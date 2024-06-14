教宗会见百名喜剧界人士 赞许幽默

天主教宗方济各周五与约百名喜剧演员、作家、主持人会面。他说，甚至可以与上帝开开玩笑。

（德国之声中文网）在梵蒂冈与教宗会面 的包括美国喜剧界名人乌比·戈德堡（Whoopi Goldberg）、吉米·法伦（Jimmy Fallon）、柯南·奥布莱恩（Conan O'Brien）、史蒂芬·科拜尔（Stephen Colbert）等。三分之二的与会者来自意大利。

方济各用意大利语致辞时说："我们甚至可以跟上帝开玩笑，就好像我们与我们所爱的人玩耍和开玩笑一样。"但是，这样做必须不伤害信徒、特别是穷人的宗教感受。

教宗说，带有幽默感的思考与讲话能帮助我们去了解人类的本性。幽默"不会去冒犯人、侮辱人、不会抓着别人的过错不放"。

方济各说，喜剧界人士有一个"宝贵的天赋"，能够在心灵之间、人与人之间传递和平，"帮助我们克服困难、应对每一天的压力"。

在那么多"灰暗新闻"的背景下，在众多公共与个人危机之间，喜剧界人士能够传递"平静与微笑"。教宗说："你们谴责滥用权力，提醒被遗忘的处境，指出不正确的行为，…而并不传播焦虑或恐惧"。他说，喜剧界人士"让人们在欢笑时去反思"。

欢笑的感染力

教宗方济各还向与会者表示："请记住，如果你能给哪怕一名观众的嘴角带来智慧的微笑，你也在让上帝微笑。"

教宗说，欢笑是带有感染力的。他说，喜剧界人士提醒我们，"乐趣和欢笑是人们的生活中心的部分。"

教宗晋见后的大合影 图像来源: Simone Risoluti/picture alliance

致辞后，教宗与每一位与会者握手，还接受了包括一瓶意大利酒在内的礼物，并与意大利喜剧二人组合Pio和Amedeo自拍。

晋见的最后，教宗方济各鼓励喜剧界人士"继续鼓舞人们，特别是那些最难带着盼望看待生活的人"，"帮助我们以微笑看待现实与其中的矛盾，去梦想一个更好的世界"。

而在此次会面后，教宗则要去面对更"严肃"的事情：飞往意大利南部，出席G7有关人工智能的讨论。

（路透社、Vatican News、纽约时报）

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