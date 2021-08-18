教宗方济各表示接种疫苗是一种“关爱行为”

（德国之声中文网）天主教教宗方济各呼吁信徒们接种Covid-19冠状病毒疾病疫苗。这位教会领导人周三（８月18日）在梵蒂冈发布的的一段视频中指出，接种获批的疫苗是“为自己、家人和朋友、及所有人”的一种”关爱行为“。他强调，这是一种致力于共同利益、同时关心自己和他人，尤其是最弱势群体的简单而深入的方式。

方济各教宗说，由于有了疫苗，人们有理由期待大流行瘟疫的结束，但前提是，每个人都能获得疫苗，而且大家共同努力。现年84 岁的教宗透露，今年年初，他自己就完整接种了疫苗。

教皇的视频信息是美国组织”广告委员会”（Ad Council ）发起的题为“这取决于你”（It's up to you）的全球疫苗接种运动的一部分。除教宗外，来自北美洲、南美洲和中美洲的６名红衣主教和大主教也是参与者，其中包括洪都拉斯和巴西的红衣主教。

德国一天新增染疫数超8300

一段时间来，德国国内新冠感染人数显著增加。联邦疾控中心罗伯特·科赫研究所 (RKI) 周三上午公告，根据各地卫生局提供的信息总汇，过去24小时内，德国国内新增 8324 例感染病例——前一天是 3912 例；全国7天发病率升至40.8，新增与新冠病毒相关的死亡病例 22 例 。

7 天发病率表示一周内平均每 10万居民的新感染人数。数星期来，该值在德国持续升高：本周二为 37.4，上周三是 25.1。

（天主教通讯社，法新社）

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