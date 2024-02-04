 教宗向中国人民迎春节发出祝愿 | 文化经纬 | DW | 04.02.2024

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

文化经纬

教宗向中国人民迎春节发出祝愿

教宗方济各周日在圣彼得广场上的午间祷告中，为中国民众即将迎来春节而祝福。

Vatikanstadt 2024 | Papst Franziskus beim Angelus-Mittagsgebet am Petersplatz

教宗2月4日在圣彼得广场的午间祈祷上

（德国之声中文网）教宗方济各表示，2月10日，东亚和全世界千千万万的家庭将庆祝春节。他说，这一节日是一个良机，经历彼此之间的关爱，促进社会的团结互助，让这个社会里"每个人的尊严都完全得到尊重，每个人都被接纳" 。

据专家估计，中国有约1000万天主教徒，其中官方登记的仅有600多万。天主教在中国有约100个教区。

过去二十年，梵蒂冈不断发出愿意改善关系的信号。去年9月，教宗访问蒙古国时，在乌兰巴托"向尊贵的中国人民"致以问候。"我请求中国的天主教徒作好的信徒、好的公民。"但也有一些中国天主教徒发出警告，梵蒂冈不应屈服于北京的立场。

中国与梵蒂冈之间一个主要的冲突点是主教的任命

2018年，梵蒂冈与北京达成了一份秘密协议。其中的核心内容是：在主教任命上，原则需要中国与教宗达成一致。但中方并未始终遵守这一协议。该协议在2022年10月延长了两年。

梵蒂冈称，去年底，中国任命了三名新主教，则是依照了该秘密协议。

梵蒂冈是台湾在欧洲唯一的邦交国。

天主教廷同时还希望改善与共产主义越南的关系。经过多年的停滞，去年7月，梵蒂冈在河内设立了一个常驻代表处。教宗方济各一个公开的愿望是，未来能访问中国和越南。

（德国天主教通讯社）

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

Newly elected Cardinal Stephen Chow, Bishop of Hong Kong, right, receives his biretta from Pope Francis as he is elevated in St. Peter's Square at The Vatican, Saturday, Sept. 30, 2023. (AP Photo/Riccardo De Luca)

教宗任命多位新红衣主教 香港主教获晋升 30.09.2023

教宗方济各周六将21名主教擢升为红衣主教（也称“枢机主教”）。由此，枢机选举人137中的73%是由方济各任命的。这个群体将为方济各继任者人选投票。

Pope Francis is joined by Cardinal John Tong Hon, left, and Cardinal-elect Stephen Chow, both from Hong Kong after presiding over a mass at the Steppe Arena in the Mongolian capital Ulaanbaatar, Sunday, Sept. 3, 2023. Francis is in Mongolia to minister to one of the world's smallest and newest Catholic communities. Neighboring China's crackdown on religious minorities has been a constant backdrop to the trip, even as the Vatican hopes to focus attention instead on Mongolia and its 1,450 Catholics. (AP Photo/Ng Han Guan)

客座评论：方济各教宗对“红色”中国的“绿色”祝福 09.09.2023

86岁高龄的教宗方济各近日访问蒙古时向中国大陆发表简短演讲，并公开称呼中国民众为“高贵的中国人民”。德国汉学家吕恒君指出，该称呼出乎意料，特别是在当今中西方日益“脱钩”的时代氛围之下。

Pope Francis leaves after presiding over a mass at the Steppe Arena in the Mongolian capital Ulaanbaatar, Sunday, Sept. 3, 2023. Francis is in Mongolia to minister to one of the world's smallest and newest Catholic communities. Neighboring China's crackdown on religious minorities has been a constant backdrop to the trip, even as the Vatican hopes to focus attention instead on Mongolia and its 1,450 Catholics.Â (AP Photo/Louise Delmotte)

教宗方济各呼吁中国教徒 ：做好教徒 好公民 03.09.2023

天主教宗方济各在蒙古讲话时向中国致以问候，他还呼吁中国的天主教徒要做“好教徒和好公民”。天主教香港教区主教周守仁参加了教宗主持的弥撒。路透社指出，教宗方济各利用此次访问向北京传递信息，政府无需担心天主教会，因为它没有政治议程要推动。

Vatikanstadt 2024 | Papst Franziskus beim Angelus-Mittagsgebet am Petersplatz

教宗向中国人民迎春节发出祝愿

教宗方济各周日在圣彼得广场上的午间祷告中，为中国民众即将迎来春节而祝福。
印度年轻人参与Fridays for Future气候保护活动。

为什么印度年轻一代如此紧张焦虑？

一项调查显示，约77%的印度人至少表现出一种压力症状，每三个印度人中就有一人在压力和焦虑中挣扎。但是Z世代（也被称网世代）和千禧一代比老一辈印度人更容易感受到压力和焦虑。这是为什么呢？