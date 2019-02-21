教宗方济各：“教会性侵性质更严重”

（德国之声中文网）190名主教和高级神职人员周日上午举行了弥撒，就此为期四天的梵蒂冈全球性侵及保护儿童会议宣告结束。教宗发表了其此前就已引起广泛关注的闭幕讲话。他说："天主教会内神职人员的性侵行为要比社会其他领域的同类事件更具严重性。我们必须清楚一点：性侵问题在全球的泛滥，对我们社会的冲击，丝毫不能削弱教会内发生这类问题的恶劣程度。"他表示，性侵这种违背人性的行为在全球四处蔓延，但教会内部发生同类事件却更为严重、更加丑恶，因为它同教会的道德权威和伦理信誉格格不入。

此外，教宗还将对儿童性侵的行为比作"人祭"。他表示，对儿童实施性侵害，令他想起来有些文化中曾经存在过的用活人进行祭奠的"残酷传统"，而"人祭"中的牺牲品往往是儿童。他表示，那些对儿童实施性侵的神职人员是"撒旦的工具"。

教宗表示："过去那种掩盖和淡化性侵行为的情况，今后决不允许再出现。"不过，教宗的讲话中并没有提及教会今后会以何种具体步骤制止性侵行为。

澳大利亚红衣主教呼吁为受害者提供更多保护

此前，澳大利亚红衣主教克勒里奇（Mark Coleridge）表示，教会立场的转变具有重大意义。他表示，这说明教会高层已经意识到，在性侵受害者的问题上，教会并不是核心，而是教会应当把受害者置于核心地位。克勒里奇抱怨道，有时候受害者简直成了教会严重的"敌人"。他表示，只有神职人员能够设身处地地为受害者着想，教会才能为其使命"开启一个新的时代"。他说："我们需要一个不只停留在口头上，而是要付诸行动的使命。我们必须竭尽全力，使受害的幸存者们能够感受到公正和慰籍。"

天主教会 信誉受损

周六晚间的一次弥撒活动上，主教们承认他们尽到职责。"我们的所作所为是言行思想上的罪孽。"加纳主教会议主席纳姆赫表示："如果有人对我们言语不敬，对我们表达不信任，或者拒绝向我们提供物质援助，那我们不应当感到惊讶，更不能抱怨。我们应当扪心自问，应当如何改变自己。"

德国红衣主教马克斯（Reinhard Marx）在其周六的发言中，呼吁结束对性侵问题绝口不提的现状。这位德国主教会议主席还公开谴责了那些试图掩盖性侵丑闻的人。

受害者要求"零容忍"

受害者保护团体呼吁教会和教宗对施害者以及试图掩盖真相的人采取严厉措施。来自世界各地的受害者周六在罗马举行示威游行，呼吁对性侵行为实施"零容忍"。梵蒂冈会议期间，这些受害者曾表达强烈的失望和不满。

周四开始，教宗同114个国家主教会议主席以及70多名其他代表举行会议，商讨制止神职人员性侵儿童的对策。与会者提出并讨论了众多建议，但本次会议并没有制定有约束力的决议，也没有发布闭会声明。

下周，梵蒂冈教廷将继续商讨处理及预防青少年遭性侵的问题。

达扬 / 文木 （德新社，法新社，天主教通讯社）