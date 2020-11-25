 教宗方济各庆生 为南美儿童捐赠 | 文化经纬 | DW | 17.12.2020

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文化经纬

教宗方济各庆生 为南美儿童捐赠

教宗方济各84岁生日之际，向危机重重的南美国家委内瑞拉感染肺炎的儿童捐赠四台呼吸机。教宗本人也来自南美洲，他于1936年12月17日生于布宜诺斯艾利斯。

Vatikan | Papst Franziskus hält Messe auf 'Virgine de Guadalupe'

教宗方济各庆祝84岁生日

(德国之声中文网) 周四（12月17日）在其84岁生日之际，教宗方济各宣布将为危机重重的委内瑞拉捐赠。梵蒂冈发言人玛窦‧布鲁尼（Matteo Bruni）称，教宗将专门为这个南美国家感染肺炎的儿童捐赠四台呼吸机。教宗将“感恩和简单”地庆祝他的生日。布鲁尼补充说，但这也是一个正常的工作日。阿根廷籍的教宗方济各于1936年12月17日生于布宜诺斯艾利斯。 

教宗方济各今年生日也收到了一些获得教宗救济的贫民送来的生日小礼物。其中包括用来装饰梵蒂冈教宗官邸圣玛尔大之家（Casa Santa Marta）的向日葵。布鲁尼补充说，寿辰之日教宗在这里祈祷、接待来访者，除此之外还有一些官方日程。

Vatikanstadt - Casa de Santa Marta

教宗官邸圣玛尔大之家（Casa Santa Marta）

周四，梵蒂冈还公布了新年之际（1月1日）教宗世界和平日文告的内容。鉴于世界范围内危机与冲突的增加，教宗方济各呼吁人们通过“关爱的文化走向和平”。他再次提醒人们在全球化进程中走一条“真正人性化的路线”。

“这将能够在行动中体现出，对每个人的价值与尊严的重视”，教宗写道。各国领导人应当“为了共同的福祉齐心协力，扶助一切受贫穷、疾病、奴役、歧视和冲突之苦的人们”。

过去两年的世界和平日，教宗文告的主题分别是“为和平而善政”以及“对话、和解与生态皈依”。

李京慧、苗子/石涛  (德新社、天主教通讯社) 

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