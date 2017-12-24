 敢说圣诞老人不存在？  美国当局″炸裂″了 | 文化经纬 | DW | 09.12.2018

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文化经纬

敢说圣诞老人不存在？  美国当局"炸裂"了

跟圣诞老人叫板没有什么好果子吃。圣诞临近，美国德州一名男子被逮捕、新泽西州一名代课老师被炒鱿鱼，他们都宣扬圣诞老人是假的。

  • Bildergalerie Reisewege von Nikolaus

    全世界的孩子们最爱的老头

    戴着冠冕握着权杖

    圣诞老人的原型在历史上确有真人。他是生活在公元4世纪米拉城（今土耳其境内）的主教圣尼古拉。传说，他生在一个非常富庶的家庭，但是他将继承下来的全部财产都分发给穷人。

  • Bildergalerie Reisewege von Nikolaus

    全世界的孩子们最爱的老头

    穿红袍的圣诞老人

    现在一到圣诞节就随处可见的留着白胡子、穿着红袍子、戴着红帽子的圣诞老人形象其实是上世纪30年代美国可口可乐公司为了推销汽水创造出来的人物形象。德国勃兰登堡州甚至还举办圣诞老人马拉松长跑比赛。

  • Bildergalerie Reisewege von Nikolaus

    全世界的孩子们最爱的老头

    圣诞老人的盛夏大会

    全球圣诞老人年度大会在丹麦首都哥本哈根举行。每年夏天都会有来自15个国家的100多名圣诞老人在这里聚会为圣诞节做准备，参加会议的女性圣诞老人数量也越来越多。

  • Bildergalerie Reisewege von Nikolaus

    全世界的孩子们最爱的老头

    会潜水的圣诞老人

    5年前德国石荷州一个水族馆的工作人员打扮成圣诞老人的样子给水族馆的“住户们”送去了加餐礼物。

  • Bildergalerie Reisewege von Nikolaus

    全世界的孩子们最爱的老头

    香甜的圣诞老人

    1820年，糖果界推出第一款圣诞老人形状的巧克力，当时的巧克力还是纯手工捏制的。不过现如今的圣诞老人巧克力都是模型浇灌的了。德国每年大约生产150吨圣诞老人巧克力。

  • Bildergalerie Reisewege von Nikolaus

    全世界的孩子们最爱的老头

    圣诞老人的同伴

    在很多国家，圣诞老人还有一个同伴。在德国这个同伴的名字叫鲁普雷希特（Knecht Ruprecht），在荷兰等国家他也被叫做黑彼得（Zwarte Piet）。这位同伴的作用不仅是帮助圣诞老人分发礼物，还要教训那些不听话的孩子。

  • Bildergalerie Reisewege von Nikolaus

    全世界的孩子们最爱的老头

    多种交通工具

    圣诞老人的交通工具也是多种多样。他在德国骑自行车，在芬兰乘坐驯鹿拉的飞天雪橇，在埃及乘坐的是骆驼。

  • Bildergalerie Reisewege von Nikolaus

    全世界的孩子们最爱的老头

    圣诞老人也超速？

    这两位“圣诞老人”赶路时，在慕尼黑因超速驾驶被摄像头抓个正着。不过看在圣诞老人分发礼物时间压力过大的情面上，警察只对他们提出了警告。

  • Bildergalerie Reisewege von Nikolaus

    全世界的孩子们最爱的老头

    看！圣诞老人和飞天雪橇！

    圣诞老人究竟有什么样的魔法能让他在一夜之间在全世界范围内分发礼物呢？这个秘密可能永远不会被揭晓。不过我们知道他每年都会到来就行啦！


  • Bildergalerie Reisewege von Nikolaus

    全世界的孩子们最爱的老头

    戴着冠冕握着权杖

    圣诞老人的原型在历史上确有真人。他是生活在公元4世纪米拉城（今土耳其境内）的主教圣尼古拉。传说，他生在一个非常富庶的家庭，但是他将继承下来的全部财产都分发给穷人。

