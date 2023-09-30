教宗方济各呼吁中国教徒 ：做好教徒 好公民

天主教宗方济各在蒙古讲话时向中国致以问候，他还呼吁中国的天主教徒要做“好教徒和好公民”。天主教香港教区主教周守仁参加了教宗主持的弥撒。路透社指出，教宗方济各利用此次访问向北京传递信息，政府无需担心天主教会，因为它没有政治议程要推动。