教宗发表复活节文告 呼吁公平分配疫苗

（德国之声中文网）教宗方济各周日发表复活节文告，内容提到“疫苗是抗疫的主要工具”，本着“疫苗国际化的精神”，教宗呼吁国际社会共同努力克服疫苗分配的延误，尤其要与最贫穷的国家分享疫苗。

这是新冠疫情爆发以来，教宗第二次在圣伯多禄大殿发表“致全城与全球”（Urbi et Orbi）文告，在场的只有为数不多的信徒。依照往年惯例，教宗会在圣伯多禄广场的大量信徒前向罗马城及全球颁赐降福。

教宗在文告中指出，复活的宣告“不是海市蜃楼、不是神奇的配方，所指出的并非逃生之路”，而是永不落空的希望。

教宗周日在圣伯多禄大教堂举行复活节弥撒

教宗形容当前的武装冲突以及不断提升的军备“令人愤慨”。今年的复活节主日（4月4日）适逢国际提高地雷意识日，教宗呼吁“遏止新的军备竞赛”。他指出，这些武器每年都造成许多无辜者受伤或死亡，“若没有这些杀人的工具，世界会更美好”。

在缅甸军事政变引发民主抗议浪潮的背景下，教宗也声援为民主抗争、和平表达声音的缅甸年轻人。他表示：“他们知道，仇恨只能用爱来驱散。”

此外，教宗在复活节文告中呼吁人们，与那些因为战争和贫困而远走他乡者团结互助。他也感谢黎巴嫩及约旦等慷慨接纳叙利亚难民的国家。对于正面临政治危机的黎巴嫩，教宗希望国际社会能提供支持。他也呼吁多个地区的冲突能够停止。

《致全城与全球》是教宗在在特定时节对全罗马城与全世界的文告，包括圣诞节及复活节，表达天主教会的全球诉求。该传统可以追溯至古罗马时期。

张筠青/王凡（德新社、梵蒂冈广播电台等）

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