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    穿红袍的圣诞老人

    现在一到圣诞节就随处可见的留着白胡子、穿着红袍子、戴着红帽子的圣诞老人形象其实是上世纪30年代美国可口可乐公司为了推销汽水创造出来的人物形象。德国勃兰登堡州甚至还举办圣诞老人马拉松长跑比赛。

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    全世界的孩子们最爱的老头

    圣诞老人的盛夏大会

    全球圣诞老人年度大会在丹麦首都哥本哈根举行。每年夏天都会有来自15个国家的100多名圣诞老人在这里聚会为圣诞节做准备，参加会议的女性圣诞老人数量也越来越多。

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    会潜水的圣诞老人

    5年前德国石荷州一个水族馆的工作人员打扮成圣诞老人的样子给水族馆的“住户们”送去了加餐礼物。

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    香甜的圣诞老人

    1820年，糖果界推出第一款圣诞老人形状的巧克力，当时的巧克力还是纯手工捏制的。不过现如今的圣诞老人巧克力都是模型浇灌的了。德国每年大约生产150吨圣诞老人巧克力。

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    圣诞老人的同伴

    在很多国家，圣诞老人还有一个同伴。在德国这个同伴的名字叫鲁普雷希特（Knecht Ruprecht），在荷兰等国家他也被叫做黑彼得（Zwarte Piet）。这位同伴的作用不仅是帮助圣诞老人分发礼物，还要教训那些不听话的孩子。

  • Bildergalerie Reisewege von Nikolaus

    全世界的孩子们最爱的老头

    多种交通工具

    圣诞老人的交通工具也是多种多样。他在德国骑自行车，在芬兰乘坐驯鹿拉的飞天雪橇，在埃及乘坐的是骆驼。

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    全世界的孩子们最爱的老头

    圣诞老人也超速？

    这两位“圣诞老人”赶路时，在慕尼黑因超速驾驶被摄像头抓个正着。不过看在圣诞老人分发礼物时间压力过大的情面上，警察只对他们提出了警告。

  • Bildergalerie Reisewege von Nikolaus

    全世界的孩子们最爱的老头

    看！圣诞老人和飞天雪橇！

    圣诞老人究竟有什么样的魔法能让他在一夜之间在全世界范围内分发礼物呢？这个秘密可能永远不会被揭晓。不过我们知道他每年都会到来就行啦！


（德国之声中文网）美国德克萨斯州的一名男子因告诉孩子们圣诞老人是不存在而被拘。根据多家媒体报道，在德州北部的克利本（Cleburne）一家教堂举行"与圣诞老人吃早餐"活动时，一名31岁的男子和另外两人在教堂外大喊，称圣诞老人是假的。

许多人对此表示不满，男子被警方逮捕。当地市长凯恩（Scott Cain）说，竟然抗议圣诞老人，这可不行。

就在不久前，有一名女教师也因为告诉学生圣诞老人不存在而被校方辞退。这位新泽西州一名代课小学老师告诉学生，圣诞老人不是真的，之后在回答学生提问时，她还"揭穿了"复活节兔子、牙仙、圣诞精灵，说它们也不是真实存在的。

  • Funny Christmas - Weihnachtstauchen in Ulm (picture alliance/dpa/S. Puchner)

    你想不到/不敢做的圣诞节玩法

    让鱼过圣诞节

    在德国乌尔姆的多瑙河水族馆，甚至鱼都会得到一棵圣诞树。潜水员装扮成圣诞天使和驯鹿，为它们送去一份“节日大餐”。

  • Deutschland Weihnachtsbäume für die Schiffe im Hafen (picture alliance/dpa/A. Heimken)

    你想不到/不敢做的圣诞节玩法

    给船员送圣诞树

    20年来，诺德曼信息中心有限公司每年圣诞节前夕都为汉堡港的船员们送去圣诞树。圣诞老人在送树之前必须“吃饱喝足”，因为他要从一个甲板到另一个甲板总共运送40至50棵圣诞树。

  • Funny Christmas -Weihnachtsmann auf Boot bei Washington (Getty Images/AFP/K. Bleier)

