教廷外长: 中梵协议有比没有好

(德国之声中文网)教廷外长加拉格尔(Paul Richard Gallagher)周二(10月6日)接受了天主教媒体「十字架报」(Crux)的专访。这是教廷罕见打破沉默，向外界阐述教廷的两难。

中梵协议即将到期，梵蒂冈已经提议将协议延长两年，如果中国没有在十月底以前同意延长，中梵协议将会失效。

加拉格尔受访时向记者证实，目前中国尚未回复是否续签中梵协议，但他也表示教廷有理由相信中国会延长这份协议。

「接受批评是值得的」

美国国务卿蓬佩奥认为中国近年来人权纪录不佳，呼吁梵蒂冈不要延长这份协议，否则将「危及自身的道德权威」。在10月1日蓬佩奥与国务卿帕罗琳枢机主教(Pietro Parolin)见面后，双方立场仍十分不同。

加拉格尔表示能够理解外界的批评，但他也坦诚教廷的难处。他说，如果教廷不让中国在挑选主教上扮演重要角色的话，「虽然不是马上，我们会在未来十年内渐渐发现，罗马天主教就算在中国还有主教，也没有几位。」他说: 「如果我们现在不开始做，这就是未来。」

加拉格尔也坚持协议产生实质成果: 「我们自1950年来第一次让所有中国主教归属于圣父。中国政府原本只让教宗在任命主教上保有基本的决定权，后来教宗却有最终决定权，这非常重要。」他引述帕罗琳枢机主教所说，认为中梵协议就像是打开窗子透进来的一线光芒。因此，他也认为「接受批评是值得的」。

教廷没有牌可以打

现年66岁的加拉格尔从2014年就开始担任教廷外长。他说，梵蒂冈是一个小国，而且与中国没有正式外交关系，需要找到方法和中国保持交流: 「大国或是有影响力的国家有很多外交工具可以使用，例如商业或金融工具，以及一些軍事策略等，向中国表达他们的想法或是提出诉求。但是教廷什么都没有，我们只有对话。」

他说，如果没有中梵协议，梵蒂冈与中国之间将完全没有沟通管道。「这也代表我们现在有机会向我们的中国伙伴讨论其他议题。但如果我们完全关闭对话，我们将完全没有这种机会。」他表示，教廷在北京没有外交使团，即便教廷在香港有派驻代表，但也仅只于宗教事务，没有政治交流。加拉格尔说，「我不是想说我们现在拥有很多...但拥有一些什么和完全没有的差别还是很大的。」

加拉格尔表示，现在在新冠疫情下，梵蒂冈与中国之间的交流依赖中国驻意大利大使做中间人，目前沟通良好。

高龄88岁的香港荣休主教陈日君持续反对梵帝冈延长中梵协议，隻身到罗马「进谏」，却始终被教宗拒绝接见。10月4日，原本是天主教教廷选派的福建闽东教区主教郭熙锦宣布离任，并退出教区管理组织。

张慈/杨威廉(综合报导)

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