 教宗方济各表示接种疫苗是一种“关爱行为” | 科技环境 | DW | 18.08.2021

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科技环境

教宗方济各表示接种疫苗是一种“关爱行为”

天主教罗马教宗方济各表示，新冠疫苗让人们看到结束新冠大流行瘟疫的希望，而接种疫苗是一种“关爱行为”。

教宗方济各在梵蒂冈发布的的一段视频中指出，接种获批的疫苗是“为自己、家人和朋友、及所有人”的一种“关爱行为”

教宗方济各在梵蒂冈发布的的一段视频中指出，接种获批的疫苗是“为自己、家人和朋友、及所有人”的一种“关爱行为”

（德国之声中文网）天主教教宗方济各呼吁信徒们接种Covid-19冠状病毒疾病疫苗。这位教会领导人周三（８月18日）在梵蒂冈发布的的一段视频中指出，接种获批的疫苗是“为自己、家人和朋友、及所有人”的一种”关爱行为“。他强调，这是一种致力于共同利益、同时关心自己和他人，尤其是最弱势群体的简单而深入的方式。   

方济各教宗说，由于有了疫苗，人们有理由期待大流行瘟疫的结束，但前提是，每个人都能获得疫苗，而且大家共同努力。现年84 岁的教宗透露，今年年初，他自己就完整接种了疫苗。   

教皇的视频信息是美国组织”广告委员会”（Ad Council ）发起的题为“这取决于你”（It's up to you）的全球疫苗接种运动的一部分。除教宗外，来自北美洲、南美洲和中美洲的６名红衣主教和大主教也是参与者，其中包括洪都拉斯和巴西的红衣主教。

观看视频 02:15

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7 天发病率表示一周内平均每 10万居民的新感染人数。数星期来，该值在德国持续升高：本周二为 37.4，上周三是 25.1。   

（天主教通讯社，法新社）  

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