 教宗短途飞行 分别电候中、港、台领导人 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.11.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

教宗短途飞行 分别电候中、港、台领导人

教宗方济各周六飞抵他此次亚洲之行的第二站日本。在从泰国赴日本途中，教宗完成一套空中外交芭蕾动作，分别致电问候中、港、台领导人。

Japan Papst in Tokio gelandet - unterwegs Gruß an Hongkong (AFP/B. Mehri)

教宗方济各于周六抵达日本

（德国之声中文网）在周六（11月23日）的系列致电中，方济各教宗注意不冒犯北京，未提及梵蒂冈与自治台湾之间延续迄今的外交关系，也未提及正进入第6个月的香港抗议活动，只祈求赐予这个半自治地区"安康和平"。

DW.COM

中梵关系近日取得重大突破。双方周六证实，达成历史性的临时协议，由此教廷承认了中方任命的7名主教。分析人士表示，这是北京的胜利，势必也将给梵蒂冈与台湾的关系带来影响。 (23.09.2018)

周四将是中国与梵蒂冈就主教任命签订中梵协议之后，习近平首次出访意大利，而习近平是否会与教宗见面仍然存在许多未知数。 教廷高官在即将上市的书中，强调中国不应该害怕天主教会对中国抱持「不信任或敌意」。 (18.03.2019)

3月21日至23日, 中国国家主席习近平将出访意大利，但是并没有打算访问梵蒂冈。在与北京达成协议半年后，梵蒂冈与北京之间还有很多问题有待澄清。 (19.03.2019)

相关电文依循梵蒂冈外交惯例发出。此前，方济各教宗曾利用它向北京政府伸出橄榄枝。北京与圣座断交已逾半世纪。

方济各敦促中国官方的和地下天主教会统一。作为弥合裂纹的一部分，2018年，梵蒂冈和北京就中国大陆主教任命问题达成协议。不过双边紧张关系依旧存在，梵蒂冈维持与台湾的外交关系依旧构成一大硬伤。梵蒂冈是当今少数几个与台湾仍然保持外交关系的国家。

周六教宗首份问候电报的对象是中国主席习近平。在他乘坐的飞机临近海南领空时，他致电说："在飞往日本途中，我谨向阁下祈福。祈求上主为中国及其人民赐福，赐予他们和平喜乐。"

宗教随后致电香港特首林郑月娥问候："在飞经您的领空时，我谨向阁下和香港公民表达最美好的祝愿。祈求全能的上帝赐予你们大家安康和平。"

最后，在飞经台湾领空时，方济各教宗向蔡英文总统发电，致以"衷心问候"："保证为您和全体台湾人民祈祷，祈求上主神圣的和平祝福"。

  • Papst Franziskus / Petersplatz / Vatikan (Reuters)

    谦卑为本：教宗方济各上任五年

    “晚上好！”

    当选新任教宗，方济各对圣彼得广场上等待的人们致以一句简单的问候：“晚安！”作为天主教廷的元首，他以此奠定了平实的行事基调。

  • Treffen der päpstlichen Reformkommission im Vatikan (picture-alliance/AP Photo/L'Osservatore Romano)

    谦卑为本：教宗方济各上任五年

    九人改革委员会

    上任伊始，教宗方济各便成立了9名成员的大主教会议，对天主教廷进行组织结构和内容上的改革。主要精神是：教会不是以自身为目的，而是以传福音为宗旨。这也包括，梵蒂冈与普通信众要更加靠近。

  • Papst Franziskus Lampedusa Flüchtlinge Italien (AFP/Getty Images)

    谦卑为本：教宗方济各上任五年

    反对对弱势群体的冷漠

    从非洲前往欧洲的途中葬身大海的移民，令方济各感到心痛。2013年夏天，教宗来到兰佩杜萨，当时已有数千人希望从那里进入欧洲大陆。

  • Renault 4 Papstmobil für Papst Franziskus (Reuters)

    谦卑为本：教宗方济各上任五年

    谦卑的象征

    维罗纳的一名神父把自己开了30年的这辆雷诺小轿车送给了教宗。据说，教宗很想用这辆小轿车，但安全人员不允许他这样做。方济各时常传讲“清贫教会”的理念。

  • Papst Franziskus auf Rolling Stone-Cover (picture alliance/dpa/ROLLING STONE)

