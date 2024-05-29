教宗被指使用恐同粗话后道歉

据意大利媒体报道，教宗方济各在一次主教会议上对LGBTQ+人士使用了极具贬损性的粗俗语言。梵蒂冈罕见地发表了道歉声明，但没有确认教宗是否使用了这样的词语。

（德国之声中文网）据意大利媒体周二（5月28日）报道，教宗方济各在与意大利主教举行的一次闭门会议上使用了一个极具冒犯性的词语来称呼LGBTQ+人士。

意大利主要日报《共和国报》和《晚邮报》均援引匿名消息人士的话称，教宗在重申反对同性恋者担任牧师的立场时说了这样的话。

据报道，这位87岁的教宗说，天主教神学院已经充斥着太多的"frociaggine"--在意大利语中这是一个极具贬义性的用语。

梵蒂冈随后于周二罕见地公开道歉，但没有确认媒体报道的内容。

梵蒂冈在道歉声明中写道："教宗从未打算冒犯他人或用恐同的语言表达自己，他向那些因他人报道中使用该词而感到被冒犯的人表示歉意。"

声明称："正如（教宗方济各）有机会在多个场合所说的那样：在教会中，每个人都有容身之地！没有人是无用的，没有人是多余的，每个人都有自己的空间。就像我们一样，我们所有人都是如此。"

教宗对LGBTQ+的立场是什么？

这一事件首先由政治八卦网站Dagospia报道，该网站称事件发生在5月20日为期四天的意大利主教会议开幕期间。

《晚邮报》援引未具名主教的话证实了该报道，但补充说，来自阿根廷的教宗可能没有意识到这一用语的冒犯性。

尽管教宗方济各反对同性恋者担任神父，但他总体上一直在推动对LGBTQ+人士采取更加欢迎的态度，这招致了天主教会中较为保守的成员的愤怒。

去年，他有限度地允许神父在某些情况下为同性伴侣祈福。而早在2013年担任教宗之初，他就曾说过："如果一个人是同性恋，但他寻求上帝并怀有善意，我又有什么资格去评判呢？"

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天主教官方教义仍然反对同性恋

教会的官方教义仍然反对同性恋。教宗方济各在2018年向意大利主教们传达了类似的信息，尽管没有使用仇视同性恋的污言秽语，但呼吁他们仔细审查潜在的神父，拒绝疑似同性恋者。

在方济各的前任教宗本笃十六世时期，梵蒂冈曾表示，教会可以接受已经克服同性恋倾向三年的人担任神父。

近年来，许多国家的天主教会一直在努力应对教堂及其相关活动出席率下降的问题。

试图使教会对LGBTQ+人士的态度现代化的努力常常遭到神职人员中高度保守派的阻挠。

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（路透社、法新社）

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