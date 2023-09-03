教宗方济各呼吁中国教徒 ：做好教徒 好公民

（德国之声中文网）天主教宗方济各周日在蒙古参加了一场跨宗教代表会议并发表讲话，他敦促所有宗教和睦共处。有12位其他宗教的代表参加了在蒙古首都乌兰巴托附近的匈奴剧院（Hun Theatre）举行的会议。在聆听了蒙古佛教、穆斯林、福音教、犹太教、东正教、摩门教等领袖发言后，他发表了讲话，他指出："宗教的使命是为世界带来和谐，而仅靠技术进步是无法实现这种和谐的……兄弟姐妹们，今天我们作为古老智慧流派的谦卑继承者的身份相聚一堂。在相互交流中，我们希望分享我们所获得的伟大宝藏，以丰富那些常常被狭隘的追逐利润和物质享受而误入歧途的人类之旅。他还引用了佛陀格言“智者以施与为乐”，并指出，这与耶稣的“施比受更为有福”相似。

保守派天主教徒，比如哈萨克斯坦主教施奈德公开质疑教宗方济各参加这样的聚会，称这样的会议是“宗教超市”，降低了天主教会的地位。 但教宗在周日再次强调，他非常重视“宗教合一、跨宗教和文化对话”。他表示，对话并不意味着“掩盖差异”，而是寻求理解和丰富。一名与会者，来自乌兰巴托的佛教僧侣特瑟伦贾夫（Altankhuu Tserenjav）说：“这是一次非常重要、有意义的会议。” 他还表示：“他是世界宗教的领袖，对我们来说就像达赖喇嘛一样，所以我真的非常尊敬和欢迎他。”

教宗方济各和多名其他宗教代表在这场跨宗教会议发表了讲话

路透社指出，教宗方济各利用此次访问向北京传递明确的信息，他在宗教大会上发言时说，政府无需担心天主教会，因为它没有政治议程要推动。人权组织指责北京侵犯宗教自由。几十年来，中国的天主教徒们在中共允许的宗教活动和梵蒂冈支持的地下教会之间左右为难。

蒙古仅有1450名天主教徒，教宗周日还为这个小型天主教社群举行弥撒。与之相比，蒙古的邻国中国有着庞大的天主教徒社群。据法新社报道，中国有大约1200万天主教徒。

在弥撒结束之时，这位86岁的教宗又发表了即兴讲话，并明确提到了中国，他呼吁中国的天主教徒要做“好教徒和好公民”。他还请香港教区荣休主教汤汉和现任主教周守仁站在他的身边。他用意大利语说：“这两位主教，香港的荣休主教和现任主教。我想借此机会向高贵的中国人民致以热烈的问候。”他说：“我祝愿所有中国人民一切顺利，不断前进，不断进步。对中国的天主教徒，我希望他们成为好教徒和好公民。”

（路透社，法新社等）

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