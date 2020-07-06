教宗方济各讲稿被删减 闭口不谈香港





（德国之声中文网）据天主教新闻网报道，上周日（7月5日），教宗方济各原本应该在三钟经祈祷结束之后的谈话中谈及香港。梵蒂冈半官方网站 Sismografo抢先公开了演讲稿全文。文稿中包含教宗方济各要求尊重香港自由、寻求对话等内容。但是教宗在三钟经祈祷结束后并没有提到香港。



Sismografo刊登的原文稿中写道："最近一段时间我非常关注香港时局，对香港复杂的发展变化并非不会感到忧虑。我想向在那里生活的所有居民表达我的亲切同在。 当前香港的情势下有待解决的问题毫无疑问相当棘手，牵涉到每个人的生活，所以这涉及到的相当程度的敏感性是可以理解的。 我希望所有涉及到的人的身上都有秉持远见智慧，以真诚的态度对话 。 展现勇气、谦卑、非暴力精神，且尊重所有人的尊严与权利 。我认为， 社会生活，尤其是宗教生活， 应获得充分自由的保障，正如同所有国际文件法令中所规定的那样。我会持续为香港天主教会及香港善良的人们祈祷，愿他们能共同建设一个繁荣和谐的社会。 "



据天主教新闻网报道，这份讲稿是梵蒂冈国务秘书处的专家们准备的。 Sismografo获得并发表这份讲稿的手稿时，教宗方济各尚未发表讲话。



天主教新闻网在一篇相关报道中写道："教宗方济各在讲话中对香港连一个字都没提。他根本没提到这片英国的前殖民地。" Sismografo网站也迅速删除了演讲稿文稿。



台湾中央社采访的一位学者表示，"教宗原稿提到香港的字眼已算温和含蓄，从头到尾都没提到国安法，教廷事前甚至可能已知会过中国，但中国最后仍忍受不了。可见北京对香港问题将采铁腕高压手段，香港的宗教自由前景令人忧心"。



香港《苹果日报》报道称，天主教香港教区退休主教陈日君枢机近日多次批评教廷在香港问题上噤声，他质疑教廷"难道真的收了中共的钱？为什么不行出来辟谣？"他认为大众自由与宗教自由不可分割，一旦香港社会失去自由，教会亦不能幸免。



意大利《新闻报》分析认为，教宗方济各上任后积极推展与中国的关系，很多人认为教宗应是不想得罪中国官方，教宗喜欢"政治正确"。



天主教新闻网认为教宗方济各面对中共已经开始自我审查。 到目前为止 ，梵蒂冈新闻处尚未对教宗的讲稿有所删减一事做出任何解释。