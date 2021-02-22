教宗方济各圣诞节布道 吁摈弃贪欲 

（德国之声中文网）罗马教廷26名红衣主教及18名主教共同出席。今次是现年85岁的方济各教宗主持的第九个圣诞节弥撒。

教宗在布道中呼吁信众务守谦逊。他告诫说： “让我们不要为我们没有的伟大而哭泣。让我们停止抱怨和拉长脸、放弃总让我们无法满足的贪婪。”

“上帝展示了自己，但人们不理解他”，教宗说，一切都由圣诞而逆转， “包容宇宙者，必须被抱在怀里。” 他强调，在细微处见上帝是圣诞节期间的大挑战：“上帝走下来，我们则想登台。” 他指出，耶稣降生是为服务他人，“我们则耗费生命去追求成功”。

亲吻圣坛是仪式的一部分

“小事的恩典 ”

教宗谈到了“小事的恩典”，指的是人们可在日常生活的简单琐事中认识并接受上帝。尤是，这位天主教会领袖问道： “既然他（上帝）和我们在一起，那我们还能缺什么？”

气温摄氏13 度，天空灰蒙蒙。人们在圣彼得大教堂前庆祝圣诞夜，通过大屏幕观看弥撒进程。期间，圣彼得大教堂钟声轰鸣。

意大利当局近日实施更严格防疫措施，因此，教庭提前举行今年圣诞弥撒，信众们仍可户外参与。与往年一样，梵蒂冈周围照例加强了安保措施。

谦卑为本：教宗方济各上任五年 “晚上好！” 当选新任教宗，方济各对圣彼得广场上等待的人们致以一句简单的问候：“晚安！”作为天主教廷的元首，他以此奠定了平实的行事基调。

谦卑为本：教宗方济各上任五年 九人改革委员会 上任伊始，教宗方济各便成立了9名成员的大主教会议，对天主教廷进行组织结构和内容上的改革。主要精神是：教会不是以自身为目的，而是以传福音为宗旨。这也包括，梵蒂冈与普通信众要更加靠近。

谦卑为本：教宗方济各上任五年 反对对弱势群体的冷漠 从非洲前往欧洲的途中葬身大海的移民，令方济各感到心痛。2013年夏天，教宗来到兰佩杜萨，当时已有数千人希望从那里进入欧洲大陆。

谦卑为本：教宗方济各上任五年 谦卑的象征 维罗纳的一名神父把自己开了30年的这辆雷诺小轿车送给了教宗。据说，教宗很想用这辆小轿车，但安全人员不允许他这样做。方济各时常传讲“清贫教会”的理念。

谦卑为本：教宗方济各上任五年 流行明星？ 甚至连非信徒都对教宗的平易近人予以认可，认为方济各与其前任、学术风格的本笃十六世大相径庭。上任10个月，方济各就成为首位登上“滚石”杂志的教宗。

谦卑为本：教宗方济各上任五年 建立桥梁 在中非与哥伦比亚，方济各参与调停内战各方。在华盛顿与哈瓦那之间，教宗致力于推动关系冰期的结束。在美国与墨西哥之间，他呼吁特朗普不要建墙、要建桥。

谦卑为本：教宗方济各上任五年 与其它宗教领袖会面 方济各希望建立跨教派、跨宗教的桥梁。他在耶路撒冷哭墙祷告，与大穆夫提会面。在开罗与科普特领袖以及大伊玛目会面。在缅甸他与佛教僧侣谈话，在哈瓦那与俄罗斯东正教领袖会面。

谦卑为本：教宗方济各上任五年 临时证婚 2018年1月从智利去秘鲁的飞行途中，教宗方济各为一对机组人员临时证婚。他们之前表示打算结婚。

谦卑为本：教宗方济各上任五年 神职人员性侵丑闻 智利的天主教会处境艰难，特别是性侵丑闻曝光之后。巴罗斯主教（图右）据称长期知情，但却保持沉默。方济各称这是对巴罗斯的诬蔑。后来，方济各对自己的这一表态道歉。但巴罗斯仍继续留任主教。

谦卑为本：教宗方济各上任五年 梵蒂冈内部的批评声 也有人指责方济各对教廷内部事务过于严厉，有人认为他的路线过于世俗化，还有人批评他的一些“姿态”是为了媒体效果。 作者: Jan D. Walter



喜欢的歌曲《平安夜》

在接受意大利媒体《新闻报》（La Stampa ）和《共和国报》（La Republicca ）采访中，教宗方济各回顾起自己的童年，说他家总在12 月25 日一早庆祝圣诞节，到他十几岁的时候，家人才将这个一直在大家庭中举行的庆祝活动移到了平安夜。

教宗透露，每年过圣诞节，他都会做大量准备，他喜欢“充满诗意的圣诞歌曲”——比如《平安夜》。

他还透露，他少时曾喜欢踢球，不过，球技欠佳，所以，球队总让他去守门。但他称，对他来说这也是“一所伟大的生活学校”：“守门员必须准备好应对会来自各方的危险。”

（德新社，天主教通讯社）

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