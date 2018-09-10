"敞开的门"排名：中国基督徒处境更难

（德国之声中文网）朝鲜连续第18次列在榜首，即基督徒受迫害最严重的国家。

中国位列27位，此前是43位，这意味着那里的基督徒的处境愈发严峻。

"敞开的门"组织在报告中列出2018年对中国基督教徒产生影响的一些大事。

2018年1月，山西临汾金灯台教堂被爆破强拆。

2018年2月1日，中国国务院公布新修订的《宗教事务条例》。教会受到的具体影响包括：基督教幼儿园、儿童圣经课程要关闭、夏令营被取消，教会要在门口贴告示禁止未成年人参加聚会。

2018年3月，中国官方的基督教两会公布《推动我国基督教中国化五年工作规划纲要》。其中写道："在推进基督教中国化进程中，必须遵循以下原则：拥护中国共产党的领导，以社会主义核心价值观为引领，认同我国发展的制度、道路、理论和文化"等。

同月，中共印发机构改革方案，由中央统战部"统一管理宗教工作"，将国家宗教事务局并入中央统战部。目的是：加强党对宗教工作的集中统一领导，坚持我国宗教的中国化方向，积极引导宗教与社会主义社会相适应等。

2018年4月，中国电商网站《圣经》下架，也受到国际媒体的关注。官方仅允许在国家批准的教会销售点出售圣经。不过，非官方的家庭教会仍以自己的渠道提供圣经。

2018年9月，梵蒂冈与中国签署有关主教任命的"临时性协议"。其影响尚不清楚，但已引发忧虑。

"敞开的门"报告中说，浙江省拆除十字架的运动在2016年结束，但2018年在中国再次发生新一轮浪潮，数千个十字架被拆除，数百家教会被关闭，特别是在浙江和河南。在北京、山西和成都，2018年也发生大规模、有影响力的教会被关闭事件。许多省份发生聚会被干扰、被禁止的事件。基督徒受到惩罚或被逮捕、拘留。

中国教会牧师2018年8、9月份发起联署，抗议《宗教事务条例》实施以来，政府部门"拆毁教会建筑的十字架，粗暴干涉基督徒家庭悬挂、张贴的十字架和春联等信仰表达，强迫和威胁教会加入官方控制的宗教组织，强迫教会悬挂国旗或歌颂世俗国家、政党，禁止基督徒的未成年子女进入教会和接受信仰教育，剥夺和取缔教会和信徒的自由聚会等"。至11月已有600余位各地牧师签名。

"敞开的门"报告称，特别是国家控制下的三自爱国教会受到有关规定的严重影响，比如安装监控摄像头。

2018年9月，1500余人的北京锡安教会因拒绝安装监控摄像头，遭取缔。 官方给出的理由是未经批准的团体在未经注册的地点非法聚会。锡安教会是一家非官方的家庭教会。

被取缔的北京锡安教会牧师金明日

"敞开的门"报告称，对于宗教事务条例的落实，各地有所不同。一些牧师被要求每隔几周去当地派出所报备。另一方面，鉴于中国幅员辽阔、教会数量众多，也的确有许多教会迄今未受到官方运动的影响。报告称，引人注意的是，许多教会在受到突击搜查和遭取缔后，并未消失，而是分成较小的小组活动。

报告称，2017至2018年，在中国一些城市，有外国人因被怀疑从事传教活动，而被迫离开中国。

中国官方公布的基督徒人数上升

报告还关注了新疆有穆斯林背景的基督徒，据估计约数千人，在再教育营引发国际舆论关注的情况下，这些基督徒有一些人也在再教育营中与外界断绝联系。

"敞开的门"报告指出，2018年4月，中国国新办发布《中国保障宗教信仰自由的政策与实践》白皮书。书中称，中国基督徒的人数为3800多万人。

中国官方数据中，1997年的基督徒人数为约1400万（天主教徒400万，新教徒约1000万），2009年为2130万（天主教徒530万，新教徒1600万）。

"敞开的门"报告称，由于中国官方数字不包括未经注册的天主教会和基督教会成员，因此，实际的基督徒人数可能高得多，甚至超过共产党员的人数。