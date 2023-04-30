 敘利亞總統：應棄美元 改人民幣結算 | 经济纵横 | DW | 01.05.2023

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经济纵横

敘利亞總統：應棄美元 改人民幣結算

中國政府近期推動人民幣國際結算，並呼籲各國拋棄美元，目前也取得敘利亞的支持。但人民幣真的能走出去嗎？專家怎麼說？

中國的人民幣是否有機會取代美元？圖為2021年在中國湖北省的一次數位人民幣操作（資料照）

中國的人民幣是否有機會取代美元？圖為2021年在中國湖北省的一次數位人民幣操作（資料照）

（德國之聲中文網）中國政府近期推動各國與中國之間的貿易應拋棄美元，並改用人民幣結算，目前已在各國取得進展。敘利亞總統阿薩德（Bashar al-Assad）週六（4月29日）在會見中國特使時，也對推動人民幣的跨國結算表示了支持。

敘利亞阿拉伯通訊社（SANA）報導，阿薩德週六在大馬士革會見中國政府中東問題特使翟雋說，當今世界需要中國在政治和經濟上的存在，以重新平衡全球局勢，同時考慮到中俄關係和中國與金磚國家聯盟，能以多極的國際秩序建立強大的空間。

阿薩德強調，（中美）對抗首先是經濟上的，這使得在交易中不使用美元的必要性越來越大，金磚國家可以在這方面發揮主導作用，也可以選擇在跨國貿易交易中，採用人民幣。

阿薩德還談到了中國「一帶一路」倡議的重要性，並稱讚中方斡旋最終促成了沙特與伊朗關係的緩和改善，這將對整個中東地區的穩定產生積極影響。

翟雋則強調，中方將在國際上以言行支持敘利亞，中國也支持敘利亞與阿拉伯國家和解中出現的積極進展。

敘利亞總統阿賽德支持使用人民幣進行交易，圖為4月18日他接見沙特外交大臣阿勒沙特

敘利亞總統阿賽德支持使用人民幣進行交易，圖為4月18日他接見沙特外交大臣阿勒沙特

人民幣真的能國際化嗎？

路透社4月27日報導，中國人民幣正緩慢的被更多的國際支付所採用。

報導稱，雖然美元在世界貿易結算中仍占主導地位，但越來越多與中國的雙邊貿易交易安排，從中國在中東的石油採購，到與巴西和俄羅斯等合作夥伴進行貿易等，都開始改以人民幣進行支付。

數據顯示，今年3月與中國的跨境交易以人民幣結算的數量首次超過美元。阿根廷也於4月底表示，其目標是定期以人民幣，而非美元來支付中國的商品。

根據「環球銀行金融電信協會」（SWIFT） 的數據，人民幣在世界貿易融資中的比率，已從兩年前的1.3%，增加到今年2月份的 4.5%。而美元目前則是84%

此外，由於俄羅斯發動了對烏克蘭的戰爭，以及由此產生的西方制裁，為人民幣國際化提供了實質性的支持。突然之間，俄羅斯幾乎從無到有的，成為中國以外的第四大國際人民幣交易中心。人民幣在俄羅斯貨幣市場的交易份額，已從去年初的不到1%，一舉躍升至40%至45%。

「世界上最大的商品出口國和進口國，中國、俄羅斯和巴西，現在正在合作使用人民幣進行跨境支付」，法國巴黎銀行資產管理公司駐香港的高級投資策略師羅念慈說。

「隨著時間的推移，他們的合作可能會吸引其他國家使用人民幣支付，並且累積起來，這個集團可能會以犧牲美元為代價來抬高人民幣」，他說。

環球銀行金融電信協會標誌示意圖（資料照）

環球銀行金融電信協會標誌示意圖（資料照）

專家：還需要很長時間

路透社4月27日報導，長期以來，中國一方面持續尋求增加人民幣在全球支付中所佔份額；一方面仍不願意開放其資本賬戶，並允許人民幣像美元、歐元和日元等貨幣一樣，能夠方便的自由流動。

不過，人民幣為中國的貿易夥伴提供了其他吸引力。就阿根廷而言，用人民幣購買商品可以避免耗盡不斷減少的美元儲備。更廣泛地說，每個新的採用者都增加了貨幣系統的深度和實用性。不過，若是談到人民幣大幅國際化，甚至取代美元成為全球主要貨幣之一，專家認為，這仍需要很長的時間。

北京華創證券首席宏觀分析師張宇解釋，「如果出口商想用人民幣結算貿易，就必須說服外國進口商用人民幣支付，這往往需要很長時間」。

澳大利亞惠勒管理諮詢公司（Wheeler Management Consulting）首席執行官惠勒(Andre Wheeler) 表示：「要使人民幣的使用規模擴大，需要10年或更長時間」。

「如果他們試圖將澳大利亞鐵礦石貿易改為以人民幣結算，我認為中國無法應對這種（大）規模（的交易）」，惠勒說。

（SANA、路透社）

專家認為，人民幣短期內還很難做到在國際上大規模使用（資料照）

專家認為，人民幣短期內還很難做到在國際上大規模使用（資料照）

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