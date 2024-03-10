教宗建议乌克兰“举白旗”梵蒂冈：不是劝投降

（德国之声中文网）罗马天主教教宗方济各在接受瑞士广播电视台RSI采访时，就俄乌战争表示，乌克兰应该有勇气“举起白旗”，同俄罗斯就止战进行谈判。“谈判不是一件让人羞愧的事”。

他说：“审时度势、考虑到民众、有勇气举起白旗谈判的一方，才是强大的一方。”方济各还说：“谈判从来都不只是投降。而是一种避免把国家引向自我毁灭的勇气。”

在采访的另外一处，谈到以色列与哈马斯的战争时，方济各又一次强调：“谈判从来不是投降”，历史告诉人们，迟早要达成一种一致。

但在乌克兰，人们对“举白旗”有着另外一种理解。前内政部副部长赫拉申科（Anton Heraschtschenko）在X平台上发文称：“教宗不是呼吁保卫乌克兰、谴责杀死成千上万人的俄罗斯侵略者，实在是奇怪。”乌克兰前驻奥地利大使舍尔巴（Olexander Scherba）则称教宗是一个“背信弃义的人”。

基辅官方并未对教宗的有关表述置评。

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梵蒂冈教廷试图平息事态，澄清和解释教宗的发言。方济各的发言人布鲁尼（Matteo Bruni）表示教宗在采访中并不是建议乌克兰投降，而是希望“呼吁停火，激发谈判的勇气”。

他还说，“白旗”一词，不是教宗主动采用的，而是引用了采访记者提问对话中的用词，并称这“意味着停止敌对行动，并通过勇气谈判达成停火。这不是投降”。

土耳其总统埃尔多安周五（3月8日）在伊斯坦布尔与到访的乌克兰总统泽连斯基会谈后表示，应该以谈判与和平的方式结束，土耳其已准备好主办一场乌克兰与俄罗斯都会参加的和平峰会。

不过教宗此次接受采访是在2月份。RSI电视台周末发表了采访的部分节选。

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（德广联、路透社）

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