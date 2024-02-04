教宗向中国人民迎春节发出祝愿

（德国之声中文网）教宗方济各表示，2月10日，东亚和全世界千千万万的家庭将庆祝春节。他说，这一节日是一个良机，经历彼此之间的关爱，促进社会的团结互助，让这个社会里"每个人的尊严都完全得到尊重，每个人都被接纳" 。

据专家估计，中国有约1000万天主教徒，其中官方登记的仅有600多万。天主教在中国有约100个教区。

过去二十年，梵蒂冈不断发出愿意改善关系的信号。去年9月，教宗访问蒙古国时，在乌兰巴托"向尊贵的中国人民"致以问候。"我请求中国的天主教徒作好的信徒、好的公民。"但也有一些中国天主教徒发出警告，梵蒂冈不应屈服于北京的立场。

中国与梵蒂冈之间一个主要的冲突点是主教的任命。

2018年，梵蒂冈与北京达成了一份秘密协议。其中的核心内容是：在主教任命上，原则需要中国与教宗达成一致。但中方并未始终遵守这一协议。该协议在2022年10月延长了两年。

梵蒂冈称，去年底，中国任命了三名新主教，则是依照了该秘密协议。

梵蒂冈是台湾在欧洲唯一的邦交国。

天主教廷同时还希望改善与共产主义越南的关系。经过多年的停滞，去年7月，梵蒂冈在河内设立了一个常驻代表处。教宗方济各一个公开的愿望是，未来能访问中国和越南。

（德国天主教通讯社）

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