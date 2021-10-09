 救房市搶第一 哈爾濱推獎勵買房政策 | 经济纵横 | DW | 11.10.2021

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经济纵横

救房市搶第一 哈爾濱推獎勵買房政策

中國房地產危機逐漸擴大，哈爾濱市昨宣布多項獎勵政策，刺激該市買房熱情，成為中國國內首批推出救房市措施，支持房地產開發商的城市之一。 

China Covid-Pandemie Lieferservice Harbin

（德國之聲中文網）中國房地產市場因恆大集團債務危機搖搖欲墜，哈爾濱市政府於其官網發表聲明，20221231日前，已實施預售屋資金監管的房地產開發項目，符合還款條件者，應盡快還款，以減輕企業流動資金壓力。此外，信用良好的房地產開發企業也應能盡快開始申請預售屋許可證。

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在人们关注恒大危机将带来何种影响之际，中国又一家具规模的房地产开发商花样年爆出支付能力问题。目前多家中国房企已被国际评级机构降级。

深陷债务危机的中国房地产巨头恒大集团旗下的恒大财富宣布，启动“实物对付”，用房产物业等向投资理财产品到期的客户抵偿。

在中国的恒大14日表明不能保证可履行其财务义务後，各界都在分析恒大债务危机可能带来的影响。专家认为，虽然恒大的问题主要来自中国，但对外部投资者仍可能造成影响。

中国政府希望通过限制租金上涨来缓解一些居民的住房压力。住建部明确表示，城市住房租金年涨幅不得超过5%。

 

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進指出，「可以預期中國其他城市將會跟進，特別是高庫存壓力的那些中西部三線、四線城市。」 

哈爾濱市政府也表示，將針對具有大專以上學歷的人才，在該市首度購屋提供10萬人民幣的現金補貼。  

避免破產 房地產開發商自救 

中國政府這波借貸融資限制政策讓國內多家房地產開發商遭受重創，房地產開發商花樣年控股集團日前信用評級遭下調，今天限制其債券於上海的交易；另一家同樣陷入這波危機的房地產開發商摩登置地，則宣布要求投資者延後償還未償還債券的日期，以避免破產。 

中達證券房地產分析師蔡鴻飛指出，對於許多私營的中國房地產開發商而言，目前的問題是如何在未來三個月活下去。「他們根本回答不出來，未來公司612個月的還款計畫。」 

目前中國房地產投資與銷售逐漸下降，新售屋價格更是成長緩慢。河北省張家口市部分房地產公司為因應此次危機，主動調降售價以求刺激銷售量與增加現金流 

观看视频 01:50

恒大债台高筑 投资者忧血本无归

(路透社) 

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