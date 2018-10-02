教宗欢迎中国主教到梵蒂冈

（德国之声中文网）周三（10月3日），教宗方济各在世界主教会议上致开幕词时，对从中国前来赴会的两位主教表示"热烈欢迎"。"今天，我们第一次迎接来自中国大陆的两位主教"，方济各说："我们向他们致以热烈的欢迎。"

此次在梵蒂冈召开的世界主教会议第15届常规会议，从10月3日举行到28日，为期将近一个月，主题为"青年、信德和圣召分辨"。参加会议的有300多名来自世界各国的教会高层人士、专家和青年代表。

9月22日，北京与梵蒂冈签署关于主教任命的临时性协议，教廷方面正式承认七位由中国政府任命的主教。这一步骤或为中梵关系的正常化铺平道路。教宗希望此举能推动中国天主教徒团结、和解。而批评人士则认为，这是梵蒂冈向北京做出的不明智的妥协。

与中国主教自拍

10月2日，教廷证实，将首次有中国主教参加世界主教大会。会议秘书长的巴尔迪塞里枢机(Cardinal Lorenzo Baldisseri)在记者会上表示，这是中梵协议签订之后的第一项具体的关系突破。

两名与会主教分别是承德教区主教郭金才和榆林教区主教杨晓亭，两人还分别是中国天主教主教团秘书长和副主席。郭金才曾是中国全国人大代表，2010年在北京单方面认可下成为承德教区主教，因此遭教廷逐出教会。中梵协议签署后，教宗方济各取消了有关绝罚。杨晓亭目前还担任陕西人大常委会民族宗教侨务外事工作委员会副主任。"中国天主教主教团"是尚不被梵蒂冈承认的中国官方组织。

方济各在致词中还说，希望此次主教大会能有助于"拓宽视野，敞开心胸，将把我们与年轻人分隔、疏离的思想藩篱抛到一边"。据美联社报道，教宗的一名公关顾问斯帕达罗（Rev. Antonio Spadaro）在推特上发布了自己和两名中国主教的合影。

两岸在梵蒂冈相会？

台湾外交部10月2日证实，副总统陈建仁将代表台湾出席10月14日已故教皇保禄六世的封圣仪式。此前有媒体猜测，陈建仁与两位中国主教有机会在梵蒂冈会面。不过在2日的台湾总统府例行记者会上，外交部政务次长谢武樵对媒体称，副总统陈建仁参加的是"封圣典礼"，与中方参加的世界主教会议有所不同，"应该不会碰面"。

外交部表示，陈建仁在觐见教皇时将对巩固邦交做适当表示，并且会力邀教皇方济各访问台湾。台湾参加此次世界主教大会的代表是嘉义教区主教钟安住。至于两岸的教会高层代表是否有机会在梵蒂冈会面，台湾"两岸政策协会"理事王智盛对BBC中文网分析指出："站在宗教高度来看，其实都是两个个别行程"。