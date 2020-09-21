教宗拒见蓬佩奥 《中梵协议》争议延烧

(德国之声中文网) 美国国务卿蓬佩奥将访问梵蒂冈，抗议教廷与中国即续签《中梵协议》，美国国务卿称，这个协议将危及教廷道德权威。

根据《卫报》，教宗方济各以美国大选临近为由，拒绝在本周蓬佩奥访问期间与他见面。不过这样的举动也被视为与蓬佩奥批评梵蒂冈无视中国人权问题，与其延长两年前签署的《中梵协议》。

同样被拒见面的还有天主教香港教区荣休主教陈日君枢机。香港《苹果日报》引用驻梵蒂冈资深记者Marco Tosatti27日的报导提到，88岁的陈日君在23日抵达罗马，未获教宗接见后在27日离开。

陈日君向当地媒体表示，任命北京钦点的香港区副主教蔡惠民为香港下任主教将带来灾难，表示蔡之所以成为首选，「仅因为北京喜欢」。他也说教廷与北京续签协议犹如「附和魔鬼」。

报导提到，香港教区主教出缺已超过半年，陈日君本已安排让辅理主教、方济会的夏志诚接任，但现在却说，「需要一个得到北京祝福的人」，才由蔡惠民最后出线。

《中梵协议》争议未止

《中梵协议》的细节从未公开，但其给予梵蒂冈在任命天主教中国主教上有发言权。教宗方济各也承认了8位未经他批准而由北京任命的主教。

在过去两年中，中国在与梵蒂冈协商后任命了两位新主教，这也是中国和梵蒂冈官员70年来首次公开会面。

批评者称，协议是对数百万中国天主教徒的背叛，他们中的大多数人在未注册的教堂做礼拜，面临巨大的风险。

陈日君枢机也说教廷此举对教会信誉造成无法弥补的损害，他说：「他们是在把羊群送进狼口」。

而自从与中国和解以来，教宗方济各对中国侵犯人权的行为明显保持沉默。尽管方济各持续替全世界为被边缘化和被压迫的人发声，但却未曾提及已遭联合国证实，关押超过百万维吾尔人的新疆「再教育营」。

本月稍早，正在访问希腊、土耳其、克罗地亚和意大利的蓬佩奥说，天主教会应该运用其道德权威来反对中共对宗教信仰的镇压。

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