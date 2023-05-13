教宗会晤泽连斯基 和谈方案被拒绝

天主教宗方济各与乌克兰总统泽连斯基对于如何实现和平有显然不尽相同的设想。前者希望在战争各方之间斡旋，后者则想要战胜俄罗斯。
（德国之声中文网）乌克兰总统泽连斯基周六（5月13日）访问罗马，基辅与梵蒂冈之间对俄乌战争如何实现和平，有着分歧。意见一致的方面仅在于人道主义努力，如交换战俘，或者让被掳乌克兰儿童从俄罗斯返回。
泽连斯基与教宗方济各进行40分钟会谈后，梵蒂冈宣布，谈话内容是围绕战争中的乌克兰人道与政治局势。双方一致认为人道主义努力十分必要。教宗也表明，对冲突中无辜的受害者必须采取人道主义姿态。
泽连斯基之后与梵蒂冈外长盖拉格（Paul Gallagher）会谈，梵蒂冈之后表示，双方进行了诚挚的谈话，主要谈及战争以及人道主义行动的紧急性，和努力争取和平的必要性。
泽连斯基之后在多个表态中表明，在他看来，教宗多次提及的梵蒂冈的调停角色，并不是有意义的。周六晚间他向意大利电视台表示："与圣座会晤对我来说是一个荣幸。但他知道我的立场。战争发生在乌克兰，和平计划也必须是乌克兰的。对于争取梵蒂冈支持我们的和平方案，我们深感兴趣。"
泽连斯基还表示："我十分尊重圣座，但我们不需要调停者。我们需要的是公正的和平。我们邀请教宗以及其他领袖，为一个真正的和平而努力。但在此之前，我们需要解决所有其它的事情。"对于可能通过谈判实现和平，泽连斯基表示："不能与普京谈判，这个世界上没有任何国家能做到这一点。"
在致乌克兰民众的一则视频中，泽连斯基之后表示："我相信，圣座的意愿以及他的正直将有助于我们的和平方案得以实现，也就是一个公正、真诚的和平。"在推特上，这位乌克兰总统则批评了梵蒂冈迄今为止对战争各方的中立态度。他说，在与方济各会面时，他请求教宗谴责俄罗斯在乌克兰的罪行。他说："因为不能将受害者与侵略者混为一谈。"
迄今为止，教宗一直避免称俄罗斯总统普京为战争中有罪责的一方，在一些讲话中既提及乌克兰的受害者，也提到因战争受苦的俄罗斯的民众。
（天主教通讯社）
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