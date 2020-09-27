教育不是旅游：国际学生苦等德国签证预约

（德国之声中文网）凌晨1点，闹钟响了。瓦伦蒂娜（Valentina Sanchez）赶紧起床，也许还有时间快速地冲一杯咖啡，摆好笔记本电脑。然后，这位24岁的学生开始上今天的第一堂课。

她的同学坐在柏林应用科学大学的教室里，当地时间是上午9点半。但瓦伦蒂娜被困在墨西哥普埃布拉的家中，她只能通过Zoom上课。

在世界的另一端，鲁兹贝（Roozbeh Irandoost）正在为另外的问题挣扎。在伊朗北部萨里的卧室里，他正在参加德累斯顿理工大学的课堂学习。

时差问题不大——只比德国早1个半小时——但是伊朗糟糕的网络连接以及Zoom和YouTube等网站被屏蔽，让鲁兹贝上课变得十分困难。

最终，瓦伦蒂娜和鲁兹贝遇到了同样的问题：他们都无法在德国大使馆预约面试，获得学生签证，也无法知道什么时候恢复预约。

国际学生面临的巨大压力

他们不是例外。墨西哥和伊朗的数百名申请硕士学业的学生都面临同样的情况。

3月，当新冠疫情爆发之后，德国大使馆几乎停止了所有的签证预约。7个月后，在墨西哥城和德黑兰，硕士申请生的签证预约仍未重启。

"我们每天都在尝试联系大使馆，"瓦伦蒂娜在电话中对德国之声说，"但大多数情况下，我们没有得到任何答复；如果得到答复，那也是他们无法告知什么时候恢复预约。"

她说，"不确定性和焦虑是最糟糕的感觉。你只好不停地写信，希望他们能尽快给你一个答复。"

鲁兹贝也在电话中对德国之声说，"（在伊朗）我加入了几个社交媒体群，群友中没有一个人得到签证预约。我们明白疫情是个大问题，但我们可以出示核酸检测阴性证明，戴上口罩和面罩。”他说，"我们面临这么大的压力，却得不到任何消息。"

#教育不是旅游：呼吁与回应

一个月前，伊朗和墨西哥学生们找到了知己。其他数百名来自尼日利亚、印度、哥伦比亚、孟加拉国和土耳其的硕士申请生，也拿到了德国大学的录取通知书，也不能获得签证。

他们通过网络联合起来，使用话题标签“#教育不是旅游（#EducationIsNotTourism）”，对德国大使馆和大使、德国外交部和外交部长马斯（Heiko Maas）进行信息轰炸，敦促他们提供签证预约的明确指令。

在有些地方，这一招见效了——德国大使馆回应学生们的请求，开始寻找解决办法。德国驻印度大使在社交媒体上发布了一段视频，问候学生并向他们介绍了使馆的新措施。

然而，在墨西哥和伊朗的学生们声称，尽管他们发了大量的推特和电子邮件，但是要么只有零星的回复，要么石沉大海。

"我在7月份收到了大学录取通知书，立即尝试预约，但是没有得到任何回复，"德黑兰27岁的迈赫兰（Mehran Mirmiri）说。他希望能到海德堡学习音乐疗法。

他说，"迄今为止，我已经写了15封电子邮件，却没有得到任何回应。我不知道为什么这么难。"

为了求学，他们付出了代价

签证受阻给学生们带来很多麻烦。许多人为了负笈德国，放弃了他们原来的工作。他们被要求提交1万欧元的银行存款证明，这些钱就一直被冻结在那里了。

此外，为了证明有足够的英语能力参加国际课程，他们还要提供语言考试证书。这些考试都耗资不菲，但是他们眼睁睁地看着证书快要过期了。

"对我和我的父母来说，支付这些费用真的很不容易，"瓦伦蒂娜说，"当你花了那么多钱，计划却被打乱，真是太难了。"

伊朗的情况可以说是更糟糕。货币在贬值，这使得留学欧洲的费用逐月增加。男性学生在拿到学士学位后只有6个月的时间可以安排出国，否则就要开始为期两年的兵役。

"这6个月我只剩下两个月了，然后就必须参军了。"迈赫兰说。"为了读书，我卖掉了我的房子。这里的经济有些动荡。"他说，"压力太大了。我需要告诉军方发生了什么。"

德国大使馆是否照章办事？

这些学生们感觉德国大使馆并没有照章办事。德国教育部长卡尔利泽克（Anja Karliczek ）在8月发表的一份声明中说："外国学生如果能够证明他们的学习不能完全在国外进行，例如必须出席课堂，可以进入德国完成学业"。

比较让伤害更严重：其他遭受疫情重创的国家，如美国和巴西，都没有关闭硕士生的签证预约。

德国外交部在回复德国之声提问的电子邮件中说："在目前的局势下，是否以及何时能够申请或发放签证，取决于当地具体情况。"

这封邮件说，"自春天疫情爆发之后，为了保护使领馆工作人员和游客安全，墨西哥和伊朗使领馆的工作效力已经大幅降低。"

邮件中还说，外交部正在努力确保学生获得签证，并称今年第三季度已经在墨西哥城和德黑兰共发放了310份学术签证。不过，这个数字并不只是属于硕士申请学生。

困在墨西哥普埃布拉家中的瓦伦蒂娜希望自己很快能够跻身其中。"我选择留学柏林，是因为我想为改变世界略尽绵薄。"她说，"我希望德国政府能够体察我意。"

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