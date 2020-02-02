救命或顾人情? 武汉返台班机惹争议

(德国之声中文网) 湖北台湾同胞返台救援会长徐正文2月5日证实，第一批返台者实际数字为247人，比救援会名单的244人还多出3人，而这多出的3人之中，其中一名就是确诊病例。

先前，台湾陆委会表示在与陆方协商时曾强调，要优先给短期出差、没有长期生活支撑、慢性病者或小孩老人等抵抗力较弱者优先登机，而且要排除确诊病例。民视新闻报导，中方也同意该提议。

国民党籍的徐正文担任北京特邀政协委员、苏州市特邀政协委员、北京市政协港澳台侨工作顾问的背景也被起底。

国民党在5日表示，国民党中央委员徐正文以武汉台商救援会长身分对台胞包机返台事件的发言，以及主动发布第二次包机时间有误，皆为徐正文个人行为，与国民党无关；此外，若发现有党员个人言行干扰防疫工作，将祭出党纪处分。

但是首批台商返台后，台湾方才发现符合上述条件的人却大多没有搭上飞机，例如一名血友病患者就没有上机。登机名单却以台商与其陆籍配偶优先。消息一出，引发群众质疑回台班机变成「人情班机」。

徐正文在记者询问中方有无插手名单时，支支吾吾的说: 「我们也不清楚，很高兴大家帮我们发现这个问题...我给的名单只是建议性，名单以台办名单为主，不是以我的为主。」他说热切期待台湾跟大陆能够使用后援会提供的名单。

2月3日深夜11点40分，滞留武汉的台商首批247人专机抵台。其中1名发烧到38.6度的患者，4日下午确诊为新型冠状病毒，也是台湾第11例确诊个案。

针对此事，台湾卫福部长、中央指挥中心指挥官陈时中于5日召开记者会时一度哽咽落泪，说虽然确诊让人难过，但是尽最大努力帮助台商恢复健康，就是带台商回台湾的最大意义。

2月3日第一班包机的搭乘人员皆由中方决定，班机也是中国东方航空的飞机。

台湾中央大学咨商中心兼任医师刘贞柏在脸书上解释，返台包机出现第一例确诊的最大冲击，就是暂时不会有第二架包机回台: 「不能把病毒送来台湾，是回台包机的核心宗旨。」他认为台方原本依靠中国过滤掉可能的带原者，但是却在包机乘客中发现确诊病例，显示出中国的包机流程不能信赖，也因此让第二架班机更难成行。

第二批班机遥遥无期

陆委会副主委邱垂正曾在1月30日表示，约有400名台湾人向陆委会求助回台。周二，陆委会宣布有247人在周一晚间搭乘飞机回到台湾，台湾总统蔡英文也在其脸书页面对于对岸在台湾人民返乡过程中给予的协助，表示肯定。

徐正文曾经在2月4日下午时预告第二班飞机将在5日下午搭机回台，但是陆委会多次否认。

尤其在包机出现确诊病例、以及名单问题浮上台面以后，台湾方面陆委会不满第一班包机没有优先送回急迫需要者，沦为「人情班机」，要求陆方事先协调登机人员名单，并且在起飞前一天将完整旅客名册交给台湾。国安官员也强调，基于提高防疫的需求，未来的包机应该由台湾的国籍航空负责。

至于中国大陆方面则是十分介意台湾是否会在各国「撤侨」之际，也将回台班机称为「撤侨」，借此模糊化两岸关系与国际关系的微妙界线。中国将第一班包机称为「春节加班机」。 2月5日，徐正文表示，他联系还滞留在当地的台湾人时了解到，陆方强调不是大陆的问题，而是台湾方面拒绝让他们回台才会取消班机。

罗法/杨威廉 (综合报导)