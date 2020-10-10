教师遇害 马克龙谴责残暴的“伊斯兰恐怖袭击”

（德国之声中文网）法国总统马克龙（Emmanuel Macron）对巴黎郊区发生的血腥事件感到震惊。星期五（10月16日）傍晚，一名青年男子在大街上手持尖刀，公开袭击一名男子将其残杀。据称案犯割断了受害者的喉咙。也有报道称受害者被"斩首"。

"对言论自由的攻击"

马克龙总统称该事件是"伊斯兰恐怖主义袭击"。他在视察完袭击现场后表示："今天，我们的一位同胞因向学生讲述言论自由和信仰自由而被杀害。"

这名受害者是一位历史老师，据称这位老师在课堂上讲述"表达自由"时，展示了穆罕默德的漫画。

据多家媒体报道，嫌疑案犯是一名年仅18岁、捷克裔的学生。他在下课后对这位教师进行跟踪，并用刀对其袭击将其杀害。目击者称，案犯随后用阿拉伯语高喊"上帝是伟大的"。但迄今官方对此未加证实。

案犯在肇事地点附件被警方拦截。据媒体报道，这名青年试图袭击警察，最终被警察击毙。

警察在案发地点

首批被逮捕者

法国国家反恐检察院已经接手，对"与一家恐怖分子公司有关的谋杀案"和一个"犯罪恐怖组织"的调查。马克龙没有谈及犯罪细节，也没有针对嫌疑案犯和受害者做进一步的表述。这位显然该事件深感震惊的法国总统表示："恐怖分子不会获胜。"他向法国人承诺，安全部门将作出"迅速而有力地"反应。他呼吁国民团结起来。

据来自司法界的消息称，此间警方拘留了4名与此次袭击有关的嫌疑人，其中1人未成年。据称，所有4名被拘留者均是被警方击毙的袭击者家人。

近年来，在法国发生的伊斯兰袭击已经造成250多人死亡。这让人们几乎时刻都感觉到恐怖主义的威胁。就在9月份，有2人在讽刺杂志《查理周刊》（Charlie Hebdo）的前办公室门前被一名来自巴基斯坦的移民男子的袭击被刀砍伤。该杂志曾经发表了先知穆罕默德的漫画。

2015年1月，伊斯兰激进分子对该编辑部进行恐怖袭击，导致12人丧生。一些穆斯林认为这样的漫画是对先知默罕默德的侮辱和亵渎。

李京慧/王凡 (德新社、法新社、路透社)

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