就在几周之前，它的价格仅仅为18美元。

游戏店GameStop的股票近日疯涨

价格疯涨导致对冲基金损失巨大。此前，Gamestop的股价已经连续下跌了6年，两家对冲基金都认为还会继续下跌，为此下了很大的赌注，也就是所谓“卖空”。如果股价如期下跌，他们就会获利；如果价格上涨，他们就会亏损。

价格的上涨迫使对冲基金Melvin在周四关闭了GameStop股票的卖空头寸以减少损失。

Robinhood不是限制交易的唯一券商

盈透证券（Interactive Brokers）也限制了AMC、黑莓、快讯、GameStop和Koss的期权交易。用户可以平仓，但不能买入。该公司实施限制的理由是市场波动。

盈透证券的发言人霍利迪（Kalen Holliday）表示，该公司的限制措施同时适用于个人和机构投资者账户。

据商业网站Investing.com报道，德国券商Trade Republic也对Gamestop、AMC院线、黑莓、诺基亚、Express和Bed Bath & Beyond实施了限制。

另外两家美国券商嘉信理财（Charles Schwab）和TD Ameritrade也于周三在各自的平台上采取了类似的交易限制措施。

"让人们去交易吧"

Robinhood公司周四发表了一篇题为 "市场波动的最新情况 "的博客文章，试图解释他们的决定，并强调这是他们是独立作出的决定。

文章写道："需要说明的是，这是一个风险管理的决定，并非听命于操纵市场的投资者的指令。"该公司表示，在更多的情况下， "金融的民主化一直是我们的指路明灯。"

但是很多散户对此解释并不满意，认为该公司恰恰违背了初衷。

包括Gamestop自己在内的很多人引用该公司2016年的一条推特说强调说："让人们去交易吧（Let the people trade）。

"

周四至少有一起诉讼已经提交到纽约地方法院，声称Robinhood通过限制投资者买卖GameStop来操纵市场。

美国议员也对此发表了看法。美国众议院议员民主党议员科特兹(Alexandria Ocasio-Cortez)在Twitter上写道，这一限制措施是 "不可接受的"。她说，国会需要更多地了解这一 "阻止散户买卖却允许对冲基金随心所欲地交易 "的措施。

共和党参议员克鲁兹（Ted Cruz）在推特上转发科特兹的推文，罕见地点赞。民主党女议员特莱布（Rashida Tlaib）称这一限制 "无比荒谬"。

与此同时，脸书关闭了一个人气旺盛的股票讨论小组“Robinhood股民”（Robinhood Stock Traders）。该公司发言人莫雷亚（Kristen Morea）称该小组“违反了我们的社区标准，与眼下发生的股票狂热无关”。据路透社报道，她没有回应作出详细说明的请求。

接下来会发生什么？

美国众议院金融服务委员会和参议院银行委员会将举行听证会，讨论近日的股市风波。

该委员会代表之一沃特斯（Maxine Waters）称，将重点讨论 "卖空、在线交易平台、游戏化及其对我们的资本市场和散户的系统性影响"。

Robinhood稍后表示，从周五开始允许用戶有限买入受限证券，并将继续监测市场走势。

张平/ 洪沙 （路透社、美联社）

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