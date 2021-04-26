救命的氧气怎可断掉？

（德国之声中文网）

什么是氧气 ？

氧气是一种气体，无色、无味，可经由液化和分离空气获得。跟据工业气体协会（IGV）的说法，这种气体可加快钢铁和化工行业的燃烧过程。此外，它还能在生物过程中提供帮助，如污水处理过程中帮助分解污染物。在极纯净状态下，它可用作医疗氧气，供病人呼吸。

医用氧气需求量多大 ？

自2017年起，世卫组织将氧气列为重要药品。2021年4月25日，仅就低收入和中等收入国家而言，计算出的日需求量为2550万立方米，年度费用为56亿美元。

在印度，根据 "COVID-19新冠病毒氧气需求追踪 "这一计算工具提供的数据，感染者每天的氧气需求量为1180万立方米。除印度外，氧气需求明显增加的国家还有巴西、秘鲁、墨西哥、埃及和尼日利亚。

在巴西，今年2月，日需求量为280万立方米，3月初超过了300万。相比之下，中国2月份的日需求量为8000立方米，目前是1251立方米。

需求是如何计算的 ？

最重要的工具之一是所谓的 "COVID-19氧气需求跟踪器"，它基于国际组织PATH、克林顿健康获取倡议（CHAI）和 "获取挑战 "的一个共同倡议。该工具计算中低收入国家COVID-19新冠患者的氧气日需求量，帮助决策者规划需求及采购。该工具使用的数据取自世卫组织及其它来源。

氧气价格是多少 ？

随着需求的增加，采购氧气越来越困难。《印度时报》报道说，在印度次大陆，氧气价格暴涨，现在，一钢瓶氧气价格可在250美元到330美元之间，甚至更高。据媒体报道，莫迪总理政府已下令该国的氧气制造商优先生产医用氧气。在秘鲁，价格据称会跃升至每钢瓶1000美元以上。在德国，一升氧气目前在网上的价格约为2.6欧元，一个8升钢瓶氧气的价格约为20欧元。

哪些企业生产氧气 ？

两个最大的制造商和全球市场领导者是法国液化空气集团（ Air Liquide，2017年销售额：203亿欧元）和林德公司（Linde，2019年销售额：282亿欧元）。该公司在德国最大的工厂位于奥伯豪森（Oberhausen），日产量2400吨。医用氧气占全球氧气产量的5-10％。

气体是如何运输的 ？

在生产氧气过程中，空气被冷却至零下186摄氏度，使氧气凝结，处于液化状态。然后，液化气体被装入罐车，运往医院等地方，在那里，被送入汽化装置。之后，它被重新加热，恢复到气态，然后，经由管道，输至病人。

若医院没有为此所需的技术设备，亦可采用压缩气体钢瓶方式供应氧气。虽然钢瓶运输麻烦，但可灵活使用。比如，必须照顾经常需要氧气的病人的亲属可将其放进手推车，或者，也可将其带到医院。只不过，与气罐车相比，气钢瓶医用氧气价格更高。

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