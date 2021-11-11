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教育就业

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FILE PHOTO: U.S. Trade Representative Katherine Tai testifies before the Senate Finance Committee on Capitol Hill in Washington, U.S., May 12, 2021. Susan Walsh/Pool via REUTERS//File Photo

美中贸易协议：中国未达标 戴琪仍稱谈判有进展 11.11.2021

距离2021年结束剩不到两个月，中国仅达贸易协议承诺目标的六成。外界关心中国若未履行承诺，华府会有什麽行动，美国贸易代表戴琪也对此发表谈话。
DAVOS, 17.01.2017 - Chinese President Xi Jinping (R) meets with U.S. Vice President Joe Biden in Davos, Switzerland, Jan. 17, 2017. (/Lan Hongguang)

拜习会前暗潮汹涌 台上合作台下竞争 11.11.2021

拜习虚拟峰会传出有确定日期，但没有任何议程细节。中美双方近来一边释出善意，一边又在台湾问题上互杠。在这个同时，根据媒体引述知情人士表示，美国情报单位拿不到中国内部信息成为白宫决策隐忧。
--FILE--Waste gas is emitted from a chimney in heavy smog in Changchun city, northeast Chinas Jilin province, 26 January 2013. Emissions from motor vehicles, coal-burning and cooking contributed to the dense smogs in Beijing in January, according to research results issued Sunday (3 February 2013). The three factors made up 50 percent of the contributions to the five heavy smogs last month, according to the research of the hazes cause and control group under the Chinese Academy of Sciences (CAS). The motor vehicles are blamed for nearly a quarter of the capitals PM2.5, or airborne particles measuring less than 2.5 micrometers in diameter. Coal burning contributed to 20 percent of the PM2.5, noting dust from construction sites should also be further brought under control. The Beijing-Tianjin-Hebei area should focus on limiting industrial production and improving the process of coal burning, enhancing desulfurization, denitration and dedusting in the burning process. The research group spotted hazy weather in the Beijing-Tianjin-Hebei area in the periods of January 6-8, January 9-15, January 17-19, January 22-23 and January 25-31. During the period from January 25 to 31, PM2.5 reading of more than 300 micrograms per cubic meter lasted for over 50 hours, the research result shows.(Imaginechina via AP Images)

分歧放一边 中美强化气候行动合作 11.11.2021

气候变化优先于政治分歧。在气候峰会闭幕倒数两天前，中美出人意表地共同发表了加强气候合作的联合宣言，双方都认知到，雄心勃勃的目标背后是一条漫长道路。
Julian Reichelt, Chefredakteur «Bild», steht im Studio des TV-Senders «Bild». Der neue TV-Sender «Bild» des Medienkonzerns Axel Springer geht erstmals am 22. August auf Sendung.

德国大型出版集团拟新规 办公室恋情要公开 10.11.2021

卷入桃色新闻的《图片报》主编莱歇尔特被解除职务数周后，《图片报》的出版商阿克塞尔-施普林格出版集团宣布计划颁布新规：今后，该集团主管和员工谈恋爱必须在内部公开。该规定尚需得到职工委员会同意。
01.06.2016+++2. Mr. Roland Busch, Member of managing board of Siemens AG. (c) DW/Onkar Singh Janoti

“德国不能成为中美之间的‘皮球’” 10.11.2021

谈及中国的人权问题，新上任的德国经济亚太委员会（APA）主席博乐仁（Roland Busch）明确表示这是政治问题，不应该转嫁给经济界。面对被束之高阁的欧中全面投资协议，博乐仁的态度与默克尔完全一致。
Chinese President Xi Jinping speaks at a meeting commemorating the 110th anniversary of Xinhai Revolution at the Great Hall of the People in Beijing, China October 9, 2021. REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

德语媒体：中国的新纪元 10.11.2021

本周一开始，由370人组成的中共中央委员会在北京召开会议，他们将就一份为习近平量身打造的“历史性决议”展开讨论。在中共一百年的历史上，这将是第三份类似的决议。
ARCHIV - Eine Transall landet am 28.03.2013 auf einem Flugfeld in der Nähe des Feldlagers der Bundeswehr in Kundus, Afghanistan. Die Bundeswehr startet am Freitag (15.08.2014) Hilfsflüge in den Nordirak. Nach dpa-Informationen vom 14.08.2014 werden vier Transall-Flugzeuge über 30 Tonnen Sanitätsmaterial und Lebensmitteln nach Erbil im kurdischen Autonomiegebiet im Irak transportieren. Foto: Can Merey/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

一阿富汗空中导航员控告德国  10.11.2021

因在马扎里沙里夫为德国国防军工作多年后被抛弃不顾，一名阿富汗导航员起诉德意志联邦共和国。其律师周三（11月10日）表示，该男子及其家人要求得到赴德签证。 
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默克尔呼吁普京协助解决波白边境移民问题 10.11.2021

