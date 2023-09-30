教宗任命多位新红衣主教 香港主教获晋升

（德国之声中文网）教宗方济各新擢升的21名红衣主教中有18人年龄在80岁以下，一旦教宗逝世或退位，他们可以参与枢机团的秘密投票，选举新教宗。三名80岁以上的老人也成为红衣主教，因为他们长期为教会服务。

这些新枢机主教来自美国、法国、意大利、阿根廷、瑞士、南非、西班牙、哥伦比亚、南苏丹、香港、波兰、马来西亚、坦桑尼亚和葡萄牙。其中，马来西亚和南苏丹首次出现枢机主教，这凸显方济各的主张，即给予他称之为世界的“边缘地区”更多的承认，这些地方通常饱受战乱或天主教徒不多。

重要的任命

受到任命的也包括香港教区主教周守仁（Stephen Chow Sau-Yan）。梵蒂冈正试图改善中国天主教徒的处境。周守仁曾于四月份到访北京，他此行也是近三十多年来香港主教的第一次对北京的访问。

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另一项重要任命是梵蒂冈在中东地区的最高主教、耶路撒冷拉丁礼教会皮萨巴拉大主教(Archbishop Pierbattista Pizzaballa)。

方济各在仪式上表示：“多样性是必要，是不可或缺的。”在仪式上，每位新枢机主教都获得了一枚戒指和红衣主教特别的红色四角帽。

亚非枢机增多 欧洲比例减少

这是方济各自2013年当选以来的第九次擢升枢机主教，过去十年中，亚洲和非洲枢机主教选举人的有所比例增加，欧洲的比例有所下降。

方济各将于12月迎来87岁生日，他是否在明年或2025年召集另一次枢机仪式将取决于他的健康状况。尽管他在使用轮椅和拐杖，也做过多次手术，但他并未减缓工作节奏，依然保持着日程的繁忙。

10月4日，教宗将在梵蒂冈主持为期近一个月的一次教会会议（sýnodus o concilium）该会议或会制定教会的未来。

在本周六（9月30日）早上的布道中教宗用了交响乐团的比喻，似乎暗指教会中渐进派和保守派之间的分歧，称一个部分或者单独的乐器不能独奏，且不能掩盖其他声音。作为“指挥家”，他的工作是倾听并努力实现“创造性的忠诚”。

在教会会议召开期间，全球各地的天主教徒被都可表达对教会未来愿景的看法。支持者对此表示欢迎，认为这是改变教会权力结构和更多地倾听信徒的机会，包括女性教友和社会边缘群体。保守派认为这个过程是浪费时间，可能会天主教等级结构，从长远看或会淡化传统教义。

（路透社）

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