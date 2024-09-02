教宗出访亚洲 中梵关系何去何从？

天主教教宗方济各12日出发前往亚洲，虽然他此行并未预计造访中国，但美联社解读，中国议题仍然“在背后潜伏”。

（德国之声中文网）本週一（9月2日）起，87岁的天主教教宗方济各展开12天的亚洲行，行程包含印尼、巴布亚新几内亚、东帝汶和新加坡。美联社形容，这是方济各任内“最长、最远且最具挑战性”的出访，且在中国影响力渐增的亚太地区，中梵关系也将成为焦点。

方济各此行将飞行超过3万2千公里，无论距离或是时长，都远超过他过去44场外国之旅的任一场。

他出访新加坡的行程尤其值得关注。由于星国有四分之三的人口是华裔，华语亦是官方语言，教宗此行有机会促使梵蒂冈与北京接触。

方济各过去也曾透过出访行程向中国传递信息，例如飞越中国领空时发电报问候，或是在附近地区向中国人民发出间接的敬意、友好与博爱信息。在近期的一场访谈内，方济各曾表示，中国人是“忠诚”的群体，“经历了很多，仍然保持信仰”。

这场亚洲之行，时机点选在中国与梵蒂冈之间2018年达成的临时协议即将续签之际，梵蒂冈也持续寻求与中国继续沟通。

上週，梵蒂冈 “满意”且乐见中国正式承认95岁的石洪祯为天津教区主教，认为“这项措施是教廷与中国政府长期沟通而带来的正面成果”。石洪祯被称为“地下主教”，他在2019年由于拒绝加入中国天主教爱国会而遭到软禁。

不过，美联社解读，新加坡作为一个跟美中保持良好关系的区域经济强国，方济各此行可能也会卷入一场“持久的海上争端”，亦即中国与菲律宾等东南亚国家在南海的主权争议。

教宗本来2020年便打算造访亚洲，但当时因为新冠疫情爆发而延宕。如今他此行被视为对亚洲重要性的肯定；亚洲是天主教会受洗信众和投身宗教志业者仍在成长的少数地区之一。

方济各此行预计将举办40多场活动。意大利学者法吉欧利（Massimo Faggioli）告诉路透社：“这展现出教宗方济各力量。”

华府智库威尔逊中心（Wilson Center）印太专案主任后藤志保子（Shihoko Goto）则指出，在方济各为健康问题苦恼之际，此行更“充分显示亚洲对教会的战略重要性”。

中梵协议

根据官方数字，约有6百万名天主教徒生活在中国，属于 “中国天主教爱国会”的一员；该组织由国家监督，不承认梵蒂冈的权威。不过，中国天主教徒的实际人数，可能是这个数字的2倍；有估计指出，另有约6百万人也忠于教宗，参加“地下教会”。

迄今为止，中国一直拒绝由教宗直接任命主教。在北京看来，这形同失去主权与干涉内政。到了2018年，中国与梵蒂冈针对任命主教事宜达成“临时”协议，允许梵蒂冈和北京都承认的主教被“祝圣”（consecration）。该协议于2020年和2022年两度延长期限。

陈日君：《中梵协议》是肮脏勾当 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

针对中梵协议的未来，梵蒂冈的首席外交官帕罗林（Pietro Parolin）曾表示，梵蒂冈非常乐观，认为与中国的临时协议将在今年底进一步延续。

帕罗林今年5月在由罗马宗座传信大学举办、纪念首届中国主教会议百年的研讨会上曾表示，如果中方有意愿，“教宗也会立即出访中国”。他补充道：“我的印象是，到目前为止，实现教宗这个愿望的条件还没有满足。”

图为梵蒂冈国务卿帕罗林（Pietro Parolin）。（资料照） 图像来源: Evandro Inetti/ZUMA Press/picture alliance

部分梵蒂冈内部人士并不认为梵蒂冈对中国采取了“软弱”的态度。梵蒂冈专家、罗马联合校园大学的教授斯基雅瓦奇（Piero Schiavazzi）告诉DW：“在外界看来，可能会认为教会在基本问题上妥协了。但这样的说法并不完全正确……把中国纳入天主教世界，是非常重要的事。我认为问题是下一步将‘什么时候’发生，而不是‘在哪里’发生。”

斯基雅瓦奇认为：“任命一位来自中国爱国会的主教为枢机，会是决定性的一步。”枢机主教可以参与教宗的选举。

斯基雅瓦奇进一步指出，“教会很清楚，让天主教枢机选举的秘密会议中出现一个也忠于北京政府的人，这么做必然是冒险，但这在教会千年的历史上，并不是第一次”。他举例，过去也曾有其他枢机主教选举人跟君王和皇帝非常亲近。

对台关系

中梵关系的争点不仅关乎信仰问题。梵蒂冈是欧洲唯一不承认北京政府为中国合法政府的国家，而是与中华民国台湾保持外交关系。

一位不愿透露姓名的台湾外交人士告诉DW，从台北角度看，梵蒂冈为与北京建交可以“出卖台湾”早已是一个公开的秘密。

北京政府似乎尚未决定是否要与梵蒂冈建立正式关系。若天主教“地下教会”正式获得承认，对于社会稳定可能带来的冲击，让北京忧虑。

（美联社、路透社等）

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