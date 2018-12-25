教宗：要相信上帝之爱

（德国之声中文网）罗马天主教宗方济各在主持圣诞弥撒时说，改变自己、改变教会和历史的最好方法是接受上帝的爱这份礼物，像耶稣那样行事为人。上帝爱每一个人，"无论顺境与逆境，健康与疾病，幸福与悲伤"。

上帝不求回报

虽然地球上的一切似乎都遵循"为了拥有而付出的逻辑"，但上帝却不求任何回报来到世人面前。教宗方济各说："上帝的爱无需任何利益交换。我们无功受禄，对上帝的爱我们无以回报。"

教宗说："我们常常在想，行善将得到上帝保佑，作恶将受到上帝的惩罚。其实并非如此。即便我们作孽，上帝仍然是爱我们的。上帝的爱是永恒的，是不计较的，忠诚的而且富有耐心。"随着圣诞节的到来，上帝柔和的光芒"战胜了人类傲慢的黑暗"。

教宗本笃十六世第七次在圣彼得大教堂主持圣诞节弥撒

周三（12月25日），教宗方济各在圣彼得广场进行了 " 降幅罗马城及全世界" （Urbi et Orbi）的圣诞节传统祝福。随着圣诞夜圣诞弥撒的结束，梵蒂冈庆祝拿撒勒人耶稣诞生的圣诞节庆祝活动进入高潮。

伯利恒的圣诞节庆祝活动

耶稣诞生的圣地伯利恒也在庆祝圣诞节。一支由40辆车组成的车队从耶路撒冷出发，前往大约10公里外约旦河西岸的伯利恒。圣地伯利恒的天主教首领比萨巴拉（Pierbattista Pizzaballa）大主教亲任游行车队的总指挥。

对于基督教而言，伯利恒是耶稣的出生地。人们在据说耶稣出生的地方建造了圣诞大教堂。根据圣经的说法，耶路撒冷则是耶稣被钉上十字架和复活的地方。

德国天主教和基督教两大教会在进行圣诞祝福时，将社会问题作为关注的焦点。德国天主教主教会议主席、红衣主教马克思（Reinhard Marx）称2019年是经历了"紧张局势、两极分化、不确定性和恐惧感"的动荡的一年。

"一个旧世界正在消逝"

红衣主教马克思说："无论如何我们感觉到一个旧世界正在消逝，但是即将来临的事情并非清晰可见，因此引起担忧和恐惧。"在这位来自慕尼黑的大主教看来，地球的福祉是被关注的焦点。这位大主教认为，严肃对待圣诞祝福者，也应该致力于造福人类和环境。

德国福音教会（EKD）理事会主席施特罗姆（Heinrich Bedford-Strohm）称，圣诞节是"无限希望的节日"。随着耶稣的诞生，上帝将其爱通过爱子赐给了人类。施特罗姆说，甚至那些"本与宗教无关"的人，也没有受到上帝的冷落。上帝的爱将具有不同文化和国籍的人们联系在一起，因为上帝并非是德国人或中国人，美国人或非洲人， "而仅仅是人"。

李京慧/王凡 (德新社、天主教通讯社、基督教通讯社)