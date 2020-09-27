 #教育不是旅游：国际学生苦等德国签证预约 | 非常德国 | DW | 24.10.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

非常德国

#教育不是旅游：国际学生苦等德国签证预约

受新冠疫情影响，大量申请留学德国的国际学生签证受阻。他们联合起来，对德国大使馆和外交部发出信息轰炸，希望能够获得签证面试的预约。

Studentin Valencia Sanchez (privat)

瓦伦蒂娜（Valentina Sanchez）是墨西哥苦苦等待德国签证预约大军中的一员

（德国之声中文网）凌晨1点，闹钟响了。瓦伦蒂娜（Valentina Sanchez）赶紧起床，也许还有时间快速地冲一杯咖啡，摆好笔记本电脑。然后，这位24岁的学生开始上今天的第一堂课。

她的同学坐在柏林应用科学大学的教室里，当地时间是上午9点半。但瓦伦蒂娜被困在墨西哥普埃布拉的家中，她只能通过Zoom上课。

在世界的另一端，鲁兹贝（Roozbeh Irandoost）正在为另外的问题挣扎。在伊朗北部萨里的卧室里，他正在参加德累斯顿理工大学的课堂学习。

时差问题不大——只比德国早1个半小时——但是伊朗糟糕的网络连接以及Zoom和YouTube等网站被屏蔽，让鲁兹贝上课变得十分困难。

最终，瓦伦蒂娜和鲁兹贝遇到了同样的问题：他们都无法在德国大使馆预约面试，获得学生签证，也无法知道什么时候恢复预约。

Student Roozbeh Irandoost (privat)

鲁兹贝（Roozbeh Irandoost）正在参加德累斯顿理工大学的课堂学习

国际学生面临的巨大压力

他们不是例外。墨西哥和伊朗的数百名申请硕士学业的学生都面临同样的情况。

3月，当新冠疫情爆发之后，德国大使馆几乎停止了所有的签证预约。7个月后，在墨西哥城和德黑兰，硕士申请生的签证预约仍未重启。

"我们每天都在尝试联系大使馆，"瓦伦蒂娜在电话中对德国之声说，"但大多数情况下，我们没有得到任何答复；如果得到答复，那也是他们无法告知什么时候恢复预约。"

她说，"不确定性和焦虑是最糟糕的感觉。你只好不停地写信，希望他们能尽快给你一个答复。"

鲁兹贝也在电话中对德国之声说，"（在伊朗）我加入了几个社交媒体群，群友中没有一个人得到签证预约。我们明白疫情是个大问题，但我们可以出示核酸检测阴性证明，戴上口罩和面罩。”他说，"我们面临这么大的压力，却得不到任何消息。"

#教育不是旅游：呼吁与回应

一个月前，伊朗和墨西哥学生们找到了知己。其他数百名来自尼日利亚、印度、哥伦比亚、孟加拉国和土耳其的硕士申请生，也拿到了德国大学的录取通知书，也不能获得签证。

他们通过网络联合起来，使用话题标签“#教育不是旅游（#EducationIsNotTourism）”，对德国大使馆和大使、德国外交部和外交部长马斯（Heiko Maas）进行信息轰炸，敦促他们提供签证预约的明确指令。

在有些地方，这一招见效了——德国大使馆回应学生们的请求，开始寻找解决办法。德国驻印度大使在社交媒体上发布了一段视频，问候学生并向他们介绍了使馆的新措施。

然而，在墨西哥和伊朗的学生们声称，尽管他们发了大量的推特和电子邮件，但是要么只有零星的回复，要么石沉大海。

Student Mehran Mirmiri (O-Fest Festival)

德黑兰27岁的迈赫兰（Mehran Mirmiri左一）希望能到海德堡学习音乐疗法

"我在7月份收到了大学录取通知书，立即尝试预约，但是没有得到任何回复，"德黑兰27岁的迈赫兰（Mehran Mirmiri）说。他希望能到海德堡学习音乐疗法。

他说，"迄今为止，我已经写了15封电子邮件，却没有得到任何回应。我不知道为什么这么难。"

为了求学，他们付出了代价

签证受阻给学生们带来很多麻烦。许多人为了负笈德国，放弃了他们原来的工作。他们被要求提交1万欧元的银行存款证明，这些钱就一直被冻结在那里了。

此外，为了证明有足够的英语能力参加国际课程，他们还要提供语言考试证书。这些考试都耗资不菲，但是他们眼睁睁地看着证书快要过期了。

"对我和我的父母来说，支付这些费用真的很不容易，"瓦伦蒂娜说，"当你花了那么多钱，计划却被打乱，真是太难了。"

