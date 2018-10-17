教宗短途飞行 分别电候中、港、台领导人

（德国之声中文网）在周六（11月23日）的系列致电中，方济各教宗注意不冒犯北京，未提及梵蒂冈与自治台湾之间延续迄今的外交关系，也未提及正进入第6个月的香港抗议活动，只祈求赐予这个半自治地区"安康和平"。

相关电文依循梵蒂冈外交惯例发出。此前，方济各教宗曾利用它向北京政府伸出橄榄枝。北京与圣座断交已逾半世纪。

方济各敦促中国官方的和地下天主教会统一。作为弥合裂纹的一部分，2018年，梵蒂冈和北京就中国大陆主教任命问题达成协议。不过双边紧张关系依旧存在，梵蒂冈维持与台湾的外交关系依旧构成一大硬伤。梵蒂冈是当今少数几个与台湾仍然保持外交关系的国家。

周六教宗首份问候电报的对象是中国主席习近平。在他乘坐的飞机临近海南领空时，他致电说："在飞往日本途中，我谨向阁下祈福。祈求上主为中国及其人民赐福，赐予他们和平喜乐。"

宗教随后致电香港特首林郑月娥问候："在飞经您的领空时，我谨向阁下和香港公民表达最美好的祝愿。祈求全能的上帝赐予你们大家安康和平。"

最后，在飞经台湾领空时，方济各教宗向蔡英文总统发电，致以"衷心问候"："保证为您和全体台湾人民祈祷，祈求上主神圣的和平祝福"。

谦卑为本：教宗方济各上任五年 “晚上好！” 当选新任教宗，方济各对圣彼得广场上等待的人们致以一句简单的问候：“晚安！”作为天主教廷的元首，他以此奠定了平实的行事基调。

谦卑为本：教宗方济各上任五年 九人改革委员会 上任伊始，教宗方济各便成立了9名成员的大主教会议，对天主教廷进行组织结构和内容上的改革。主要精神是：教会不是以自身为目的，而是以传福音为宗旨。这也包括，梵蒂冈与普通信众要更加靠近。

谦卑为本：教宗方济各上任五年 反对对弱势群体的冷漠 从非洲前往欧洲的途中葬身大海的移民，令方济各感到心痛。2013年夏天，教宗来到兰佩杜萨，当时已有数千人希望从那里进入欧洲大陆。

谦卑为本：教宗方济各上任五年 谦卑的象征 维罗纳的一名神父把自己开了30年的这辆雷诺小轿车送给了教宗。据说，教宗很想用这辆小轿车，但安全人员不允许他这样做。方济各时常传讲“清贫教会”的理念。

谦卑为本：教宗方济各上任五年 流行明星？ 甚至连非信徒都对教宗的平易近人予以认可，认为方济各与其前任、学术风格的本笃十六世大相径庭。上任10个月，方济各就成为首位登上“滚石”杂志的教宗。

谦卑为本：教宗方济各上任五年 建立桥梁 在中非与哥伦比亚，方济各参与调停内战各方。在华盛顿与哈瓦那之间，教宗致力于推动关系冰期的结束。在美国与墨西哥之间，他呼吁特朗普不要建墙、要建桥。

谦卑为本：教宗方济各上任五年 与其它宗教领袖会面 方济各希望建立跨教派、跨宗教的桥梁。他在耶路撒冷哭墙祷告，与大穆夫提会面。在开罗与科普特领袖以及大伊玛目会面。在缅甸他与佛教僧侣谈话，在哈瓦那与俄罗斯东正教领袖会面。

谦卑为本：教宗方济各上任五年 临时证婚 2018年1月从智利去秘鲁的飞行途中，教宗方济各为一对机组人员临时证婚。他们之前表示打算结婚。

谦卑为本：教宗方济各上任五年 神职人员性侵丑闻 智利的天主教会处境艰难，特别是性侵丑闻曝光之后。巴罗斯主教（图右）据称长期知情，但却保持沉默。方济各称这是对巴罗斯的诬蔑。后来，方济各对自己的这一表态道歉。但巴罗斯仍继续留任主教。

谦卑为本：教宗方济各上任五年 梵蒂冈内部的批评声 也有人指责方济各对教廷内部事务过于严厉，有人认为他的路线过于世俗化，还有人批评他的一些“姿态”是为了媒体效果。 作者: Jan D. Walter



凝炼/王凡（美联社）