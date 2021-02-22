 教宗方济各圣诞节布道 吁摈弃贪欲  | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 25.12.2021

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新闻广角

教宗方济各圣诞节布道 吁摈弃贪欲 

天主教教宗方济各在罗马与信众共庆圣诞。来自世界各地的约2000人参加了在圣彼得大教堂举行的弥撒。教宗此次布道之要旨：谦逊乃美德。

教宗方济各在布道中呼吁信众务守谦逊

教宗方济各在布道中呼吁信众务守谦逊

（德国之声中文网）罗马教廷26名红衣主教及18名主教共同出席。今次是现年85岁的方济各教宗主持的第九个圣诞节弥撒。   

教宗在布道中呼吁信众务守谦逊。他告诫说： “让我们不要为我们没有的伟大而哭泣。让我们停止抱怨和拉长脸、放弃总让我们无法满足的贪婪。” 

“上帝展示了自己，但人们不理解他”，教宗说，一切都由圣诞而逆转， “包容宇宙者，必须被抱在怀里。” 他强调，在细微处见上帝是圣诞节期间的大挑战：“上帝走下来，我们则想登台。” 他指出，耶稣降生是为服务他人，“我们则耗费生命去追求成功”。 

亲吻圣坛是仪式的一部分  

亲吻圣坛是仪式的一部分  

“小事的恩典 ” 

教宗谈到了“小事的恩典”，指的是人们可在日常生活的简单琐事中认识并接受上帝。尤是，这位天主教会领袖问道： “既然他（上帝）和我们在一起，那我们还能缺什么？” 

气温摄氏13 度，天空灰蒙蒙。人们在圣彼得大教堂前庆祝圣诞夜，通过大屏幕观看弥撒进程。期间，圣彼得大教堂钟声轰鸣。  

意大利当局近日实施更严格防疫措施，因此，教庭提前举行今年圣诞弥撒，信众们仍可户外参与。与往年一样，梵蒂冈周围照例加强了安保措施。 

  • Papst Franziskus / Petersplatz / Vatikan (Reuters)

    谦卑为本：教宗方济各上任五年

    “晚上好！”

    当选新任教宗，方济各对圣彼得广场上等待的人们致以一句简单的问候：“晚安！”作为天主教廷的元首，他以此奠定了平实的行事基调。

  • Treffen der päpstlichen Reformkommission im Vatikan (picture-alliance/AP Photo/L'Osservatore Romano)

    谦卑为本：教宗方济各上任五年

    九人改革委员会

    上任伊始，教宗方济各便成立了9名成员的大主教会议，对天主教廷进行组织结构和内容上的改革。主要精神是：教会不是以自身为目的，而是以传福音为宗旨。这也包括，梵蒂冈与普通信众要更加靠近。

  • Papst Franziskus Lampedusa Flüchtlinge Italien (AFP/Getty Images)

    谦卑为本：教宗方济各上任五年

    反对对弱势群体的冷漠

    从非洲前往欧洲的途中葬身大海的移民，令方济各感到心痛。2013年夏天，教宗来到兰佩杜萨，当时已有数千人希望从那里进入欧洲大陆。

  • Renault 4 Papstmobil für Papst Franziskus (Reuters)

    谦卑为本：教宗方济各上任五年

    谦卑的象征

    维罗纳的一名神父把自己开了30年的这辆雷诺小轿车送给了教宗。据说，教宗很想用这辆小轿车，但安全人员不允许他这样做。方济各时常传讲“清贫教会”的理念。

  • Papst Franziskus auf Rolling Stone-Cover (picture alliance/dpa/ROLLING STONE)

    谦卑为本：教宗方济各上任五年

    流行明星？

    甚至连非信徒都对教宗的平易近人予以认可，认为方济各与其前任、学术风格的本笃十六世大相径庭。上任10个月，方济各就成为首位登上“滚石”杂志的教宗。

  • Peru Trujillo - Papst zu Besuch (picture-alliance/dpa/Agentur Andina/J. C. Guzmán)

