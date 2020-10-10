教师遇害 马克龙谴责残暴的“伊斯兰恐怖袭击”

（德国之声中文网）法国总统马克龙（Emmanuel Macron）对巴黎郊区发生的血腥事件感到震惊。星期五（10月16日）傍晚，一名青年男子在大街上手持尖刀，公开袭击一名男子将其残杀。据称案犯割断了受害者的喉咙。也有报道称受害者被"斩首"。
"对言论自由的攻击"
马克龙总统称该事件是"伊斯兰恐怖主义袭击"。他在视察完袭击现场后表示："今天，我们的一位同胞因向学生讲述言论自由和信仰自由而被杀害。"
这名受害者是一位历史老师，据称这位老师在课堂上讲述"表达自由"时，展示了穆罕默德的漫画。
据多家媒体报道，嫌疑案犯是一名年仅18岁、捷克裔的学生。他在下课后对这位教师进行跟踪，并用刀对其袭击将其杀害。目击者称，案犯随后用阿拉伯语高喊"上帝是伟大的"。但迄今官方对此未加证实。
案犯在肇事地点附件被警方拦截。据媒体报道，这名青年试图袭击警察，最终被警察击毙。
警察在案发地点
首批被逮捕者
法国国家反恐检察院已经接手，对"与一家恐怖分子公司有关的谋杀案"和一个"犯罪恐怖组织"的调查。马克龙没有谈及犯罪细节，也没有针对嫌疑案犯和受害者做进一步的表述。这位显然该事件深感震惊的法国总统表示："恐怖分子不会获胜。"他向法国人承诺，安全部门将作出"迅速而有力地"反应。他呼吁国民团结起来。
据来自司法界的消息称，此间警方拘留了4名与此次袭击有关的嫌疑人，其中1人未成年。据称，所有4名被拘留者均是被警方击毙的袭击者家人。
近年来，在法国发生的伊斯兰袭击已经造成250多人死亡。这让人们几乎时刻都感觉到恐怖主义的威胁。就在9月份，有2人在讽刺杂志《查理周刊》（Charlie Hebdo）的前办公室门前被一名来自巴基斯坦的移民男子的袭击被刀砍伤。该杂志曾经发表了先知穆罕默德的漫画。
2015年1月，伊斯兰激进分子对该编辑部进行恐怖袭击，导致12人丧生。一些穆斯林认为这样的漫画是对先知默罕默德的侮辱和亵渎。
李京慧/王凡 (德新社、法新社、路透社)
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悉数这些年来欧洲的恐怖袭击
货车冲入巴塞罗那主街
2017年8月17日，在巴塞罗那市中心游人云集的兰布拉大道（Las Ramblas），一辆小型货车冲撞行人，造成十多人死亡，百余人受伤，包括13名德国游客、两名台湾人和一名香港人，他们中部分伤势严重。"圣战"组织"伊斯兰国"宣称为这一袭击事件负责。
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就在巴塞恐袭的数小时后……
巴塞罗那以南约100公里的坎布里尔斯再爆袭击。当天午夜时分，有人在坎市海滨大道驾驶一辆轿车冲撞路人，造成7人受伤，其中包括一名警察。警方当场击毙了4名肇事者，还有一名嫌疑人后来因伤重死亡。警方发言人称，他们中的好几个人身上捆绑有炸药。调查人员认为，这起袭击与巴斯罗那的袭击有关联。
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2017年6月3日：伦敦桥上的惨剧
伦敦市中心地区伦敦桥6月3日晚发生恐袭，造成七人死亡、48人受伤。一辆白色厢式货车在伦敦桥上冲向人群后，三名袭击者从车上持刀跳下，在附近的巴罗市场袭击行人，随后被赶来的警方击毙。
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2017年5月22日：演唱会成噩梦
当地时间5月22日晚，美国歌手爱莉安娜·格兰德（Ariana Grande）在曼彻斯特体育馆举行的演唱进入尾声、观众开始陆续离场时，体育馆入口大厅处发生爆炸。“伊斯兰国”宣称对事件负责。
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2017年4月3日：地铁站传出的爆炸声
2017年4月3日下午，俄罗斯圣彼得堡一地铁站发生爆炸事件，造成14人死亡，40多人受伤。俄罗斯政府表示，袭击嫌犯来自中亚地区。
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2017年3月22日：国会大楼外的疯狂
3月22日下午，英国国会大厦前的威斯敏斯特桥上，一辆汽车连续冲撞行人。驾车男子随后跳下汽车，刺死一名警察后，被其他警察开枪击毙。事件最终导致6人死亡，约50人受伤。
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2017年1月1日：新年夜，夜总会，杀戮场
在2017年新年夜，土耳其高档夜总会莱纳（Reina）遭遇恐怖袭击，凶手开枪疯狂扫射，造成39人丧生。作案后，凶手先成功逃逸，在十几天后被捕。恐怖组织“伊斯兰国”宣称对该袭击事件负责。
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2016年12月19日：柏林圣诞市场遭血洗
在晚8点左右，通过难民身份来到欧洲的突尼斯人阿姆里，驾车在柏林西部中心地带的圣诞市场冲撞人群，造成12人丧生，数十人受伤。阿姆里潜逃数天后，在米兰近郊的一次警方检察中被击毙。在袭击之前，阿姆里就被警方列为伊斯兰“危险分子”。
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2016年7月14日：国庆日的悲剧
