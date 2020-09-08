教宗延长主教任命协议　中梵建交路遥遥

(德国之声中文网) 根据路透社报导，梵蒂冈高层人士透露教宗方济各 (Pope Francis) 已批准，将中梵之间签订的主教任命协议延长两年。消息人士说：「我们认为谨慎的做法是将协议再延长两年。」

梵蒂冈与中国之间主教任命的临时协议从2018年10月22日起生效，协议表明教宗对於主教人选有最终决定权。若中国也同意再延长协议两年，协议便会沿用原本的形式。

亚洲地区的部分天主教徒担忧中国会要求梵蒂冈将香港纳入协议的范围中。不过消息人士否认这项说法，强调协议内容没有任何更动。不过，中梵之间的协议文本至今尚未公开。消息人士强调，梵蒂冈内部人士提议延长协议後，教宗已批准。

上周，中国外交部发言人赵立坚在例行记者会上表示，中国也很希望延长协议，强调「双方将继续保持密切的沟通和磋商，持续推动改善关系的进程」。梵蒂冈的国务院长帕罗林 (Pietro Parolin) 9月14日接受媒体访问时也说，他希望中国会延长协议。

过往，中国的天主教会分成政府允许的官方教会与效忠梵蒂冈的「地下教会」，不过在经历了50年的分裂後，现在双方都认定教宗是天主教会的最高领袖。消息人士告诉路透社：「要与一个把宗教视为干预势力的无神论共产政权打交道很不容易，但是我们至少与中国政府有个协议，这样总比什麽都没有好。」

宗教自由

虽然中国的宪法保障宗教自由，但是中国政府近年却加强对宗教的管制，因为他们将宗教视为对政府权威的威胁。批评者说，这样的发展让中梵协议成了一个笑话。不过梵蒂冈坚称，如果没有与中国达成协议，天主教恐怕会分裂。

香港的前枢机主教陈日君批评梵蒂冈出卖中国的地下教会，强调这种作法辜负了被迫害的中国天主教徒。

梵蒂冈长期关注中国事务的刊物「亚洲新闻」(AsiaNews) 的负责人柏纳多神父向路透社表示：「我可以理解为何梵蒂冈想延长协议，毕竟中国与梵蒂冈在1949年之后都没有对话。这个协议让梵蒂冈至少握有一丝微乎其微的希望。」不过柏纳多神父也说目前中梵协议的成效有限，所以他希望梵蒂冈能够向中国提出更多要求。

许多人将中梵协议视为是双方断交70年来，重建关系的前兆。但中梵若要建交，梵蒂冈必须解除与台湾的邦交关系。消息人士向路透社表示：「中国与梵蒂冈迈向正常外交关系的道路仍非常漫长。」

杨威廉/张慈 (路透社)

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