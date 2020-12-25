教宗方济各赞赏延长梵中临时协议

（德国之声中文网）方济各教宗周一（2月12日）在梵蒂冈皇宫新年接见驻圣座外交使节时表示，去年10月22日就延长梵中关于主教任命临时协议达成的共识主要是“宗教性质”。这位天主教圣座同时希望，继续走在以互尊、互信精神开启的这条道路上，为解决涉及共同利益的相关问题作出贡献。



去年10月22日，梵蒂冈和中国决定延长于2018年10月达成的关于主教任命的临时协议两年，以观后效。协议的内容迄今未原文公布。为延长该协议，圣座提出了教会神学的和灵魂救赎的理由。方济各指出，某些“误解”源于将政治问题与协议相捆绑，而该协议本与政治无关。不过，去年10月，半官方的梵蒂冈《罗马观察报》（Osservatore Romano）的一篇文章却指出，涉及宗教自由，中国存在着“令人非常痛苦的局面”及不足。

对梵蒂冈的指责是，此协议背叛了中国国内对当局持批评态度的基督徒，而鉴于中国国内持续发生侵犯人权现象，此举有可能动摇教廷的道德权威。

梵蒂冈同北京政府之间无正式外交关系。

凝炼/苗子（德新社）

© 2020年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。