教授遭举报违国安法 香港还有学术自由吗？

(德国之声中文网)香港《國安法》實施近一年，学术自由大受衝擊，让多名教授感到「失望、恐慌」。有未具名的港大教授向美国《大西洋》杂志（The Atlantic）透露，上个月有群教授就《国安法》如何影响大学未来的研究自由进行闭门讨论。报导引述知情人士称，港大有一名研究生举报两教授涉嫌触犯《国安法》，港大并未证实。

德国之声采访多名来自香港不同大学的教授，他们都因担心影响工作而要求匿名，多人表示在课堂上谈论敏感话题时会特别小心。其中一人指「会尽量避免敏感的内容，或在谈到敏感内容时，就不录影」，最近不少课程因疫情改成讯教学，若谈及敏感内容，他一定会强调「这不代表我的立场」，以免遭学生举报或衍生其他问题。

另一名香港大学教授指出，香港《国安法》实行前后，他的教学内容并未有任何改变，唯一差别就是必须申明立场，虽然在调适上并不难，但仍存在很多的不确定性。他举例：「你永远不知道会发生什么，就港大遭举报的例子一样。」他并向表示多少仍会担心被国安法影响，但不谈政治是他目前唯一能做的。

一名台湾籍教授则向德国之声表示，因其任职专业以技术面为主，《国安法》影响不大，「但说没影响也不可能」，因为台湾人的身份，上课谈话会特别小心，不会谈到政治问题。他并强调：「就连与学生闲聊时，也不会特别去讲社会发生的事情。」

还有一名教授向德国之声透露，曾在《国安法》通过后，特别询问系主任会不会有影响。据她了解，学校对教授的态度仍然相同，但长期还是要持续观察。整体而言，《国安法》对她影响不大，教学上也未有调整，她解释：「因为研究领域偏向历史，和时事比较没有连结，所以影响不大。」

排名升但自由度跌？

世界高等教育研究机构（QS）日前公布2022世界大学排名，香港共有七间大学上榜，港大排名22，与去年持平，但被北京大学超越。中大及理大排名上升，理大更拿下该校史上最佳成绩，香港的大学整体表现优异。

尽管大学排名成绩斐然，但学术自由倒退，引发疑虑。香港民意研究所5月发表一项调查发现，近6成人认为《国安法》对学术自由的限制大，45%人认为大学管理层并无努力保障学术自由。该调查是以网上问卷方式访问7216人而得出。

而根据全球公共政策研究所（Global Public Policy Institute）今年3月公布的「全球学术自由指数」及评级，香港评分大幅下跌，获评Ｄ级，排名在柬埔寨之后。报告作者认为，香港去年实施《国安法》，令高等学府面临压力大增。

国安法生效后的香港 前香港众志成员周庭被捕 8月10日，继黎智英等人被捕后，23岁的前香港众志的成员周庭，也在住所遭十多名港警逮捕，指她涉嫌「勾结外国或境外势力危害国家安全罪」。周庭粉丝专页指，她在过去一个月屡遭不明人士跟踪，有人在其居所外安装红外线镜头，至她被捕后才被拆除。周庭在《港区国安法》通过后已随即宣布退出香港众志，表明无法再参与国际连结工作。她被捕的消息让外界质疑国安法有追溯期。

国安法生效后的香港 壹传媒创办人黎智英被捕 8月10日，香港警方进入黎智英寓所，以涉嫌违反国安法「勾结外国势力」为由将其拘捕，也到西贡拘捕其次子黎耀恩，部份壹传媒高层也被捕。数以百计警员随后进入苹果日报总部搜查9小时，曾超越法庭手令范围翻阅记者桌上的文件，又阻止部分中外媒体在大楼外采访。

国安法生效后的香港 美国制裁11名中港官员 8月7日，美国财政部宣布制裁11名中港官员，包括香港特首林郑月娥、中联办主人骆惠宁、港澳办主任夏宝龙、港澳办副主任张晓明等。遭制裁人士和其亲属未来将被禁止移民或入境美国。林郑幼子林约希正攻读哈佛大学数学博士，有报导指他已离开美国。

国安法生效后的香港 港府通緝6名海外人士 7月31日，香港警方通緝6名流亡海外人士，羅冠聰、陳家駒、鄭文傑、黃台仰「涉嫌煽動分裂國家」，劉康、朱牧民「涉嫌勾結外國或境外勢力危害國安」。其中，朱牧民具有美国身份，成为第一名因国安法被通缉的外籍人士。

国安法生效后的香港 12名民主派人士被DQ 7月30日，黄之锋、杨岳桥等12名民主派立法会选举参选人被取消资格(DQ)。港府认为他们不会真心拥护《基本法》，因此决定提名无效。隔天，港府以疫情为由，宣布引用《紧急法》押后立法会选举一年至2021年9月5日举行。

