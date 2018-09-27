 教宗有意出访朝鲜 没计划造访台湾 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.10.2018

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时政风云

教宗有意出访朝鲜 没计划造访台湾

韩国总统文在寅在造访梵蒂冈期间表示，朝鲜掌权人金正恩希望教宗能造访北韩，对此韩国与梵蒂冈官员纷纷表示，教宗出访朝鲜的可能性存在。

Vatikan | Papst empfängt Südkoreas Präsidenten Moon (picture-alliance/dpa/AP Photo/Pool/A. di Meo)

教宗于10月18日在梵蒂岗与韩国总统文在寅会面。

（德国之声中文网）教宗于周四（10/18）在一场与韩国总统文在寅的会议中表示，有意愿造访朝鲜。 梵蒂冈的国务卿帕罗林枢机主教指出，教宗造访朝鲜的可能性是存在的，但史上首次教宗造访无神论的朝鲜将需要周详的考虑及安排。

韩国总统的办公室上周透露了，朝鲜掌权人金正恩希望教宗造访朝鲜的想法。 而在周四与教宗的会议上，文在寅称教宗 「不仅仅是教廷的领导人，更是全人类的导师。 」教宗则期盼文在寅能持续替追求和平努力。

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据天主教通讯社报道，教宗方济各任命一位参与与中国谈判的梵蒂冈工作人员为教廷国务秘书处（即国务院）的外交政策顾问。 (09.10.2018)

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拒绝台湾邀请

与此同时，梵蒂冈也发表了公开声明，强调教宗没有计划出访台湾。 这个声明响应了，上周台湾副总统陈建仁在与教宗会晤时，提出出访台湾的邀约。 教宗当时仅说会替台湾祷告，并未正面响应出访的邀约。 各国领袖出访梵蒂冈时，总会形式上的邀请教宗造访该国，但梵蒂冈鲜少公开响应出访邀约。

台湾总统府上周在声明中表示，梵中协议属临时性质，当中并无「政治元素」，不会影响台湾与梵蒂冈的邦交友谊，呼吁各方不要过度解读或担忧。

但台湾驻梵蒂冈特使曾表示，大陆无理排挤及打压，将台湾排除国际组织之外，导致一些台湾官员的产生忧虑，担心此举可能成为梵中建交的前奏。

杨威廉/罗法（美联社）

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