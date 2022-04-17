教宗復活節文告：譴責俄烏戰爭無意義

（德國之聲中文網）教宗方濟各在4月17日復活節主日發表年度文告，哀悼稱之為「戰爭中的復活節」，並含蓄地批評俄羅斯總統普丁。縱然教宗沒有公開點名批評普京，他對俄羅斯在烏克蘭進行的戰事作出譴責，且言詞愈趨強烈。

教宗在聖伯多祿廣場主持復活節彌撒及降福儀式（Urbi et Orbi），以及發表復活節文告。現場擠滿信眾，是自2020年新冠疫情爆發以來，第一個允許公眾親身參與的彌撒的復活節。

教宗說：「願平安臨到被戰火撕裂的烏克蘭，她被捲入這場殘酷和無意義的戰爭之中，遭受暴力和毀壞所蹂躪。」

除了祈求和平，他也談及核武帶來令人憂慮的風險。他引述科學家於1955年發表《羅素-愛因斯坦宣言》：「我們會終結人類，還是人類會放棄戰爭？」該宣言由物理學家愛因斯坦等一眾著名科學家聯名發表，向各國政府表達對核戰的擔憂。

教宗呼籲以色列和巴勒斯坦達致和平，並敦促世界要記得其他受衝突和貧困之苦的地區。他舉例黎巴嫩、叙利亞、伊拉克、利比亞、也門等地，「受衝突所折磨卻被所有人遺忘」。

他說：「希望歐洲的衝突令我們更加關注其他衝突狀況、痛苦和哀傷，那些影響世界多個地方、我們無法忽視和不想遺忘的狀況。」

冀與俄羅斯牧首對話

教宗沒有直接點名普丁，但抨擊統治者在烏克蘭發動幼稚和具毀滅性的侵略。據報教宗對尋求與俄羅斯東正教會牧首祈偉義（Patriarch Kirill）對話持開放態度。他在本月稍早曾經表示，正嘗試安排與祈偉義會面，地點可能是中東。

祈偉義是普丁的緊密盟友，他把俄烏戰爭視為與西方之間的「形而上」戰鬥，要求支持者集合起來反對莫斯科的「外部和內部敵人」。他也與普丁同一口徑，堅稱俄羅斯人和烏克蘭人是同一民族。

在2016年，方濟各和祈偉義曾於古巴哈瓦那機場見過一次面，那次是教宗和俄羅斯牧首在超過一千年以來首次會晤。

(路透社、美聯社)

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。