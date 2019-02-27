教廷高官: 中国不应害怕天主教会

(德国之声中文网) 中国外交部发言人陆慷在18日宣布，习近平即将于3月21日至26日相继访问意大利、摩纳哥与法国。 他是否会前往梵蒂冈拜访教宗，成为众所瞩目的焦点。

在习近平出访前夕，一位梵蒂冈高官在新书中写道，中国不应该害怕天主教会对其抱持「不信任或敌意」。

梵蒂冈国务卿帕罗林 (Pietro Parolin)写了一本名为《中国的天主教－尚待书写的未来》(暂译)的新书，即将在周二 (3月19日)出版，内容却抢先露出，提到:「圣座不对任何国家怀有不信任或敌意。 」

一位梵蒂冈的高层官员匿名向路透社说，教宗方济各十分愿意与习近平见面，中间人士也已经向梵蒂冈提议，但是中国方面仍没有正式提出见面的请求。

惯例上，国家元首拜访意大利时，多数会顺道拜访梵蒂冈。 梵蒂冈消息人士说，习近平的行程随时能够安插时间拜访教宗。 梵蒂冈发言人则说教宗的行程中并没有这项安排。

恢复邦交的可能性

国务卿的书中也提到，天主教会在中国所进行的工作，不应该偏离对人民与合法国家政权所抱持的尊重、信任。

中国估计共有1200万天主教徒，分属官方教会和地下教会，前者的神职人员和中共政权关系密切，后者则宣誓效忠梵蒂冈。 去年九月，中国政府与梵蒂冈达成任命主教的协议，使中梵关系加温。 当时许多人相信这是中梵恢复外交关系的前兆，然而双方至今却仍然没有恢复正式的邦交关系。

北京自从1951年与梵蒂冈终止外交关系之后，就一直担心允许独立教会可能威胁到政府权力。

去年，福建省闽东教区地下教会主教郭希锦被要求让出职位后，传言广东省汕头教区地下主教庄建坚也将退休并让位给爱国教会主教黄炳章。 虽然庄建坚本人在当下接受媒体采访时坚决否认，但是今年1月22日，广东省汕头教区却为他举行了荣休典礼暨弥撒。 根据官方「中国天主教爱国会」、「中国天主教主教团」主办的网站《中国天主教》称，庄建坚在典礼上发表感言之后便回到房间，没有参加弥撒。 而中国当地专门报导华人教会消息的天亚社则报导，部份支持庄主教的神父被当局提醒不要参加该活动。

罗法/杨威廉 (综合报导)