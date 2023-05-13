教宗会晤泽连斯基 和谈方案被拒绝

（德国之声中文网）乌克兰总统泽连斯基周六（5月13日）访问罗马，基辅与梵蒂冈之间对俄乌战争如何实现和平，有着分歧。意见一致的方面仅在于人道主义努力，如交换战俘，或者让被掳乌克兰儿童从俄罗斯返回。

泽连斯基与教宗方济各进行40分钟会谈后，梵蒂冈宣布，谈话内容是围绕战争中的乌克兰人道与政治局势。双方一致认为人道主义努力十分必要。教宗也表明，对冲突中无辜的受害者必须采取人道主义姿态。

泽连斯基之后与梵蒂冈外长盖拉格（Paul Gallagher）会谈，梵蒂冈之后表示，双方进行了诚挚的谈话，主要谈及战争以及人道主义行动的紧急性，和努力争取和平的必要性。

泽连斯基之后在多个表态中表明，在他看来，教宗多次提及的梵蒂冈的调停角色，并不是有意义的。周六晚间他向意大利电视台表示："与圣座会晤对我来说是一个荣幸。但他知道我的立场。战争发生在乌克兰，和平计划也必须是乌克兰的。对于争取梵蒂冈支持我们的和平方案，我们深感兴趣。"

泽连斯基还表示："我十分尊重圣座，但我们不需要调停者。我们需要的是公正的和平。我们邀请教宗以及其他领袖，为一个真正的和平而努力。但在此之前，我们需要解决所有其它的事情。"对于可能通过谈判实现和平，泽连斯基表示："不能与普京谈判，这个世界上没有任何国家能做到这一点。"

在致乌克兰民众的一则视频中，泽连斯基之后表示："我相信，圣座的意愿以及他的正直将有助于我们的和平方案得以实现，也就是一个公正、真诚的和平。"在推特上，这位乌克兰总统则批评了梵蒂冈迄今为止对战争各方的中立态度。他说，在与方济各会面时，他请求教宗谴责俄罗斯在乌克兰的罪行。他说："因为不能将受害者与侵略者混为一谈。"

迄今为止，教宗一直避免称俄罗斯总统普京为战争中有罪责的一方，在一些讲话中既提及乌克兰的受害者，也提到因战争受苦的俄罗斯的民众。

（天主教通讯社）

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