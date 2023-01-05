教宗方济各：对待中国要保持耐心

（德国之声中文网）本周二（1月24日），教宗方济各在梵蒂冈接受美联社独家采访时被问到，梵蒂冈与北京之间的外交努力接下来将会如何进行？方济各回应说：“我们采取很多步骤。每一次（主教提名）都会用放大镜来检视。最重要的是不要中断对话。”

在谈到中国当局，教宗方济各说：“他们有时候有些保守，有时候又不是那么保守。”

方济各回避了有关梵蒂冈和台湾的外交关系如何影响教廷与北京方面对话的问题。目前梵蒂冈是与台湾保持邦交关系的为数不多的国家之一。虽然最近几年断交传闻不断，但是双方仍保持着邦交关系。

2018年，方济各与北京方面达成有关在中国大陆主教任命的临时协议。该协议每两年续签一次。这一做法遭到天主教会中保守派的批评。天主教香港教区荣休主教陈日君就是批评人士之一。2018年10月，他在《纽约时报》撰文，批评梵蒂冈与中国政府签署临时秘密协议，更比喻教宗方济各向中共领导人习近平屈膝。2020年，在这份协议续签前，他曾亲自前往罗马，希望同教廷商讨同中国的关系，但是未能获得教宗会见，只好遗憾而归。

方济各在接受美联社独家采访时描述现年91岁的陈日君是一位“迷人的老人”，拥有“温柔的心灵”。

今年1月初，陈日君前往梵蒂冈参加本笃十六世的葬礼。在梵蒂冈停留期间，教宗方济各邀请他前往教宗位于梵蒂冈酒店的住所，方济各的私人书房前拜访了一尊佘山圣母像。陈日君看到这尊雕像时，方济各描述说：“他像孩子一样哭了起来。”

去年陈日君被香港国安处以涉嫌违反国安法为由逮捕，虽获得保释但必须向警方交出护照。今年1月3日，香港法院批准他于1月4日至8日取回护照并离开香港，但返回后须立即向警方交回护照。

在中国,天主教徒被边缘化 国家监控的天主教会 据估计中国有1200万名天主教徒。而中国是一个大部分国民不信教的世俗国家。 1957年，共产党政府成立了“天主教爱国会”（KPV） - 一个由国家控制的官方教会。任何想要在中国信奉天主教的人，都必须加入天主教爱国会（KPV）。

在中国,天主教徒被边缘化 中国与梵蒂冈：持续了几十年的冲突 但中国的天主教徒是分裂的。只有大约一半属于国家控制的天主教爱国会 。其追随者不承认教宗是天主教的最高领袖。而中国的另一部分天主教徒，也就是所谓的地下天主教徒则忠于罗马教宗及其在中国的最高代表贾治国主教（Julius Jia Zhigou ）。他们在所谓的“地下教会”传播其信仰。

在中国,天主教徒被边缘化 谁有权任命主教？ 中国国家承认的天主教爱国会与梵蒂冈之间争议的焦点是应该由谁来任命主教和神父，如鞠瑞彬主教。北京则自己任命主教。但是根据梵蒂冈的教规，主教要由教宗来任命。此外，梵蒂冈与中国之间没有建立外交关系，但却同北京不承认有独立主权的台湾建有外交关系，这给梵蒂冈与北京之间的关系蒙上阴影。

在中国,天主教徒被边缘化 中国天主教的混乱状况 中国北方一个名叫友通村的村庄就充分体现了中国天主教的混乱状况。该村共有5000多村民，其中约有一半是天主教徒。村里有一个国家认可的教会，另外还有两个大型地下教会和许多非正式的小型家庭教会。正式教会的信徒也会在公共场合公开展示其信仰。

在中国,天主教徒被边缘化 新宗教法威胁信仰自由 像这样的地下教会一般情况下被容忍，但受到当局的严格监控。家庭教会只要不举行大规模的集会活动通常不被重视。然而，2018年2月一部新的宗教法生效，宗教活动将受到更严格的监控。因此，中国天主教徒担心今后会受到更多的压制。

在中国,天主教徒被边缘化 新宗教法加强对教会的管制 现在，国家教会的宗教事务也开始受到限制。教堂的十字架被拆除。教宗方济各一世显然正在考虑承认中国官方承认的教会主教。作为回报，北京应该在挑选主教方面让教宗拥有发言权。

在中国,天主教徒被边缘化 协议导致不确定性 中国政府和梵蒂冈之间有可能达成的协议让很多天主教徒感到不安。他们担心这会加剧教区的分裂。还有一些人希望能够享有更多的自由。董冠华牧师（图片）认为，这笔交易可能会让更多的人进入像他这样的非官方教会。

在中国,天主教徒被边缘化 真正的信仰何在？ 对于来自友通村的裴资鸣来说，梵蒂冈和北京之间的不同利益是核心的问题。他说：“通过其建筑你就能看出什么才是这个国家真正重要的东西。许多欧洲国家规模最大的建筑是教堂。但是在中国最大的建筑物都是银行和政府机构，因为那才是他们真正的信仰所在。”



在被问到教宗的个人健康状况时，86岁的方济各回答说：“我的身体很健康。就我的年龄来说，我的状况很普通。也许我明天就死了，但这也都是在可控范围之内的事。我总是请求主赐给我幽默感。”

方济各的前任教宗本笃十六世在2013年因健康和年老等因素决定辞职。他也由此成为近600年来首位请辞的教宗。

记者问方济各是否需要对未来教宗退休制度做出规范。方济各回答说：“在有了更多的经验之后......就可以更加规范化或标准化。但目前我还没有想到这一点。”

（美联社）

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