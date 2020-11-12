教宗声援维吾尔人 中国：说法毫无事实依据

(德国之声中文网) 在传出教宗方济各於新书中以「被迫害的族群」来形容新疆维吾尔人後，中国外交部24日在例行记者会上批评教宗的说法。根据美联社的报导，中国外交部发言人赵立坚在例行记者会上称，教宗的说法毫无事实根据。赵立坚说：「中国所有民族的人都享有生存丶发展与自由信仰宗教的权利。」

虽然央视报导赵立坚在中国外交部的例行记者会上做出回应，但中国外交部官网的发言人表态处，却没有将这段发言纳入24日的纪录中。美联社报导指出，赵立坚在回应时也未提及新疆的再教育营。

此前，多国政府与人权组织都形容中国政府意图透过再教育营迫使新疆的少数民族穆斯林抛弃他们的宗教与文化遗产，并强迫他们宣示效忠中国共产党与中国国家领导人习近平。中国将这些再教育营称为职业教育培训中心，并强调这些设施是为了教化受到恐怖主义与宗教极端主义影响的人。

教宗方济各在他预计12月1日上市的新书当中，将「可怜的维吾尔人」列为其中一个因宗教信仰遭迫害的民族。路透社报导指出，这是媒体揭露中国政府大规模关押与迫害维吾尔人以来，教宗首次公开评论这个议题。

教宗在新书《让我们梦想》(Let Us Dream)中写道，我们必须从社会边缘去看待这个世界，这其中包含社会上「充满罪与痛苦的地方丶充满遭排挤与受折磨的地方还有充满疾病与孤寂的地方。」

教宗也写道：「在那些受折磨的地方，我时常想起那些受迫害的人们：罗兴亚人（Rohingya）丶可怜的维吾尔族人（poor Uighurs）丶受伊斯兰国虐待的亚兹迪教派（Yazidi）信徒丶在埃及与巴基斯坦教堂中被炸弹杀害的基督教徒。」

此前，教宗不愿批评中国迫害少数族群宗教信徒的作法，这也让特朗普政府与人权组织十分不满。上个月，梵蒂冈与中国续签了《中梵协议》，让中国政府拥有提名主教的权力。教宗在过程中也十分小心，尽量不去说或做任何会冒犯到中国政府的事。

教宗选择在新书中为维吾尔人发声也引起国际媒体关注。路透社在报导中指出，中国政府一向都否认外界针对新疆再教育营做出的指控，而中国外交部也多次形容这些指控是谎言。部分评论家认为，教宗之前避谈维吾尔人的议题，是为了不要影响到10月所续签的《中梵协议》。

杨威廉/张慈 (美联社、路透社)

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