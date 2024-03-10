教宗建议“举白旗”谈判　乌克兰：绝不投降

（德国之声中文网）罗马天主教教宗方济各在接受瑞士广播电视台RSI采访时，就俄乌战争表示，乌克兰应该有勇气“举起白旗”，同俄罗斯就止战进行谈判。“谈判不是一件让人羞愧的事”。

他说：“审时度势、考虑到民众、有勇气举起白旗谈判的一方，才是强大的一方。”方济各还说：“谈判从来都不只是投降。而是一种避免把国家引向自我毁灭的勇气。”

在采访的另外一处，谈到以色列与哈马斯的战争时，方济各又一次强调：“谈判从来不是投降”，历史告诉人们，迟早要达成一种一致。

但在乌克兰，人们对“举白旗”有着另外一种理解。前内政部副部长赫拉申科（Anton Heraschtschenko）在X平台上发文称：“教宗不是呼吁保卫乌克兰、谴责杀死成千上万人的俄罗斯侵略者，实在是奇怪。”乌克兰前驻奥地利大使舍尔巴（Olexander Scherba）则称教宗是一个“背信弃义的人”。

乌克兰外长：永不投降

乌克兰外交部长库莱巴在社群平台Ｘ上表示：“我们的国旗是黄蓝相间的。这是我们赖以生存、死亡和胜利的旗帜。我们永远不会升起任何其他旗帜。”他也 说：“最强者是在善与恶的斗争中，站在善的一边，而不是试图将两者放在同一立场上并称此为“谈判”的人。”

乌克兰希腊礼天主教会大总主教舍夫丘克周日也发出声明，强调乌克兰人不会投降：“乌克兰受伤了，但没有被征服！乌克兰已经筋疲力尽，但它仍将继续坚持下去。”

此外，乌克兰的西方盟友也对方济各的说法予以谴责。

德国外交部长贝尔伯克周日接受德媒ARD访问时回应：“我真的很好奇他（方济各）在想什么”，并说，“世界必须有勇气与乌克兰人民站在一起，尽一切努力帮助乌克兰保卫 自己。”

波兰外长西科尔斯基则在Ｘ平台上发文，要求方济各也同步呼吁普京从乌克兰撤军“鼓励普丁有勇气从乌克兰撤军怎么样？和平将会立即到来也不需要谈判。”

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梵蒂冈教廷试图平息事态，澄清和解释教宗的发言。方济各的发言人布鲁尼（Matteo Bruni）表示教宗在采访中并不是建议乌克兰投降，而是希望“呼吁停火，激发谈判的勇气”。

他还说，“白旗”一词，不是教宗主动采用的，而是引用了采访记者提问对话中的用词，并称这“意味着停止敌对行动，并通过勇气谈判达成停火。这不是投降”。

土耳其总统埃尔多安周五（3月8日）在伊斯坦布尔与到访的乌克兰总统泽连斯基会谈后表示，应该以谈判与和平的方式结束，土耳其已准备好主办一场乌克兰与俄罗斯都会参加的和平峰会。

不过教宗此次接受采访是在2月份。RSI电视台周末发表了采访的部分节选。

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（德广联、路透社、歐新社）

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