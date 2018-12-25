 教宗：要相信上帝之爱 | 文化经纬 | DW | 25.12.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

文化经纬

教宗：要相信上帝之爱

圣诞节之际，教宗方济各呼吁人们相信上帝的爱。圣诞夜，教宗在圣彼得大教堂主持圣诞节弥撒时说，上帝无条件地爱着每一个人，即便是最恶的人。

Italien Religion l Weihnachtsmesse - Christmette im Vatikan (AFP/A. Pizzoli)

梵蒂冈的圣诞弥撒

（德国之声中文网）罗马天主教宗方济各在主持圣诞弥撒时说，改变自己、改变教会和历史的最好方法是接受上帝的爱这份礼物，像耶稣那样行事为人。上帝爱每一个人，"无论顺境与逆境，健康与疾病，幸福与悲伤"。

上帝不求回报

虽然地球上的一切似乎都遵循"为了拥有而付出的逻辑"，但上帝却不求任何回报来到世人面前。教宗方济各说："上帝的爱无需任何利益交换。我们无功受禄，对上帝的爱我们无以回报。"

教宗说："我们常常在想，行善将得到上帝保佑，作恶将受到上帝的惩罚。其实并非如此。即便我们作孽，上帝仍然是爱我们的。上帝的爱是永恒的，是不计较的，忠诚的而且富有耐心。"随着圣诞节的到来，上帝柔和的光芒"战胜了人类傲慢的黑暗"。

Vatikan | Weihnachtsmesse - Christmette im Petersdom (Getty Images/AFP/A. Pizzoli)

教宗本笃十六世第七次在圣彼得大教堂主持圣诞节弥撒

周三（12月25日），教宗方济各在圣彼得广场进行了 " 降幅罗马城及全世界" （Urbi et Orbi）的圣诞节传统祝福。随着圣诞夜圣诞弥撒的结束，梵蒂冈庆祝拿撒勒人耶稣诞生的圣诞节庆祝活动进入高潮。

伯利恒的圣诞节庆祝活动

耶稣诞生的圣地伯利恒也在庆祝圣诞节。一支由40辆车组成的车队从耶路撒冷出发，前往大约10公里外约旦河西岸的伯利恒。圣地伯利恒的天主教首领比萨巴拉（Pierbattista Pizzaballa）大主教亲任游行车队的总指挥。

对于基督教而言，伯利恒是耶稣的出生地。人们在据说耶稣出生的地方建造了圣诞大教堂。根据圣经的说法，耶路撒冷则是耶稣被钉上十字架和复活的地方。

Deutschland Woche für das Leben in Trier eröffnet (picture-alliance/dpa/H. Tittel)

德国福音教会（EKD）理事会主席施特罗姆（Bedford-Strohm）和天主教主教大会负责人-红衣主教马克思（Reinhard Marx）

德国天主教和基督教两大教会在进行圣诞祝福时，将社会问题作为关注的焦点。德国天主教主教会议主席、红衣主教马克思（Reinhard Marx）称2019年是经历了"紧张局势、两极分化、不确定性和恐惧感"的动荡的一年。

"一个旧世界正在消逝"

红衣主教马克思说："无论如何我们感觉到一个旧世界正在消逝，但是即将来临的事情并非清晰可见，因此引起担忧和恐惧。"在这位来自慕尼黑的大主教看来，地球的福祉是被关注的焦点。这位大主教认为，严肃对待圣诞祝福者，也应该致力于造福人类和环境。

德国福音教会（EKD）理事会主席施特罗姆（Heinrich Bedford-Strohm）称，圣诞节是"无限希望的节日"。随着耶稣的诞生，上帝将其爱通过爱子赐给了人类。施特罗姆说，甚至那些"本与宗教无关"的人，也没有受到上帝的冷落。上帝的爱将具有不同文化和国籍的人们联系在一起，因为上帝并非是德国人或中国人，美国人或非洲人， "而仅仅是人"。

李京慧/王凡 (德新社、天主教通讯社、基督教通讯社)

  • Papst Franziskus / Petersplatz / Vatikan (Reuters)

    谦卑为本：教宗方济各上任五年

    “晚上好！”

    当选新任教宗，方济各对圣彼得广场上等待的人们致以一句简单的问候：“晚安！”作为天主教廷的元首，他以此奠定了平实的行事基调。

  • Treffen der päpstlichen Reformkommission im Vatikan (picture-alliance/AP Photo/L'Osservatore Romano)

    谦卑为本：教宗方济各上任五年

    九人改革委员会

    上任伊始，教宗方济各便成立了9名成员的大主教会议，对天主教廷进行组织结构和内容上的改革。主要精神是：教会不是以自身为目的，而是以传福音为宗旨。这也包括，梵蒂冈与普通信众要更加靠近。

  • Papst Franziskus Lampedusa Flüchtlinge Italien (AFP/Getty Images)

    谦卑为本：教宗方济各上任五年

    反对对弱势群体的冷漠

    从非洲前往欧洲的途中葬身大海的移民，令方济各感到心痛。2013年夏天，教宗来到兰佩杜萨，当时已有数千人希望从那里进入欧洲大陆。

  • Renault 4 Papstmobil für Papst Franziskus (Reuters)

    谦卑为本：教宗方济各上任五年

    谦卑的象征

    维罗纳的一名神父把自己开了30年的这辆雷诺小轿车送给了教宗。据说，教宗很想用这辆小轿车，但安全人员不允许他这样做。方济各时常传讲“清贫教会”的理念。

  • Papst Franziskus auf Rolling Stone-Cover (picture alliance/dpa/ROLLING STONE)

