教皇方济各对梵中关系表示满意

中华人民共和国建国以来，梵蒂冈同北京的关系长期处于既复杂又紧张的状态。不过，教皇方济各认为，目前双边的对话正在取得进展，他本人也希望能够去中国访问。

（德国之声中文网）教皇方济各对梵蒂冈同中国的关系做出积极评价。在从新加坡返回罗马途径举行的新闻发布会上，教皇对梵蒂冈同北京之间开展的对话表示满意。教皇表示，在中国主教提名问题上，也取得了良好的成果。2018年，圣座同北京就主教提名事宜达成一项秘密协议。

在从新加坡飞往罗马途中，教皇在专机上表示：“关于主教任命的工作也是本著良好意愿进行的 ”。

教皇对梵中关系的进展表示满意。图为北京王府井附近的一座天主教堂。 图像来源: Mark Schiefelbein/AP Photo/picture alliance

上周五，现年已87岁高龄的教皇结束了亚太访问行程，启程返回罗马。教皇在飞行途中接受采访时表示：“对我来说，中国是一个‘愿望’，因为我非常渴望访问中国，这是一个伟大的国家；我敬仰中国，尊重中国。它是一个有著千年文化的国家，它的对话能力和相互理解的能力超越了不同的政治体系。我相信对于教会来说中国是一个承诺和希望。合作是可以实现的，尤其是在冲突问题上。”

梵蒂冈通讯社发表的一篇评论中写道：“尽管政治和社会环境造成了种种限制，但中国教会和教区的生活仍得以正常进行。在经历了多年的不稳定和分裂状态后，教区正在恢复稳定。”

(天主教通讯社）

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