德国看守政府总理默克尔呼吁俄罗斯总统普京帮助解决目前在白俄罗斯和波兰边境地区出现的移民滞留问题。
NEW YORK, NEW YORK - OCTOBER 20: Google's offices stand in downtown Manhattan on October 20, 2020 in New York City. Accusing the company of using anticompetitive tactics to illegally monopolize the online search and search advertising markets, the Justice Department and 11 states Tuesday filed an antitrust case against Google. (Photo by Spencer Platt/Getty Images)

欧盟法院维持对谷歌24亿欧元反垄断罚款 10.11.2021

欧盟一家法院驳回了谷歌对欧盟24.2亿欧元（约179亿人民币）反垄断裁决的上诉。该处罚是三项反垄断处罚中的第一项。
DEUTSCHLAND, KOENIGSWINTER, 29.04.1994, Dalai Lama (S.H. Tenzin Gyatso), geistliches und politisches Oberhaupt der Tibeter, in Bonn. U.B.z. ihn während eines Pressetermins im Gästehaus der Bundesregierung auf dem Petersberg. | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

达赖喇嘛：中共领导人不懂文化多样性 10.11.2021

周三，西藏精神领袖达赖喇嘛在印度流亡地达兰萨拉接受日本外国记者俱乐部组织的集体采访，谈到了中国的少数民族政策、台海局势以及他现时为何不准备访问台湾等问题。
ARCHIV 1993 *** ADELAIDE, AUSTRALIA: File photo dated 28 August, 1993 of the first high-tech Collins class conventional powered submarine being lowered into the water at Port Adelaide. A top-secret US Navy probe has found that Australia's USD 3.1 billion frontline fleet attack submarines are noisy duds incapable of defending themselves. AFP PHOTO/Torsten BLACKWOOD (Photo credit should read TORSTEN BLACKWOOD/AFP/Getty Images) © Getty Images/AFP/T. Blackwood

澳前总理称新核潜艇交易保护的只是美国 10.11.2021

澳大利亚前总理基廷周三在国家记者俱乐部表示，澳大利亚购买美国核技术驱动潜艇的交易旨在保护美国免受来自中国的核打击，同时改变了澳中关系。
Taiwan, Tainan, 26.05.2016 - Das Logo des Chipherstellers TSMC an einem Gebäude. Angesichts der aktuellen Halbleiter-Knappheit will der Chipfertiger TSMC binnen drei Jahren 100 Milliarden Dollar in den Ausbau seiner Produktion und die Entwicklung neuer Technologien investieren. (Zu dpa Chipfertiger TSMC will 100 Milliarden Dollar investieren) +++ dpa-Bildfunk +++

客座评论：交卷之后的台积电还是“护国神山”？ 10.11.2021

一如预期，台积电准时交出了美国商务部要求的问卷，并且强调没有洩露客户机密。但美国对于台积电的「期望」就此告一段落了吗？德国之声客座评论作者乌凌翔的观点是：恐怕未必如此。
31.07.2020, Rheinland-Pfalz, Mainz: Das Logo des Biotechnologie-Unternehmens BioNTech, aufgenommen vor der Unternehmenszentrale. Das Unternehmen engagiert sich derzeit intensiv in der Corona-Impfstoff-Forschung. Foto: Andreas Arnold/dpa | Verwendung weltweit

新冠疫苗成功 BioNTech财源滚滚来  10.11.2021

今年第三季度，德国新冠疫苗研制商生物新技术公司（BioNTech ）盈利约达 32 亿欧元。这也让该公司总部所在的莱普州（ Rheinland-Pfalz）首府美因茨（Mainz）的财务主管大为满意。 
14.10.2021, Hanau xpsx, Lokal HanauCorona Testzentren in Hanau v.l. Corona, Covid 19, Testen, Schnelltest, Kosten, bezahlen, Kostenlos, Test, PCR Test

德国疫情：一天内新增确诊4万 10.11.2021

根据德国联邦疾控机构罗伯特·科赫研究所（RKI）周三（11月10日）公布的最新统计数字，德国单日新冠染疫病例新增近4万，为新冠大流行瘟疫爆发以来最高纪录。一病毒学家称，国家实际上已处于紧急状态。 

火山在我家门口 10.11.2021

西班牙拉帕马尔岛火山爆发后，当地居民的生活一夕之间天翻地覆。成千上万人被迫离开家园，许多人几乎失去一切。火山至今仍在喷出岩浆和有毒气体。
Auf diesem Foto, das von der Taiwan Central News Agency zur Verfügung gestellt wurde, werden die US-Senatoren Chris Coons, Dan Sullivan und Tammy Duckworth von Joseph Wu, taiwanesischer Außenminister, und Brent Christensen, Direktor des American Institute in Taiwan, begrüßt. Die drei US-Senatoren wollen sich mit Taiwans Spitzenpolitikern inmitten der Spannungen mit China treffen. +++ dpa-Bildfunk +++

美国议员访台：展现台美关系或加剧两岸紧张？ 10.11.2021

美国议员今年二度访问台湾，中国再次警告民进党「倚美谋独注定失败」，这是否会导致两岸情势升温，为何有学者称可能会使蔡英文政府陷入尴尬处境？
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