教宗方济各赞赏延长梵中临时协议

天主教罗马教皇方济各称，延长与中国关于主教任命的临时协议是梵蒂冈去年最重要外交事件之一。
（德国之声中文网）方济各教宗周一（2月12日）在梵蒂冈皇宫新年接见驻圣座外交使节时表示，去年10月22日就延长梵中关于主教任命临时协议达成的共识主要是“宗教性质”。这位天主教圣座同时希望，继续走在以互尊、互信精神开启的这条道路上，为解决涉及共同利益的相关问题作出贡献。
去年10月22日，梵蒂冈和中国决定延长于2018年10月达成的关于主教任命的临时协议两年，以观后效。协议的内容迄今未原文公布。为延长该协议，圣座提出了教会神学的和灵魂救赎的理由。方济各指出，某些“误解”源于将政治问题与协议相捆绑，而该协议本与政治无关。不过，去年10月，半官方的梵蒂冈《罗马观察报》（Osservatore Romano）的一篇文章却指出，涉及宗教自由，中国存在着“令人非常痛苦的局面”及不足。
对梵蒂冈的指责是，此协议背叛了中国国内对当局持批评态度的基督徒，而鉴于中国国内持续发生侵犯人权现象，此举有可能动摇教廷的道德权威。
梵蒂冈同北京政府之间无正式外交关系。
凝炼/苗子（德新社）
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