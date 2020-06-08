「救命突破」 类固醇治疗新冠肺炎重症现成效

(德国之声中文网) 世界卫生组织周二(6月16日)以「拯救生命的科学突破」形容英国使用一种基本的类固醇来治疗新冠肺炎重症病人的方式。有约三分之一的重症患者存活下来。

世卫总干事说:「这是一个好消息，我祝贺英国政府、牛津大学以及英国的许多医院和患者，他们为这一拯救生命的科学突破做出了贡献。」

牛津大学研究人员以类固醇地塞米松(dexamethasone)对2千多名新冠肺炎重症患者进行治疗。

研究结果发现，对于只能借助呼吸机呼吸的患者，地塞米松能将其死亡率降低35%。初步结果也表明，它能将需要氧气治疗而不使用呼吸机的患者的死亡率从25%降低到20%。

牛津大学纳菲尔德医学系新兴传染病教授霍比 (Peter Horby)说:「地塞米松是第一个被证明可以改善新冠肺炎生存率的药物......这是一个非常可喜的结果。」

他也说:「地塞米松价格低廉，现成可以立即用于拯救全世界的生命。」但他也强调，这种药物对轻症没有用，只对因病毒住院的患者有帮助。

英国卫生大臣汉考克 (Matt Hancock)表示，英国的患者将立即开始接受这种药物，他也对牛津大学的科学家表示感谢。

邹宗翰/张慈 (法新社、美联社、路透社)