教师成香饽饽 德国学校大缺工！

（德国之声中文网）德国教师协会主席迈丁格（Heinz-Peter Meidinger）抱怨指出："德国近三十年来都没有这么大的教师缺口"，整整缺少4万名教师。联盟党议会党团主席考德尔（Volker Kauder）也指出："从德国各地的开学情况可以看到，我们国家正逐渐陷入教育危机之中。"造成教师荒的原因有很多：出生率上升、难民大量涌入、赶上许多教师退休、缺乏教育投资、大学师范专业入学门槛高。最受影响的是那些教师工资较低的学校：小学、职业学校、特殊教育学校。另外柏林和其他城市贫穷市区的学校也难以招到新师资。

一些地区为了解决缺少老师的问题，允许那些没有拿到国家承认的教师学位的人做老师。比如德国人口最多的北威州让那些有工作经验的非师范毕业生在学校里接受教师培训课程，经过两年的实践和理论，他们就能拥有教师资格。

半路出家，长期解决方案？

在德国，连售货员、餐饮服务员和工匠行业学徒都要花费数年才能出师执业，因此转行能当老师的现象存在争议。在此之前，2013年，16个州的教育部长达成共识：所谓的非科班出身的教师只能是不得已的最后选项，并且只能是暂时填补教师缺口的方案。不过德国联邦教育协会主席贝克曼（Udo Beckmann）认为，这可能会成为一个长期的解决办法。

去年德国各地教师招聘名额约有3.4万人，最终聘请了逾4400名"半路出家"的老师。

这是一个解决办法吗？联盟党议会党团主席考德尔不这样想，他说："我为教学质量担忧。"另外，一些像拉姆塞格（Jörg Ramseger）这样的教育专家也对这种模式提出批评："在大学的师范教育专业，学生会花5年的时间学习儿童的思维和学习模式，以及如何设计现代化的学习环境……在求学和在学校的实习过程中，师范教育系的学生可以考虑是否愿意教以及是否能够驾驭这些小孩子。

毕业成绩非常不错的中学毕业生，才有可能被大学师范教育专业录取。传统师资培训体制的批评者，比如曾当过老师的汉堡大学教育学家斯特鲁克（Peter Struck）表示，入学门槛过高，录取名额太少，这也会导致毕业生人数稀少，而且"老师的教学质量和此人中学毕业成绩没有什么关系。"

这名教育专家呼吁，在上大学之前，就要检查他们是否适合这个工作："在帕绍，高中毕业生必须在大学第一学期开始前，在学校完成为期一周的实习。专业负责人会告诉他们是否适合当老师。"

贝塔斯曼基金会最新发布的一份研究结果显示，到2025年预计需要招10.5万名教师才能满足德国各所小学的需求。但是同一时期仅有7万师范专业的毕业生。也就是说，几年内将有3.5万个小学教师的缺口。尽管存在质疑，届时，非科班出身的教师可能会比往日更为抢手。