 教师成香饽饽 德国学校大缺工！ | 非常德国之学业职场 | DW | 01.09.2018

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非常德国之学业职场

教师成香饽饽 德国学校大缺工！

德国教师协会指出，德国各地的学校师资十分紧缺，共缺少近4万名教师。现在，请非科班出身的人当老师成了一个应对办法。这个方案行得通吗？

Deutschland Engpässe bei der Lehrerversorgung (picture-alliance/dpa/J. Stratenschulte)

德国学校存在严重的师资匮乏问题

（德国之声中文网）德国教师协会主席迈丁格（Heinz-Peter Meidinger）抱怨指出："德国近三十年来都没有这么大的教师缺口"，整整缺少4万名教师。联盟党议会党团主席考德尔（Volker Kauder）也指出："从德国各地的开学情况可以看到，我们国家正逐渐陷入教育危机之中。"造成教师荒的原因有很多：出生率上升、难民大量涌入、赶上许多教师退休、缺乏教育投资、大学师范专业入学门槛高。最受影响的是那些教师工资较低的学校：小学、职业学校、特殊教育学校。另外柏林和其他城市贫穷市区的学校也难以招到新师资。

一些地区为了解决缺少老师的问题，允许那些没有拿到国家承认的教师学位的人做老师。比如德国人口最多的北威州让那些有工作经验的非师范毕业生在学校里接受教师培训课程，经过两年的实践和理论，他们就能拥有教师资格。

半路出家，长期解决方案？

在德国，连售货员、餐饮服务员和工匠行业学徒都要花费数年才能出师执业，因此转行能当老师的现象存在争议。在此之前，2013年，16个州的教育部长达成共识：所谓的非科班出身的教师只能是不得已的最后选项，并且只能是暂时填补教师缺口的方案。不过德国联邦教育协会主席贝克曼（Udo Beckmann）认为，这可能会成为一个长期的解决办法。

Deutschland Udo Beckmann (picture alliance/dpa/F. Gambarini)

德国联邦教育协会主席贝克曼支持“半路出家”这种解决方案

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收入低、责任大，社会地位低、工作强度大——种种原因造成德国幼儿园面临严重师资短缺问题。据一项研究，到2025年，德国幼师缺口将达到30.9万人。 (11.03.2018)

因众多学校校舍破败，德国教师联合会要求下届政府拨款100亿欧元，用于修缮工程。德国福音教会也要求增拨教育经费。 (30.10.2017)

在德国，小学教师几乎是女性一统天下。为此不来梅州启动了“租用男教师”项目。该州20%的小学只有清一色的女教师。 (17.12.2017)

去年德国各地教师招聘名额约有3.4万人，最终聘请了逾4400名"半路出家"的老师。

这是一个解决办法吗？联盟党议会党团主席考德尔不这样想，他说："我为教学质量担忧。"另外，一些像拉姆塞格（Jörg Ramseger）这样的教育专家也对这种模式提出批评："在大学的师范教育专业，学生会花5年的时间学习儿童的思维和学习模式，以及如何设计现代化的学习环境……在求学和在学校的实习过程中，师范教育系的学生可以考虑是否愿意教以及是否能够驾驭这些小孩子。

毕业成绩非常不错的中学毕业生，才有可能被大学师范教育专业录取。传统师资培训体制的批评者，比如曾当过老师的汉堡大学教育学家斯特鲁克（Peter Struck）表示，入学门槛过高，录取名额太少，这也会导致毕业生人数稀少，而且"老师的教学质量和此人中学毕业成绩没有什么关系。"

这名教育专家呼吁，在上大学之前，就要检查他们是否适合这个工作："在帕绍，高中毕业生必须在大学第一学期开始前，在学校完成为期一周的实习。专业负责人会告诉他们是否适合当老师。"

贝塔斯曼基金会最新发布的一份研究结果显示，到2025年预计需要招10.5万名教师才能满足德国各所小学的需求。但是同一时期仅有7万师范专业的毕业生。也就是说，几年内将有3.5万个小学教师的缺口。尽管存在质疑，届时，非科班出身的教师可能会比往日更为抢手。

  • A midwife measures a pregnant woman's stomach (picture-alliance/dpa/M. Hiekel)

    “小心，Baby来了！”向德国父母学习育儿经

    德国助产士

    无论产前、生产过程中还是产后，助产士（Hebamme）都扮演着最主要的指导角色。医生只在出现问题、需要采取医疗措施的时候才会出现。

  • Newborn sleeping with teddy bear (fotolia/DaliaDrulia)

    “小心，Baby来了！”向德国父母学习育儿经

    睡觉培养独立自主

    孩子学习自己入睡很重要。专家说：“一旦孩子能自己入睡，那么即便夜里醒来，也更少会有一种被抛弃感而惊惶不安。”

  • Woman holding baby (picture-alliance/dpa/J. Woitas)

    “小心，Baby来了！”向德国父母学习育儿经

    妈咪在家好甜蜜

    许多西方国家都在热烈讨论，女性生了孩子是否应留在家里照顾、陪伴孩子。德国则采取了更多独特的措施，帮助女性实现家庭与事业的平衡，比如，父母都有休育儿假的权利，此外还可以获得育儿津贴。

  • Children playing with fire hose in Thüringen (picture-alliance/dpa/C. Götze)

    “小心，Baby来了！”向德国父母学习育儿经

    不要玩火？

    小朋友玩火柴，听上去很可怕。但德国幼儿园时常与当地消防队合作，教育孩子们火是如何产生的，火势会如何发展。他们的想法是，让孩子学习如何避免产生火花、火苗，而不是一味的禁止。因为小孩子或许会单纯出于好奇而做出危险的举动。

  • Boy seated atop ping pong table (picture-alliance/dpa/J. Kalaene)

    “小心，Baby来了！”向德国父母学习育儿经

    攀爬跳跃

    德国许多住宅小区都有儿童游乐设施，并且“难度”比美国的要大。孩子们体验过独木桥、爬麻绳网等“野外”的感觉。

  • Three girls with backpacks running (picture-alliance/dpa/S. Pilick)

    “小心，Baby来了！”向德国父母学习育儿经

    自己上学

    德国父母希望小孩自己上学，培养他们的独立，也让他们有一种自豪感。有专门的小册子教孩子学习交通规则，以及如何应对陌生人。如果有陌生人让你上车，你要大叫！德国父母还跟孩子约好一个暗号，如果有陌生人声称代父母接他们，孩子们会问暗号是什么。遇到任何情况，要向人多的地方求救，比如饭店或商店。

  • Young girl doing homework (Colourbox)

    “小心，Baby来了！”向德国父母学习育儿经

    没有作业！

    至少在小学一年级，德国小朋友没有家庭作业。德国社会也讨论过家庭作业的意义，2015年的一本书《家庭作业？不，谢谢！》的作者认为，没有家庭作业的小孩反而更有学习的动力。

    作者: Courtney Tenz


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“小心，Baby来了！”向德国父母学习育儿经

一位美国作者新近推出一本书《小心Baby》（Achtung Baby），讲述了德国父母许多正确的育儿方式，令读者颇受启发。 (02.02.2018)  

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