    你想不到/不敢做的圣诞节玩法

    保护神圣尼古拉斯

    上个世纪，美国迈拉的圣尼古拉斯（St. Nicholas of Myra）成为世界知名的圣诞老人。据说这一传统是由荷兰人带到昔日的新阿姆斯特丹，即今天的纽约。看来这一说法是可信的。尼古拉斯不仅是阿姆斯特丹的守护神，也是所有船员的保护神。

  • Funny Christmas - Weihnachtsmann im Aquarium von Paris (Reuters/C. Platiau )

    你想不到/不敢做的圣诞节玩法

    圣诞老人被扔进水里？

    在法国巴黎的一个水族馆，圣诞老人潜入水里并向游客招手致意。游客们也利用这一圣诞奇观纷纷进行自拍。

  • Funny Christmas - Berliner Seehunde schwimmen als Santa Claus (Reuters/H. Hanschke)

    你想不到/不敢做的圣诞节玩法

    圣诞节冬泳

    “柏林海豹”俱乐部成员的圣诞节冬泳活动并非旨在吸引观众，而是为了在冰冷的水中游泳锻炼强身健体。这是俱乐部成员在奥兰克湖参加传统的圣诞节冬泳活动。

  • Funny Christmas - Eisschwimmer in Krasnoyarsk, Russland (Reuters/I. Naymushin )

    你想不到/不敢做的圣诞节玩法

    携带圣诞树畅游冰河

    有一种名叫Kriophyle的生物喜欢生活在零下10摄氏度的环境里。西伯利亚克拉斯诺亚尔斯克的一个俱乐部以这种生物的名字命名。俱乐部成员喜欢用雪擦皮肤，穿着泳裤打雪仗或者在圣诞节之际在冰冷刺骨的叶尼塞河中冬泳。

  • Funny Christmas - Bademeister als Santa Claus (Reuters/D. Gray)

    你想不到/不敢做的圣诞节玩法

    警惕的圣诞老人

    与柏林和克拉斯诺亚尔斯克的冬泳者不同的是，这位圣诞老人要在摄氏22度的气温下做好随时跳入水中的准备。作为澳大利亚悉尼“邦迪海滩”的救生员，他的任务是抢救溺水冲浪者。

  • Funny Christmas - Weihnachten am Bondi Beach (Reuters/D. Gray)

    你想不到/不敢做的圣诞节玩法

    盛夏欢度圣诞节

    在悉尼和其它澳大利亚沿海城市，人们经常举行海滩派对欢度圣诞节。因为在南半球，圣诞节之际这里正是盛夏季节。

  • Funny Christmas - Santa Claus Fischerboot - Chile (Reuters/R. Garrido)

    你想不到/不敢做的圣诞节玩法

    安全穿越港口

    智利人也是在夏季迎来圣诞节。这是圣诞老人和东方三贤乘坐一艘捕鱼船驶过智利的瓦尔帕莱索港。虽然是夏季，但是由于南极冰雪融化，即便是12月份这里的水温也很少超过15度。


该校校长接受采访时说："作为4个孩子的父亲，我真的知道这种宣告有多敏感。"另外一名校方负责人对这件事"感到沮丧"，因为"与节日和传统有关的孩童惊喜"具有特殊的意义。

有一名学生家长说，许多爸爸妈妈在家里尝试挽回损失。这名祸从口出的代课女教师未来不能在这个学区担任老师的职务。

 

文木/王凡 (德新社，美联社)

 

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全世界的孩子们最爱的老头

每年的12月6日，圣尼古拉都会挨家挨户地向听话的孩子们分发糖果。哪怕路途再遥远，这位圣诞老人也会按时地完成他的使命。 (06.12.2016)  

你想不到/不敢做的圣诞节玩法

如果圣诞老人落水，也无需大惊小怪。因为圣诞节之际，有很多水中举行的圣诞节活动。 (26.12.2017)  

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USA Weihnachten Weihnachtsmann (picture alliance/akg)

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