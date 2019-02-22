救援物资难入境  委内瑞拉边界起冲突

（德国之声中文网）根据多家媒体报道，委内瑞拉与巴西边界因救援物资爆发冲突，造成至少三人死亡。巴西媒体援引一名委内瑞拉医生指出，这几人在委内瑞拉边境城市被子弹击中，另有13名伤者被送往巴西医院接受治疗。目前尚无法独立验证实际情况。

在周五的时候委巴边境就发生了暴力事件，与委内瑞拉的军方冲突导致两人死亡。马杜罗周四晚上宣布关闭委内瑞拉与巴西边界，以防止援助物资经由巴西运入委内瑞拉。

根据巴西媒体G1报道，当地时间周六下午，示威者和运送物资的卡车试图突破边界防锁时与军方发生冲突。有示威者点燃了军方使用的建筑物，后者随后动用了催泪瓦斯。

与哥伦比亚断交！

与哥伦比亚的边界也因为运送援助物资发生了大规模冲突。哥伦比亚政府最终召回装有物资的卡车。该国外交部长卡洛斯·奥尔梅斯·特鲁希略·加西亚（Carlos Holmes Trujillo García）表示，马杜罗政府使用暴力手段阻止食品和药品援助。

与此同时，委内瑞拉宣布与这个邻国断交，哥伦比亚驻委内瑞拉外交人员须在24小时内离境。哥伦比亚外长对此提出批评，并强调了承认哥伦比亚反对派领导人瓜伊多 (Juan Guaido) 为委内瑞拉临时总统的立场。

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另外，一艘从波多黎各起航的救援物资船只也受到委内瑞拉海军的威胁。委方表示将会开火，因此救援船只不得不返航。

瓜伊多周六表示要让食品和药物救援物资入境分派给民众。但对手马杜罗却拒绝让救援物资入境，他声称这是找借口为美国进行军事干预做准备。

美国发出威胁

美国国务卿迈克·蓬佩奥（Mike Pompeo）对"马杜罗暴徒"的暴力行为发出谴责，他在推特上说："这些袭击导致死亡和受伤。"，他对"犯罪行为"受害者家属表示慰问，他宣布，华盛顿为支持委内瑞拉的民主将采取"行动"。他在推特上写道，现在是行动起来帮助"绝望的委内瑞拉人民"的时候了。

文木/达扬 （德新社，法新社）