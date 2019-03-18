教廷官员 : 中梵协议提升双方互信

(德国之声中文网) 美联社报导， 一名被任命参与中国与梵蒂冈协商的教廷官员周一 (3月25日) 表示，虽然天主教在中国正常化的路程仍漫长，但他认为教廷已看到这个可能性。 这是切利大主教 (Claudio Maria Celli) 自去年9月22日中梵签署协议以来，首次公开发表看法。

他在一场新书发表会上，细数过去四十年与中国交涉的过程。 他回想目睹地下教会主教受虐，以及一些教廷不認為的「非法主教」被迫接受中方祝圣时，也数度哽咽。 刚与中国国家主席习近平见面的意大利总理孔特 (Giuseppe Conte)，也出席了这场新书发表会。

专家估計，中国大约有1200万名天主教徒，他们分别隶属于中国政府認可的爱国教会与忠于教廷的地下教会。 然而，地下教会神職人員与信徒时常遭政府骚扰或关押。 去年九月的中梵协议主要是希望将两个教会整合，让8名未獲教廷授意的主教获得教宗认可，以及縮小中梵之间几十年来的隔阂。

但中国地下教会对该协议仍存疑，其中不少成员将之视为教廷对中国政府的妥协，也认定教廷辜负了他们长期以来的忠诚。 切利大主教表示，他并不会受这些批评影响，因为中梵双边对谈有一些正面元素。 他说：「这个协议并不是对谈的终点，而是一个开启更有意义双边对谈的起点。 」

切利表示，他自1982年开始便着手建立与中国相关的档案，那时文化大革命刚结束不久。 在中国与梵蒂冈断交后，教廷收到许多主教与神父的来信，而大多数人是熬过中国政府迫害的幸存者。 切利说，这些信件成为教廷认定中国天主教会已被分为两个群体的证据。

切利回忆起首次与中方代表在中国驻意大利大使馆见面时，当下气氛很紧绷。 他形容双方因互不信任与沟通不良，导致谈判进展缓慢。 他也表示，中国与梵蒂冈需要一个沟通管道来克服双方坚持的原则。 切利认为去年9月22日通过的协议，替提名主教订定了一个机制，而这个重大决定也提升双方的互信。

他说：「中国天主教正常化的路还很漫长。 有些人认为我过于乐观，但我乐于接受来自神的惊喜，即便是在中国。 」

中梵关系近日因习近平出访欧洲再度成为焦点。 各界在习近平出发前不断预测，他是否会顺道去梵蒂冈与教宗见面。 然而，最后两人并未如外界预期在习出访期间会晤。

楊威廉／李芊（綜合報導）