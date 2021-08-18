教宗方济各表示接种疫苗是一种“关爱行为”

天主教罗马教宗方济各表示，新冠疫苗让人们看到结束新冠大流行瘟疫的希望，而接种疫苗是一种“关爱行为”。
（德国之声中文网）天主教教宗方济各呼吁信徒们接种Covid-19冠状病毒疾病疫苗。这位教会领导人周三（８月18日）在梵蒂冈发布的的一段视频中指出，接种获批的疫苗是“为自己、家人和朋友、及所有人”的一种”关爱行为“。他强调，这是一种致力于共同利益、同时关心自己和他人，尤其是最弱势群体的简单而深入的方式。
方济各教宗说，由于有了疫苗，人们有理由期待大流行瘟疫的结束，但前提是，每个人都能获得疫苗，而且大家共同努力。现年84 岁的教宗透露，今年年初，他自己就完整接种了疫苗。
教皇的视频信息是美国组织”广告委员会”（Ad Council ）发起的题为“这取决于你”（It's up to you）的全球疫苗接种运动的一部分。除教宗外，来自北美洲、南美洲和中美洲的６名红衣主教和大主教也是参与者，其中包括洪都拉斯和巴西的红衣主教。
一段时间来，德国国内新冠感染人数显著增加。联邦疾控中心罗伯特·科赫研究所 (RKI) 周三上午公告，根据各地卫生局提供的信息总汇，过去24小时内，德国国内新增 8324 例感染病例——前一天是 3912 例；全国7天发病率升至40.8，新增与新冠病毒相关的死亡病例 22 例 。
7 天发病率表示一周内平均每 10万居民的新感染人数。数星期来，该值在德国持续升高：本周二为 37.4，上周三是 25.1。
（天主教通讯社，法新社）
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在接受德国之声专访时，社民党籍联邦财政部长肖尔茨（Olaf Scholz）称，国际组织和相关国家自身缺乏协调是南半球疫苗接种运动迄今进展不快的最大原因。是这样的吗？我们不妨对这位下届总理候选人的说法作一次事实核查。