    谦卑为本：教宗方济各上任五年

    建立桥梁

    在中非与哥伦比亚，方济各参与调停内战各方。在华盛顿与哈瓦那之间，教宗致力于推动关系冰期的结束。在美国与墨西哥之间，他呼吁特朗普不要建墙、要建桥。

  • Patriarch Kirill und Papst Franziskus Kuba (Getty Images/AFP/A. Roque)

    谦卑为本：教宗方济各上任五年

    与其它宗教领袖会面

    方济各希望建立跨教派、跨宗教的桥梁。他在耶路撒冷哭墙祷告，与大穆夫提会面。在开罗与科普特领袖以及大伊玛目会面。在缅甸他与佛教僧侣谈话，在哈瓦那与俄罗斯东正教领袖会面。

  • Chile Papst Trauung im Flugzeug | Paula Podest & Carlos Ciufffardi (Reuters/Osservatore Romano)

    谦卑为本：教宗方济各上任五年

    临时证婚

    2018年1月从智利去秘鲁的飞行途中，教宗方济各为一对机组人员临时证婚。他们之前表示打算结婚。

  • Papst Franziskus Juan Barros (Getty Images/C. Reyes)

    谦卑为本：教宗方济各上任五年

    神职人员性侵丑闻

    智利的天主教会处境艰难，特别是性侵丑闻曝光之后。巴罗斯主教（图右）据称长期知情，但却保持沉默。方济各称这是对巴罗斯的诬蔑。后来，方济各对自己的这一表态道歉。但巴罗斯仍继续留任主教。

  • Rom Anti Pabst Franziskus Poster (picture-alliance/Zuma Press)

    谦卑为本：教宗方济各上任五年

    梵蒂冈内部的批评声

    也有人指责方济各对教廷内部事务过于严厉，有人认为他的路线过于世俗化，还有人批评他的一些“姿态”是为了媒体效果。

    作者: Jan D. Walter


喜欢的歌曲《平安夜》 

在接受意大利媒体《新闻报》（La Stampa ）和《共和国报》（La Republicca ）采访中，教宗方济各回顾起自己的童年，说他家总在12 月25 日一早庆祝圣诞节，到他十几岁的时候，家人才将这个一直在大家庭中举行的庆祝活动移到了平安夜。

教宗透露，每年过圣诞节，他都会做大量准备，他喜欢“充满诗意的圣诞歌曲”——比如《平安夜》。  

他还透露，他少时曾喜欢踢球，不过，球技欠佳，所以，球队总让他去守门。但他称，对他来说这也是“一所伟大的生活学校”：“守门员必须准备好应对会来自各方的危险。”  

（德新社，天主教通讯社） 

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  • Kaiser Augustus (Imago/Schöning)

    符合平安夜气氛的德语谚语：Immer mit der Ruhe

    Eile mit Weile 欲速则不达

    “Festina lente！”（Eile mit Weile的拉丁语）——据说罗马皇帝奥古斯都就时常说这句话。毕竟好东西往往需要时间才能成就。

  • Strand mit Sonnenliegen und-Schirmen (picture alliance/ZB/J. Kalaene)

    符合平安夜气氛的德语谚语：Immer mit der Ruhe

    Ruhe vor dem Sturm 暴风雨前的平静

    这既是一种自然现象，又可以描述人们之间紧张的关系。

  • Paar sitzt auf einer Bank im Park (picture-alliance/dpa/K. J. Hildenbrand)

    符合平安夜气氛的德语谚语：Immer mit der Ruhe

    Immer mit der Ruhe 慢慢来

    在现代生活中，能享受一刻的宁静，的确对身心有益。别让匆忙夺去生活的乐趣与生命原本的意义。

  • verroster Pickup (picture-alliance/N. Schmidt)

    符合平安夜气氛的德语谚语：Immer mit der Ruhe

    Wer rastet der rostet 户枢不蠹

    德语的意思则是：谁什么都不做，就会生锈。无论是身心上的活动，都对健康有益。

  • Zwei Leute im Schneidersitz (Colourbox/Pressmaster)

    符合平安夜气氛的德语谚语：Immer mit der Ruhe

    In der Ruhe liegt die Kraft 平静中有力量

    这句德语字面的翻译是：在平静中蕴藏着力量。如何让自己保持心灵的安宁平静，倒也是一门功课。

    作者: Dagmar Breitenbach


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