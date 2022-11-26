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罗马主教，同时为普世天主教会领袖与梵蒂冈城国元首，传统上被认为是圣伯多禄宗徒之位的后继者。
天主教会使用“教宗”为中文译名，日本、韩国、越南等汉字文化圈国家也称为“教皇”。
2014年被教宗方济各委任为余江教区主教的彭卫照，11月24日被中国天主教主教团任命为“江西教区”的辅理主教。然而，“江西教区”并未获罗马教廷承认。梵蒂冈发表声明，对此表示“惊讶和遗憾”。
梵蒂冈周六发布公告称，再次延长与中国签订的关于主教任命的临时协议。该项协议内容保密，自2018年签订以来饱受批评。
在即将召开的中共二十届党代会上，习近平想要打破以往的任期限制，谋求毛泽东时代以来最高程度的集权。即便是现在，中国的政治自由空间也已经远远小于十年前。
多家媒體報導，梵蒂岡本週曾在教宗出訪哈薩克斯坦時，向中國表態願促成教宗與中國國家主席習近平會面，但卻遭到中國以時間不足為由婉拒。教宗週四（9月15日）證實，自己未與習近平會面。
天主教罗马教宗方济各周三（9月14日）对俄罗斯东正教等世界宗教领袖表示，宗教信仰决不能被用来为战争的 "邪恶 "辩护，上帝决不能被人类权力欲所挟持。
台湾前副总统陈建仁将作为特使，率团前往梵蒂冈出席先教宗若望保禄一世的宣福礼。台湾总统蔡英文期盼透过此行，持续深化台梵邦谊、持续守护台梵共同信仰的普世价值。
俄烏戰爭甫進入第六個月，原本一份糧食出口協議有望暫時緩和南部港口戰線，但在簽署後一天即重現危機。教宗則表示希望造訪基輔和莫斯科，為曠日持久的戰事帶來出口。
教宗方濟各日前接受路透社專訪時承認，《梵中協議》並「不理想」，但仍希望北京能盡快續簽。這番話卻引發反對者擔憂，認為中國宗教迫害並未因這項秘密協議而改善。此前，據稱梵蒂岡駐香港前代辦也曾表示，要為香港宗教自由終結做好準備。
乌克兰总统泽连斯基称，顿巴斯地区正在经历欧洲历史上最为血腥残酷的战役之一。他批评德国在向乌克兰提供武器的问题上一再犹豫。世界卫生组织判断已被俄军全面占领的马里乌波尔爆发霍乱的风险极高。
香港荣休主教陈日君被逮捕的事件发生后，罗马教宗方济各本周日为中国信徒进行了祈祷。陈日君本人已经在被捕数天后获得假释。
教宗方濟各在年度復活節文告中，批評俄烏戰爭「殘酷和無意義」，他同時呼籲以色列與巴勒斯坦等衝突地區尋求和解。
德国一家法律事务所发表调查报告指出，天主教前教宗本笃十六世曾对神职人员性侵儿童案知情而不作为。梵蒂冈教廷对此表示羞耻及悔恨。现任教宗方济各表示将会为教会性侵受害者 "伸张正义"。慕尼黑检察官宣布对天主教会主要成员性侵案件展开调查。
德国天主教会持续面对儿童性侵指控。这次，前教宗本笃十六世也被牵扯其中。曾受到司法裁决的神父Peter H.不但没有被教会开除，反而被安排了新的工作。Markus Elstner是其性侵受害者之一。
天主教教宗方济各与信众共庆圣诞。来自世界各地的大约2000人参加了在圣彼得大教堂举行的弥撒。教宗此次布道之要旨：谦逊乃美德。他也呼吁人们不要忽视全球冲突，以对话方式解决暴力问题。
天主教罗马教宗方济各表示，新冠疫苗让人们看到结束新冠大流行瘟疫的希望，而接种疫苗是一种“关爱行为”。
来自韩国的俞兴植主教日前被任命担任梵蒂冈要职后，希望能促成教宗访问朝鲜。有分析人士警告，教宗若成行，意味着认可平壤政权的合法性。
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