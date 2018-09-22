教宗：任命主教我有最终决定权

（德国之声中文网）教宗方济各敦促中国基督徒和政治领导人继续走对话之路。在周三（9月26日）发表的《致中国天主教信友和普世教会文告》中，方济各教宗呼吁各方支持梵蒂冈和北京政府新近签署的协议。在多页文告中，他敦请中国天主教友实现共融与和解。他敦请中国领导人"以信任、勇气及远见继续长期以来所进行的对话"。他呼吁普世教会，"看到这个时代的迹象"，支持相关进程。

上周六，梵蒂冈和中国达成关于主教任命的"临时协议"。根据该协议，教宗认可了未获教廷同意而上任的共8名忠于政府的主教。这样，60多年来，中国所有主教首次与罗马一致。部分中国教会人士以忧虑心情注视相关谈判。他们曾指责梵蒂冈幼稚，并对"出卖"在华教会提出警告。

此前，教宗方济各为梵中协议作了辩护。周二晚，在结束波罗的海三国访问飞返途中，他表示，主教任命协议意味着"有关可能的候选人的一种对话"，但"最终是教宗任命主教；这是明确的"。他还解释说，对该协议的责任在他一个人这里。

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方济各教宗表示，现在与北京签署该协议的决定性动力是中国主教共同发出的一个团结声明。他说，在梵蒂冈前驻美国大使、大主教维加诺（Carlo Maria Vigano）8月底对他提出指责后，中国主教致函表示对他效忠。在信函上签字的不仅有天主教爱国会的主教，也有地下教会的主教。方济各教宗说，"对我而言，这是上帝的一个信号"。

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方济各教宗表示，现在达成的协议是多年努力的结果，众多教廷人士孜孜讫迄，参与其间，在协议草案先后文本呈交给他后，曾多次会商，作了最仔细的斟酌。因此，作为最终负责人，他对他们的工作有着高度信任。教宗方济各最后请求为那些不能理解、或多年来深受被迫处于地下状态之苦的信友们祈祷。

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凝炼/乐然（天主教通讯社）