伊朗的情况可以说是更糟糕。货币在贬值，这使得留学欧洲的费用逐月增加。男性学生在拿到学士学位后只有6个月的时间可以安排出国，否则就要开始为期两年的兵役。

"这6个月我只剩下两个月了，然后就必须参军了。"迈赫兰说。"为了读书，我卖掉了我的房子。这里的经济有些动荡。"他说，"压力太大了。我需要告诉军方发生了什么。"

Coronavirus I Außenminister Heiko Maas (Michael Sohn/Getty Images)

学生们通过网络联合起来对外交部长马斯（Heiko Maas）进行信息轰炸

德国大使馆是否照章办事？

这些学生们感觉德国大使馆并没有照章办事。德国教育部长卡尔利泽克（Anja Karliczek ）在8月发表的一份声明中说："外国学生如果能够证明他们的学习不能完全在国外进行，例如必须出席课堂，可以进入德国完成学业"。

比较让伤害更严重：其他遭受疫情重创的国家，如美国和巴西，都没有关闭硕士生的签证预约。

德国外交部在回复德国之声提问的电子邮件中说："在目前的局势下，是否以及何时能够申请或发放签证，取决于当地具体情况。"

这封邮件说，"自春天疫情爆发之后，为了保护使领馆工作人员和游客安全，墨西哥和伊朗使领馆的工作效力已经大幅降低。"

邮件中还说，外交部正在努力确保学生获得签证，并称今年第三季度已经在墨西哥城和德黑兰共发放了310份学术签证。不过，这个数字并不只是属于硕士申请学生。

困在墨西哥普埃布拉家中的瓦伦蒂娜希望自己很快能够跻身其中。"我选择留学柏林，是因为我想为改变世界略尽绵薄。"她说，"我希望德国政府能够体察我意。"

 

© 2020年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

DW.COM

新冠疫情下的德國留學之路

根據德國聯邦統計局的數據，目前全德國將近300萬的高等教育學生當中，有10%是外國籍的學生。對於計畫到德國念書以及正在德國念書的國際學生來說，今年是個不太順利的一年。  

网课学生不得入境德国 "双标"又"荒唐"？

前不久，德国政府曾对美国因新冠危机而考虑不发给仅学习网络课程的学生入境签证大有微词。而现在柏林自己也采取类似措施，在德国国内引发争议和批评。  

德国留学签证越来越难申请？

根据一份报告，印度、摩洛哥和喀麦隆的学生必须等待超过一年的时间才能预约到留学德国的签证申请服务。绿党批评，漫长的等待时间令人“灰心丧气”。  

拿到德国签证的门槛有多高？

愿意来德国学习和创业的人很多，亚洲人也是如此。但在2014年至2017年间，办理签证时被德方拒签的比例却大幅提高。其中中国人受到怎样的影响？  

相关内容

TU München - 150. Jahrestag

新冠疫情期间 在德留学生如何度过经济困境？ 27.09.2020

新冠肺炎对全世界经济造成冲击，德国政府与各大学合作对经济困难的学生提供补助或是贷款方案，帮助学生度过困境，其中也包含外国留学生。

Symbolbild USA China Beziehungen

客座评论：禁止中共党员入美，白宫新的排华行动？ 17.09.2020

有消息称，白宫正在起草禁止中共党员赴美的总统公告，一俟签署并诉诸实施，岂但中共党员不能进入美国，已在美的中共党员或家属，或也可能被吊销签证。华裔学者邓聿文指出，针对一个特定政党的旅行禁令在美国历史上尚属首次，但鉴于其过于笼统，有失精准，其实际效果恐难如预期。

China 4. Plenarsitzung 19. Zentralkommitee KP

美媒：美国考虑禁止中共党员入境 16.07.2020

据媒体报道，美国政府正在考虑对中共党员及其家人实施入境禁令。这无疑将被视为来自华盛顿的严重挑衅，但美国当局尚无从知晓哪些人是共产党员。

广告

#教育不是旅游：国际学生苦等德国签证预约

受新冠疫情影响，大量申请留学德国的国际学生签证受阻。他们联合起来，对德国大使馆和外交部发出信息轰炸，希望能够获得签证面试的预约。  

美国将在西太平洋加强巡逻 应对中国威胁

针对中国近年来在海上日益咄咄逼人的态度，美国国家安全顾问奥布莱恩宣布将在西太平洋设立海警巡逻基地，部署新一代的快速反应巡逻舰。他指责中方在有关海域进行“非法捕鱼”，且“骚扰他国渔船”。  

朝鲜战争70周年：习近平频放狠话 剑指美台？

中美关系紧张加剧之际，中国高调纪念“抗美援朝70周年“，领导人习近平在纪念大会上的讲话中作出强硬表态，引发关注和猜想。  