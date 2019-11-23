教宗方济各"爱中国，希望前往北京"

（德国之声中文网）罗马天主教教宗方济各11月26日从日本返回梵蒂冈的途中，在飞机上接受访问时有记者，何时能飞往北京？教宗说，"我希望前往北京，我爱中国。"接着，中国外交部发言人耿爽在例行记者会上对教宗的讲话"表示赞赏"并说，"我们看到有关报道。中梵之间保持良好沟通，我们对中梵关系改善取得进展感到高兴。"

据梵蒂冈广播电台的报道，教宗在机上记者会上还就香港局势这样阐述道，他发电给香港的林郑月娥，是请求飞越他们领空的"一种礼貌方式"，并不存在谴责或支持之意。"如果我们细想，不只是香港发生这样的事情，智利、法国，民主的法国都发生了这样的事。法国黄背心运动进行了一年之久。尼加拉瓜和其他拉美国家也有这类问题，一些欧洲国家也如此。这是普遍的情况。圣座该做什么？促请对话、和平，但不仅是香港，还有此时我无法做出评估的各种情况和问题。"

教宗周六（11月23日）飞往日本访问途中，分别致电问候中国、香港以及台湾领导人。

改善梵中关系的障碍

中国估计共有1200万天主教徒，分属官方的天主教爱国会和独立的地下教会，前者的神职人员与中共政权关系密切，后者则宣誓效忠梵蒂冈。 北京自从1951年与梵蒂冈终止外交关系之后，就一直担心允许独立教会的存在甚至扩大，可能威胁到政府的权力。

方济各2013年成为教宗后，曾在多个场合表达希望改善同中国关系的愿望，但与台湾的外交关系以及主教产生的程序是改善两国关系最主要的障碍。2018年9月，梵蒂冈与中国政府达成任命主教的协议，带来中梵关系升温。这项协议承认和尊重教宗任命主教的权力，但同时规定，主教候选人的产生不归教宗管辖。

这项协定签署时，曾被看作是北京做出了更多的妥协。当时，也有许多人相信这是中梵恢复外交关系的前兆，然而双方至今却仍然没有恢复正式的邦交关系，而在此之前，教宗"希望访问中国"的愿望，也只能是口头表述而已，不会有实现的可能。