教宗方济各：对待中国要保持耐心

天主教教宗方济各在接受美联社采访时说：“和中国打交道，我们必须保持耐心。”他认为保持与中国的对话是教廷努力保护中国天主教徒的基本原则。
（德国之声中文网）本周二（1月24日），教宗方济各在梵蒂冈接受美联社独家采访时被问到，梵蒂冈与北京之间的外交努力接下来将会如何进行？方济各回应说：“我们采取很多步骤。每一次（主教提名）都会用放大镜来检视。最重要的是不要中断对话。”
在谈到中国当局，教宗方济各说：“他们有时候有些保守，有时候又不是那么保守。”
方济各回避了有关梵蒂冈和台湾的外交关系如何影响教廷与北京方面对话的问题。目前梵蒂冈是与台湾保持邦交关系的为数不多的国家之一。虽然最近几年断交传闻不断，但是双方仍保持着邦交关系。
2018年，方济各与北京方面达成有关在中国大陆主教任命的临时协议。该协议每两年续签一次。这一做法遭到天主教会中保守派的批评。天主教香港教区荣休主教陈日君就是批评人士之一。2018年10月，他在《纽约时报》撰文，批评梵蒂冈与中国政府签署临时秘密协议，更比喻教宗方济各向中共领导人习近平屈膝。2020年，在这份协议续签前，他曾亲自前往罗马，希望同教廷商讨同中国的关系，但是未能获得教宗会见，只好遗憾而归。
方济各在接受美联社独家采访时描述现年91岁的陈日君是一位“迷人的老人”，拥有“温柔的心灵”。
今年1月初，陈日君前往梵蒂冈参加本笃十六世的葬礼。在梵蒂冈停留期间，教宗方济各邀请他前往教宗位于梵蒂冈酒店的住所，方济各的私人书房前拜访了一尊佘山圣母像。陈日君看到这尊雕像时，方济各描述说：“他像孩子一样哭了起来。”
去年陈日君被香港国安处以涉嫌违反国安法为由逮捕，虽获得保释但必须向警方交出护照。今年1月3日，香港法院批准他于1月4日至8日取回护照并离开香港，但返回后须立即向警方交回护照。
在被问到教宗的个人健康状况时，86岁的方济各回答说：“我的身体很健康。就我的年龄来说，我的状况很普通。也许我明天就死了，但这也都是在可控范围之内的事。我总是请求主赐给我幽默感。”
方济各的前任教宗本笃十六世在2013年因健康和年老等因素决定辞职。他也由此成为近600年来首位请辞的教宗。
记者问方济各是否需要对未来教宗退休制度做出规范。方济各回答说：“在有了更多的经验之后......就可以更加规范化或标准化。但目前我还没有想到这一点。”
（美联社）
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