在7月14日法国国庆当天，原籍法属突尼斯人布哈勒在尼斯驾大型载重车冲入人群，导致85人死亡。又一起法国恐袭事件震惊世界。被警方击毙的布哈勒是一名伊斯兰极端分子。
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2016年3月22日：布鲁塞尔连环爆炸
布鲁塞尔机场、马尔贝克地铁站在当日发生连环爆炸，造成32人丧生，超过300人受伤。"伊斯兰国"声称对袭击事件负责。马尔贝克地铁站在袭击一个月后重新开放。玻璃罩后的金属板上刻有死者家属寄托的哀思，提醒人们不要忘记恐怖的一天。
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2015年11月13日：震惊巴黎
在巴黎的系列恐怖袭击中，共有至少128人死亡，约300人受伤。恐怖武装“伊斯兰国”策划了此次袭击。在六个不同的地点 ---- 酒吧、餐馆，甚至购物中心和一个音乐厅，袭击同时开始。
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2015年1月7日：对新闻自由的攻击：《查理周刊》事件
两名凶手攻击了漫画杂志《查理周刊》在巴黎的编辑部，杀死了12人。在一个犹太超市里，也发生绑架并杀此四名人质的事件。所有的罪犯均被安全部队击毙。
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2014年5月24日：比利时犹太博物馆事件
在布鲁塞尔的犹太博物馆的入口处，携带武器的凶手杀害了四人。刺客身负前科：他在监狱中变得激进，在叙利亚参加了一年多“圣战”。
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2013年5月24日：巴黎街头士兵被刺伤
一名士兵在巴黎街头被刺伤。稍后，罪犯就被警方抓获。按照警方的说法，凶手并非圣战组织支持者，但是是伊斯兰原教旨主义追随者。
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2013年5月22日：英国士兵李·里格事件
在伦敦一个郊区，英国士兵李·里格先被一辆汽车撞倒，再被车内两名男子用刀子和一把弯刀杀害。肇事者在杀人后并未逃逸，而是任由路人拍摄。
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2012年7月18日：保加利亚被恐袭
一辆载有以色列游客的旅游大巴在布尔加斯被袭击，七人丧生，30人受伤。此后不久，黎巴嫩什叶派组织真主党声称对事件负责。
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2012年3月19日：犹太人被攻击
在另一起攻击事件中，图卢兹的凶手在一所犹太学校前，杀死一名教师和三个孩子。他在一个萨拉菲派团体里成为激进分子，他自称是代表“基地组织”的“圣战者”。
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2012年3月11-15日：法国士兵被害
在法国图卢兹，一名士兵头部遭枪击死亡。四天以后，又发生多起谋杀行动。在他的悔过信里，凶手说，他的目的是报复法军在阿富汗驻军的行为。
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2011年3月2日：德国成为焦点
凶手Arid Uka在法兰克福机场向一辆大巴开枪，目标是车上的手无寸铁的美军士兵。他杀死两人，打伤三人。这一事件被认为是德国境内的第一起伊斯兰恐怖袭击。
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2005年7月7日：伦敦炸弹事件
四名犯罪分子在伦敦的多辆公共汽车和地铁上几乎同时引爆他们背包里的炸弹。这次血腥袭击共造成52人死亡，数百人受伤。罪行并未清偿：三名同伙被无罪释放。
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2004年11月2日：谋杀讽刺作家
导演、编剧和讽刺作家特奧·梵高（Theo van Gogh）在他讲述伊斯兰教妇女地位低下的电影“服从”上演后，受到死亡威胁。他在阿姆斯特丹的大街上被一名伊斯兰极端分子谋杀。
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2004年3月11日：马德里火车炸弹袭击事件
几乎是同一时间，10枚炸弹在马德里挤满了人的通勤火车上爆炸，191人死亡，超过1800人受伤。一个西班牙法院判处28名来自基地组织的罪犯中的21人，总共超过四万年的刑期。
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2003年11月20日：袭击伊斯坦布尔英国领事馆
对英国驻伊斯坦布尔总领馆和汇丰银行的炸弹袭击，造成33人死亡，超过400人受伤。73名伊斯兰极端分子被确认为罪犯，其中40名罪犯受到司法判决。
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2003年11月15日：袭击伊斯坦布尔犹太教堂
在伊斯坦布尔，城市中两个最大的犹太教堂遭遇自杀式袭击，23人死亡。几乎与此同时，繁华的街道上也发生了数起汽车炸弹事件，约300人受伤严重。
作者: Greta Hamann, 王凡