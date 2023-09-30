为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。
罗马主教，同时为普世天主教会领袖与梵蒂冈城国元首，传统上被认为是圣伯多禄宗徒之位的后继者。
天主教会使用“教宗”为中文译名，日本、韩国、越南等汉字文化圈国家也称为“教皇”。
教宗方济各周六将21名主教擢升为红衣主教（也称“枢机主教”）。由此，枢机选举人137中的73%是由方济各任命的。这个群体将为方济各继任者人选投票。
86岁高龄的教宗方济各近日访问蒙古时向中国大陆发表简短演讲，并公开称呼中国民众为“高贵的中国人民”。德国汉学家吕恒君指出，该称呼出乎意料，特别是在当今中西方日益“脱钩”的时代氛围之下。
天主教宗方济各在蒙古讲话时向中国致以问候，他还呼吁中国的天主教徒要做“好教徒和好公民”。天主教香港教区主教周守仁参加了教宗主持的弥撒。路透社指出，教宗方济各利用此次访问向北京传递信息，政府无需担心天主教会，因为它没有政治议程要推动。
天主教宗方济各展开了他在蒙古的首次访问之旅。为了一睹教宗真容，不少中国天主教徒专程前往乌兰巴托，但同时又不得不保持低调，因为怕回国之后被当局叫去“喝茶”。他们对法新社记者说：“希望教宗有一天也能到中国来访问。”
教宗方济各在接受媒体采访时证实，教廷特使将访问北京，这是梵蒂冈为调停乌克兰战争进行和平外交的一个组成部分。
教宗方济各本周六对中国单方面任命上海新主教一事做出让步，正式承认北京政府在三个月前任命的上海新主教沈斌。不过，梵蒂冈也批评中国单方面的人事决定是「无视对话与合作精神」。
教宗方济各宣布擢升21名新枢机主教，其中包括 64岁的香港主教周守仁。周守仁曾建议当局，对2019年香港抗议运动部分被捕者宽大处理。他在周一再次表示，希望这座城市能有更多的和解。
天主教宗方济各与乌克兰总统泽连斯基对于如何实现和平有显然不尽相同的设想。前者希望在战争各方之间斡旋，后者则想要战胜俄罗斯。
乌克兰总统泽连斯基周六抵达罗马访问，拜会教宗方济各以及意大利领导人。同日，德国国防部宣布将向乌克兰提供27亿欧元军事援助。德国政府人士透露，泽连斯基周日将到访德国。
乌克兰副外长、前驻德大使梅尔尼克相信，中国的促和努力将能发挥作用。泽连斯基称，普通俄军士兵也应为平民伤亡承担责任。
中國上海教區迎來新主教，但梵蒂岡此前並不知情。有媒體稱這是中國單方面的行動，並未獲教廷同意。
天主教教宗方济各在接受美联社采访时说：“和中国打交道，我们必须保持耐心。”他认为保持与中国的对话是教廷努力保护中国天主教徒的基本原则。
台灣總統蔡英文日前致函天主教教宗方濟各，強調兩岸兵戎相見絕非選項。她也呼籲，中國應該尊重台灣人民對自由民主和主權的堅持。
香港教区荣休主教陈日君和台湾前副总统陈建仁周三在梵蒂冈出席前教宗本笃十六世的葬礼。美联社指出，这凸显了梵蒂冈与北京政府之间不稳定的关系。
以敢言著称的香港荣休主教陈日君曾在去年5月因涉嫌“勾结外国势力”而被捕。现在，他离开香港前往梵蒂冈出席前教宗本笃十六世葬礼的申请已获批准。
梵蒂冈宣布，罗马天主教荣休教宗本笃十六世（Pope Emeritus Benedict XVI）于12月31日逝世，享寿95岁。
© 2023 德国之声 |
数据保护 |
无障碍声明 |
责任声明 |
联系方式