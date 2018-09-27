教宗有意出访朝鲜 没计划造访台湾

（德国之声中文网）教宗于周四（10/18）在一场与韩国总统文在寅的会议中表示，有意愿造访朝鲜。 梵蒂冈的国务卿帕罗林枢机主教指出，教宗造访朝鲜的可能性是存在的，但史上首次教宗造访无神论的朝鲜将需要周详的考虑及安排。

韩国总统的办公室上周透露了，朝鲜掌权人金正恩希望教宗造访朝鲜的想法。 而在周四与教宗的会议上，文在寅称教宗 「不仅仅是教廷的领导人，更是全人类的导师。 」教宗则期盼文在寅能持续替追求和平努力。

拒绝台湾邀请

与此同时，梵蒂冈也发表了公开声明，强调教宗没有计划出访台湾。 这个声明响应了，上周台湾副总统陈建仁在与教宗会晤时，提出出访台湾的邀约。 教宗当时仅说会替台湾祷告，并未正面响应出访的邀约。 各国领袖出访梵蒂冈时，总会形式上的邀请教宗造访该国，但梵蒂冈鲜少公开响应出访邀约。

台湾总统府上周在声明中表示，梵中协议属临时性质，当中并无「政治元素」，不会影响台湾与梵蒂冈的邦交友谊，呼吁各方不要过度解读或担忧。

但台湾驻梵蒂冈特使曾表示，大陆无理排挤及打压，将台湾排除国际组织之外，导致一些台湾官员的产生忧虑，担心此举可能成为梵中建交的前奏。

杨威廉/罗法（美联社）