    谦卑为本：教宗方济各上任五年

    流行明星？

    甚至连非信徒都对教宗的平易近人予以认可，认为方济各与其前任、学术风格的本笃十六世大相径庭。上任10个月，方济各就成为首位登上“滚石”杂志的教宗。

  • Peru Trujillo - Papst zu Besuch (picture-alliance/dpa/Agentur Andina/J. C. Guzmán)

    谦卑为本：教宗方济各上任五年

    建立桥梁

    在中非与哥伦比亚，方济各参与调停内战各方。在华盛顿与哈瓦那之间，教宗致力于推动关系冰期的结束。在美国与墨西哥之间，他呼吁特朗普不要建墙、要建桥。

  • Patriarch Kirill und Papst Franziskus Kuba (Getty Images/AFP/A. Roque)

    谦卑为本：教宗方济各上任五年

    与其它宗教领袖会面

    方济各希望建立跨教派、跨宗教的桥梁。他在耶路撒冷哭墙祷告，与大穆夫提会面。在开罗与科普特领袖以及大伊玛目会面。在缅甸他与佛教僧侣谈话，在哈瓦那与俄罗斯东正教领袖会面。

  • Chile Papst Trauung im Flugzeug | Paula Podest & Carlos Ciufffardi (Reuters/Osservatore Romano)

    谦卑为本：教宗方济各上任五年

    临时证婚

    2018年1月从智利去秘鲁的飞行途中，教宗方济各为一对机组人员临时证婚。他们之前表示打算结婚。

  • Papst Franziskus Juan Barros (Getty Images/C. Reyes)

    谦卑为本：教宗方济各上任五年

    神职人员性侵丑闻

    智利的天主教会处境艰难，特别是性侵丑闻曝光之后。巴罗斯主教（图右）据称长期知情，但却保持沉默。方济各称这是对巴罗斯的诬蔑。后来，方济各对自己的这一表态道歉。但巴罗斯仍继续留任主教。

  • Rom Anti Pabst Franziskus Poster (picture-alliance/Zuma Press)

    谦卑为本：教宗方济各上任五年

    梵蒂冈内部的批评声

    也有人指责方济各对教廷内部事务过于严厉，有人认为他的路线过于世俗化，还有人批评他的一些“姿态”是为了媒体效果。

    作者: Jan D. Walter


凝炼/王凡（美联社）

 

DW.COM

谦卑为本：教宗方济各上任五年

五年来，教宗方济各致力于改革天主教廷。而他本人则宣讲谦卑的原则，并身体力行。他收获不少认可，但也有批评。 (13.03.2018)  

相关音频视频

陈日君：希望教宗重新考虑对华政策  

相关内容

Papst Franziskus I. (li) beim Gruppenbild mit chinesischen Gläubigen

中台齐邀教宗访问 梵蒂冈步步为营 17.10.2018

梵蒂冈与中国就任命主教达成临时协议数周后，台湾政府和中国主教先后邀请教宗方济各出访。教宗至今并未明确表态，外界关注梵蒂冈一举一动如何牵动两岸局势。

Kim Jong-Un

金正恩邀请教宗访朝 09.10.2018

朝鲜领导人金正恩常常会做出令人惊讶的举动。周二来自首尔的消息称，金正恩已经正式向教宗发出访问平壤的邀请。

Vatikan Papst Franziskus

赴梵述职 台湾主教团将邀请教宗访台 11.05.2018

台湾主教团此行将晋见教宗方济各，并代为传达台湾政府与人民的访台邀请。由于中国不断压缩台湾国际空间，台湾官方高度重视此行的外交意涵。

广告

媒体看中国

China Ji'nan | Huawei Chip (picture-alliance/dpa/Imaginechina/D. Qing)

德语媒体：基民盟党代会 华为“抢风头”

是否禁用华为5G设备，成为了执政党基民盟党代会的重大议题。《法兰克福汇报》赞扬了德国电信的折衷路线，吕讷堡《乡村报》则担心只要用了华为就相当于引狼入室。还有两名执政党议员则在《商报》上刊文呼吁，技术问题应当用技术监管来解决，切勿政治化。  