国安法生效后的香港 五眼联盟全部暂停对港引渡协议 继英国、澳洲、加拿大与美国之后，新西兰于7月28日宣布暂停与香港之间的引渡协议，相当于「五眼联盟」全数成员都暂停与香港签订的引渡协议。中国对这些国家「单方面宣布暂停」的做法表示坚决反对，同时宣布暂停香港与上述国家的引渡协定。

国安法生效后的香港 酒店改装国安公署 中央驻港「第四机构」国安公署改装铜锣湾维景酒店作临时基地，7月8日凌晨在外墙挂起国徽，早上举行升旗及揭幕仪式。新华社发布照片，为牌匾揭幕的包括中联办主任丶国家安全事务顾问骆惠宁丶驻港国安公署署长郑雁雄丶全国政协副主席董建华和梁振英丶行政长官林郑月娥。

国安法生效后的香港 与记者的「安全距离」 驻港国安公署开幕当天，大批传媒到场追访，却被挡在水马外面，周围警员重兵驻守。当局在酒店外围设采访区，但距离酒店正门约100米之遥，记者只能够隔着重重水马窥探里面情况，难以拍摄开幕过程，也听不到嘉宾致辞内容。 为了这样的安排，警方封锁酒店附近一带街道，大量巴士被逼改道，附近居民还因此需要区议员协助找路。

国安法生效后的香港 前众志成员周庭认罪 黄之锋丶林朗彦和成员周庭，6月30日因应《港区国安法》通过，宣布退出香港众志，之后香港众志宣布解散。黄、林、周三人涉於去年6月21日号召群众包围警察总部，分别被控煽惑他人丶组织或参与未经批准的集结等罪名。7月6日，周庭在东区裁判法院当庭承认两项控罪，黄之锋和林朗彦则否认所有控罪。

国安法生效后的香港 罗冠聪证实离港 罗冠聪7月5日在英媒《每日邮报》撰文，证实自己在《港区国安法》生效以前就已经离开香港。他在文章中说，自己不想离开香港，但港区国安法生效之后，认为自己将会成为北京领导人的目标。之后罗冠聪公开自己人在英国。

国安法生效后的香港 反讽与暗语 《港区国安法》能够禁止直白的抗争语言，但是却无法限制人们的创意。这一句话「起来! 不愿做奴隶的人们!」是中国国歌的第一句歌词，被人写在香港街头却也另有深意。

国安法生效后的香港 空白连侬墙 延续白纸抗议的思路，一些支持香港抗争者的「黄店」在撕除可能有港独意味的标语和装饰品之后，用空白的便利贴组成新的连侬墙，让观者自行解读意思。

国安法生效后的香港 白纸抗议 7月2日晚间，港府明确宣布「光复香港时代革命」为「港独口号」、有违反《港区国安法》之虞。香港人为了避免触法，开始用更灵活的方式表达不满: 举起一张白纸，让观看者自行解读意思。

国安法生效后的香港 举杯同庆 《港区国安法》生效的第一个早晨，也是香港回归23周年纪念日当天。庆祝典礼第一次排除泛民议员，香港特首林郑月娥、中联办主任骆惠宁皆表态支持中央。港澳办副主任张晓明则在北京说，国安法是给香港的「生日礼物」。

国安法生效后的香港 第一批触法者 《港区国安法》实施后首个七一，香港示威民众按往例在当天上街抗议，只是人数不如往年。港警宣布当日逮捕370人，其中有10人涉嫌违反《港区国安法》被捕。

国安法生效后的香港 港警旗帜新颜色 过去香港警察的警告旗帜只有黄、蓝、红、橙、黑等颜色，在7月1日，港警首度举起新颜色「紫旗」，警告示威民众的行为涉嫌违反《港区国安法》。



港大教授疑遭举报

美国《大西洋》杂志在报导中指出，上个月港大教授在闭门讨论中，提及是否会针对遭控违反《国安法》的教授，提供法律支援、以及被学生举报的后果等等。并称有多名知情人士指出，有一名研究生举报至少两名教授涉嫌触犯《国安法》，但港大并未证实。

香港警方去年设立「国安处举报热线」，港警5月10日表示，半年来已收到超过10万条讯息。而香港自去年中旬实施《港区国安法》以来，已有超过100人被指触犯此法被拘捕。

《大西洋》称，港大教授在讨论尾声，有多位教员情绪激动，谈及过往向大学贡献专业，如今却感到被遗弃，无法得到校方支援，并引述参与讨论的教授称，「悲伤」或「失望」还不足以形容会议室中绝望与恐惧的气氛。

校方不提供支援

《大西洋》访问了香港 4 间大学共10名现任或前任教职人员，他们指出有校内成员被官媒及立法会议员针对，而大学高层也几乎没有向师生提供支援。

其中一名浸大教授透露，「大家只是常讨论这件事，但我们都没有答案」，而中大的一位助理教授也表示，中大一位助理教授透露，中大校长段崇智去年6月与其他四位大学校长共同发声明支持《国安法》时，令教职员感到非常惊讶。他并形容中大由上而下发出很清晰的讯息：「中大不需要辩论，我们不在乎」。《大西洋》称，中大及港大对报导均不予回应。

（综合报导）

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