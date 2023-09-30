 教宗任命多位新红衣主教 香港主教获晋升 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 30.09.2023

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教宗任命多位新红衣主教 香港主教获晋升

教宗方济各周六将21名主教擢升为红衣主教（也称“枢机主教”）。由此，枢机选举人137中的73%是由方济各任命的。这个群体将为方济各继任者人选投票。

图为香港主教周守仁获教宗擢升为枢机

图为香港主教周守仁获教宗擢升为枢机

（德国之声中文网）教宗方济各新擢升的21名红衣主教中有18人年龄在80岁以下，一旦教宗逝世或退位，他们可以参与枢机团的秘密投票，选举新教宗。三名80岁以上的老人也成为红衣主教，因为他们长期为教会服务。

这些新枢机主教来自美国、法国、意大利、阿根廷、瑞士、南非、西班牙、哥伦比亚、南苏丹、香港、波兰、马来西亚、坦桑尼亚和葡萄牙。其中，马来西亚和南苏丹首次出现枢机主教，这凸显方济各的主张，即给予他称之为世界的“边缘地区”更多的承认，这些地方通常饱受战乱或天主教徒不多。

重要的任命

受到任命的也包括香港教区主教周守仁（Stephen Chow Sau-Yan）。梵蒂冈正试图改善中国天主教徒的处境。周守仁曾于四月份到访北京，他此行也是近三十多年来香港主教的第一次对北京的访问。

更多阅读——教宗方济各呼吁中国教徒 ：做好教徒 好公民

周六（9月30日），来自香港的信徒出现在梵蒂冈圣彼得广场，等待教宗擢升21位新红衣主教（枢机主教）

周六（9月30日），来自香港的信徒出现在梵蒂冈圣彼得广场，等待教宗擢升21位新红衣主教（枢机主教）

另一项重要任命是梵蒂冈在中东地区的最高主教、耶路撒冷拉丁礼教会皮萨巴拉大主教(Archbishop Pierbattista Pizzaballa)。

方济各在仪式上表示：“多样性是必要，是不可或缺的。”在仪式上，每位新枢机主教都获得了一枚戒指和红衣主教特别的红色四角帽。 

亚非枢机增多 欧洲比例减少

这是方济各自2013年当选以来的第九次擢升枢机主教，过去十年中，亚洲和非洲枢机主教选举人的有所比例增加，欧洲的比例有所下降。 

方济各将于12月迎来87岁生日，他是否在明年或2025年召集另一次枢机仪式将取决于他的健康状况。尽管他在使用轮椅和拐杖，也做过多次手术，但他并未减缓工作节奏，依然保持着日程的繁忙。

在仪式上，每位新枢机主教都获得了一枚戒指和特别的红色四角帽

在仪式上，每位新枢机主教都获得了一枚戒指和特别的红色四角帽

10月4日，教宗将在梵蒂冈主持为期近一个月的一次教会会议（sýnodus o concilium）该会议或会制定教会的未来。

在本周六（9月30日）早上的布道中教宗用了交响乐团的比喻，似乎暗指教会中渐进派和保守派之间的分歧，称一个部分或者单独的乐器不能独奏，且不能掩盖其他声音。作为“指挥家”，他的工作是倾听并努力实现“创造性的忠诚”。

在教会会议召开期间，全球各地的天主教徒被都可表达对教会未来愿景的看法。支持者对此表示欢迎，认为这是改变教会权力结构和更多地倾听信徒的机会，包括女性教友和社会边缘群体。保守派认为这个过程是浪费时间，可能会天主教等级结构，从长远看或会淡化传统教义。

（路透社）

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    反对对弱势群体的冷漠

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    流行明星？

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  • Peru Trujillo - Papst zu Besuch (picture-alliance/dpa/Agentur Andina/J. C. Guzmán)

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    建立桥梁

    在中非与哥伦比亚，方济各参与调停内战各方。在华盛顿与哈瓦那之间，教宗致力于推动关系冰期的结束。在美国与墨西哥之间，他呼吁特朗普不要建墙、要建桥。

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    与其它宗教领袖会面

    方济各希望建立跨教派、跨宗教的桥梁。他在耶路撒冷哭墙祷告，与大穆夫提会面。在开罗与科普特领袖以及大伊玛目会面。在缅甸他与佛教僧侣谈话，在哈瓦那与俄罗斯东正教领袖会面。

  • Chile Papst Trauung im Flugzeug | Paula Podest & Carlos Ciufffardi (Reuters/Osservatore Romano)

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    临时证婚

    2018年1月从智利去秘鲁的飞行途中，教宗方济各为一对机组人员临时证婚。他们之前表示打算结婚。

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    梵蒂冈内部的批评声

    也有人指责方济各对教廷内部事务过于严厉，有人认为他的路线过于世俗化，还有人批评他的一些“姿态”是为了媒体效果。

    作者: Jan D. Walter


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