    谦卑为本：教宗方济各上任五年

    流行明星？

    甚至连非信徒都对教宗的平易近人予以认可，认为方济各与其前任、学术风格的本笃十六世大相径庭。上任10个月，方济各就成为首位登上“滚石”杂志的教宗。

  • Peru Trujillo - Papst zu Besuch (picture-alliance/dpa/Agentur Andina/J. C. Guzmán)

    谦卑为本：教宗方济各上任五年

    建立桥梁

    在中非与哥伦比亚，方济各参与调停内战各方。在华盛顿与哈瓦那之间，教宗致力于推动关系冰期的结束。在美国与墨西哥之间，他呼吁特朗普不要建墙、要建桥。

  • Patriarch Kirill und Papst Franziskus Kuba (Getty Images/AFP/A. Roque)

    谦卑为本：教宗方济各上任五年

    与其它宗教领袖会面

    方济各希望建立跨教派、跨宗教的桥梁。他在耶路撒冷哭墙祷告，与大穆夫提会面。在开罗与科普特领袖以及大伊玛目会面。在缅甸他与佛教僧侣谈话，在哈瓦那与俄罗斯东正教领袖会面。

  • Chile Papst Trauung im Flugzeug | Paula Podest & Carlos Ciufffardi (Reuters/Osservatore Romano)

    谦卑为本：教宗方济各上任五年

    临时证婚

    2018年1月从智利去秘鲁的飞行途中，教宗方济各为一对机组人员临时证婚。他们之前表示打算结婚。

  • Papst Franziskus Juan Barros (Getty Images/C. Reyes)

    谦卑为本：教宗方济各上任五年

    神职人员性侵丑闻

    智利的天主教会处境艰难，特别是性侵丑闻曝光之后。巴罗斯主教（图右）据称长期知情，但却保持沉默。方济各称这是对巴罗斯的诬蔑。后来，方济各对自己的这一表态道歉。但巴罗斯仍继续留任主教。

  • Rom Anti Pabst Franziskus Poster (picture-alliance/Zuma Press)

    谦卑为本：教宗方济各上任五年

    梵蒂冈内部的批评声

    也有人指责方济各对教廷内部事务过于严厉，有人认为他的路线过于世俗化，还有人批评他的一些“姿态”是为了媒体效果。

    作者: Jan D. Walter


DW.COM

圣诞夜教宗说：重要的是爱，不是占有

在2018年圣诞夜弥撒讲话中，罗马天主教会教宗方济各批评人世间的物欲横流和不平等。他指出，“人类变得贪婪、不知节制”。而在圣诞传统“赐福罗马城及全世界”中，教宗呼吁人们视彼此为兄弟姐妹。 (25.12.2018)  

教宗方济各：流徙伯利恒犹似今日之难民危机

在圣诞之夜弥撒布道中，天主教罗马教宗方济各将约瑟夫和玛丽亚当年的遭遇类比于当下的难民危机。他说，尊重移民是基督教精神的一部分。 (25.12.2017)  

教宗方济各圣诞文告，为难民祈福

天主教罗马教宗方济各按传统于周五（12月25日）圣诞节首日在梵蒂冈圣彼得大教堂为罗马市和整个世界祝福，呼吁在这个被战争、穷困和恐怖主义所撕裂的世界实现和平，他尤其为叙利亚和利比亚的难民祈福，愿相关的和平计划会很快结束这两国人民的痛苦。 (25.12.2015)  

谦卑为本：教宗方济各上任五年

五年来，教宗方济各致力于改革天主教廷。而他本人则宣讲谦卑的原则，并身体力行。他收获不少认可，但也有批评。 (13.03.2018)  

相关音频视频

网购狂潮：教宗警告消费主义侵蚀人心  

相关内容

Vatikan Papst kritisiert in Christmette menschliche Gier und Konsum

圣诞夜教宗说：重要的是爱，不是占有 25.12.2018

在2018年圣诞夜弥撒讲话中，罗马天主教会教宗方济各批评人世间的物欲横流和不平等。他指出，“人类变得贪婪、不知节制”。而在圣诞传统“赐福罗马城及全世界”中，教宗呼吁人们视彼此为兄弟姐妹。

Vatikan Papst Fußwaschung Gründonnerstag

教宗赴监狱为囚犯濯足 30.03.2018

教宗方济各在罗马主持圣周四弥撒，开启了复活节的庆典活动。除了在“天皇后”监狱主持纪念耶稣最后的晚餐的弥撒外，教宗也奉行耶稣基督谦卑的姿态，为12名囚犯濯足。

China Katholiken zelebrieren Messe zu Ostern

中国失踪“地下”主教被允许主持弥撒 31.03.2018

中国福建闽东教区“地下”主教郭希锦日前主持了基督教传统的“绿色星期四”圣油弥撒。现年59岁的郭主教本周曾一度遭警方拘留。

广告
Italien Religion l Weihnachtsmesse - Christmette im Vatikan (AFP/A. Pizzoli)

教宗：要相信上帝之爱

圣诞节之际，教宗方济各呼吁人们相信上帝的爱。圣诞夜，教宗在圣彼得大教堂主持圣诞节弥撒时说，上帝无条件地爱着每一个人，即便是最恶的人。  

铺路寻先祖 文化不能绝

泰雅人是台湾第二大的原住民群体，他们的文化曾经受到威胁。今天，许多像陈芃伶这样的泰雅族后代正在努力保护祖先的传统风俗。  