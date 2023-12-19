 教皇方济各允许教会为同性伴侣祝福 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.12.2023

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新闻广角

教皇方济各允许教会为同性伴侣祝福

梵蒂冈宣布允许神父为同性未婚伴侣祝福，但同时表示，祝福并不代表教会对同性关系的认可，祝福也不得以祝福婚姻的宗教仪式进行。

梵蒂冈准许神父为同性伴侣祝福

梵蒂冈准许神父为同性伴侣祝福

（德国之声中文网）梵蒂冈周一发表声明称，天主教神职人员将获准为同性未婚伴侣祝福。此举显示，天主教会对同性伴侣的态度有所变化，但这种转变也是有附带条件的。

梵蒂冈如是说：

梵蒂冈的声明中称："这样的祝福不得以任何会给人造成婚姻印象的宗教仪式举行。"此外，声明中还表示："有关婚姻的教义不会发生任何变化，相关祝福也不意味着在婚姻层面上的认可。"

声明中写道："如果两个人希望得到祝福，那么即便这两个人的伴侣关系'不合常规'，神职人员也可以为他们祝福。"但祝福仪式应绝对避免任何可能联想到结婚仪式的因素。

声明中称，做出这一让步是为了顾及"那些不愿按照基督道德教义生活，但谦卑地请求得到祝福的人"

梵蒂冈声明：即便两个人的伴侣关系”不合常规“，神职人员也可以为他们祝福。图为罗马教皇方济各。

梵蒂冈声明：即便两个人的伴侣关系”不合常规“，神职人员也可以为他们祝福。图为罗马教皇方济各。

梵蒂冈呼吁神职人员，视个案情况自行做出决定。梵蒂冈同时表示，教会不应禁止和阻止人们寻求教会的祝福。

为什么现在才宣布？

梵蒂冈的上述声明，是对教皇方济各今年十月致两位保守派枢机主教的信函的进一步阐释。在这份信函中，教皇方济各暗示在特定情况下，可以提供这类祝福，但前提条件是这种祝福不会同神圣的婚姻被混为一谈。

梵蒂冈的声明对教皇方济各的信函进行详尽的解释，并重申在天主教会看来，婚姻是一男一女之间神圣的终生大事。

尽管尚未得到梵蒂冈的批准，但在德国和比利时的一些教会，已经开始实践为同性伴侣祝福

2013年，就任教皇以来，方济各一直致力于推动教会改革，减少等级制度，并更加关注被传统所排斥者的诉求。

（德新社，法新社，天主教新闻社）

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