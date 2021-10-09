救房市搶第一 哈爾濱推獎勵買房政策

（德國之聲中文網）中國房地產市場因恆大集團債務危機搖搖欲墜，哈爾濱市政府於其官網發表聲明，2022年12月31日前，已實施預售屋資金監管的房地產開發項目，符合還款條件者，應盡快還款，以減輕企業流動資金壓力。此外，信用良好的房地產開發企業也應能盡快開始申請預售屋許可證。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進指出，「可以預期中國其他城市將會跟進，特別是高庫存壓力的那些中西部三線、四線城市。」

哈爾濱市政府也表示，將針對具有大專以上學歷的人才，在該市首度購屋提供10萬人民幣的現金補貼。

避免破產 房地產開發商自救

中國政府這波借貸融資限制政策讓國內多家房地產開發商遭受重創，房地產開發商花樣年控股集團日前信用評級遭下調，今天限制其債券於上海的交易；另一家同樣陷入這波危機的房地產開發商摩登置地，則宣布要求投資者延後償還未償還債券的日期，以避免破產。

中達證券房地產分析師蔡鴻飛指出，對於許多私營的中國房地產開發商而言，目前的問題是如何在未來三個月活下去。「他們根本回答不出來，未來公司6到12個月的還款計畫。」

目前中國房地產投資與銷售逐漸下降，新售屋價格更是成長緩慢。河北省張家口市部分房地產公司為因應此次危機，主動調降售價以求刺激銷售量與增加現金流。

(路透社)

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