 救命或顾人情? 武汉返台班机惹争议 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 06.02.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

救命或顾人情? 武汉返台班机惹争议

从武汉出发回台的班机中，原先预定登机的慢性病患者没上飞机，换成陆籍配偶搭上唯一一班包机。 3名临时加入的乘客中还有一名是新冠病毒的确诊病例。诸多情节揭露出两岸处事差异与政治角力。

Australien Notlandung China Eastern-Flugzeug (picture-alliance/dpa/AAP/P. Miller)

(德国之声中文网) 湖北台湾同胞返台救援会长徐正文2月5日证实，第一批返台者实际数字为247人，比救援会名单的244人还多出3人，而这多出的3人之中，其中一名就是确诊病例。

先前，台湾陆委会表示在与陆方协商时曾强调，要优先给短期出差、没有长期生活支撑、慢性病者或小孩老人等抵抗力较弱者优先登机，而且要排除确诊病例。民视新闻报导，中方也同意该提议。

国民党籍的徐正文担任北京特邀政协委员、苏州市特邀政协委员、北京市政协港澳台侨工作顾问的背景也被起底。

国民党在5日表示，国民党中央委员徐正文以武汉台商救援会长身分对台胞包机返台事件的发言，以及主动发布第二次包机时间有误，皆为徐正文个人行为，与国民党无关；此外，若发现有党员个人言行干扰防疫工作，将祭出党纪处分。

但是首批台商返台后，台湾方才发现符合上述条件的人却大多没有搭上飞机，例如一名血友病患者就没有上机。登机名单却以台商与其陆籍配偶优先。消息一出，引发群众质疑回台班机变成「人情班机」。

徐正文在记者询问中方有无插手名单时，支支吾吾的说: 「我们也不清楚，很高兴大家帮我们发现这个问题...我给的名单只是建议性，名单以台办名单为主，不是以我的为主。」他说热切期待台湾跟大陆能够使用后援会提供的名单。

China Wuhan | Coronavirus | Hygiene-Maßnahme (Getty Images)

武汉封城后，街上十分冷清，恍若空城

2月3日深夜11点40分，滞留武汉的台商首批247人专机抵台。其中1名发烧到38.6度的患者，4日下午确诊为新型冠状病毒，也是台湾第11例确诊个案。

针对此事，台湾卫福部长、中央指挥中心指挥官陈时中于5日召开记者会时一度哽咽落泪，说虽然确诊让人难过，但是尽最大努力帮助台商恢复健康，就是带台商回台湾的最大意义。

2月3日第一班包机的搭乘人员皆由中方决定，班机也是中国东方航空的飞机。

台湾中央大学咨商中心兼任医师刘贞柏在脸书上解释，返台包机出现第一例确诊的最大冲击，就是暂时不会有第二架包机回台: 「不能把病毒送来台湾，是回台包机的核心宗旨。」他认为台方原本依靠中国过滤掉可能的带原者，但是却在包机乘客中发现确诊病例，显示出中国的包机流程不能信赖，也因此让第二架班机更难成行。

第二批班机遥遥无期

陆委会副主委邱垂正曾在1月30日表示，约有400名台湾人向陆委会求助回台。周二，陆委会宣布有247人在周一晚间搭乘飞机回到台湾，台湾总统蔡英文也在其脸书页面对于对岸在台湾人民返乡过程中给予的协助，表示肯定。

徐正文曾经在2月4日下午时预告第二班飞机将在5日下午搭机回台，但是陆委会多次否认。

尤其在包机出现确诊病例、以及名单问题浮上台面以后，台湾方面陆委会不满第一班包机没有优先送回急迫需要者，沦为「人情班机」，要求陆方事先协调登机人员名单，并且在起飞前一天将完整旅客名册交给台湾。国安官员也强调，基于提高防疫的需求，未来的包机应该由台湾的国籍航空负责。

至于中国大陆方面则是十分介意台湾是否会在各国「撤侨」之际，也将回台班机称为「撤侨」，借此模糊化两岸关系与国际关系的微妙界线。中国将第一班包机称为「春节加班机」。 2月5日，徐正文表示，他联系还滞留在当地的台湾人时了解到，陆方强调不是大陆的问题，而是台湾方面拒绝让他们回台才会取消班机。

罗法/杨威廉 (综合报导)

DW.COM

一副口罩在中港澳台的命运

随着肺炎疫情的爆发，口罩需求飙升，一时间竟成了紧缺物品。面对民众的抢购潮，香港、澳门和中国大陆都各自推出了不同的应对措施。另外，没有口罩的人们，想出了哪些脑洞大开的防护奇招呢？ (04.02.2020)  

相关内容

China, Wuhan: Coronavirus

墙外文摘：病毒肆虐，中共再次演练社会控制 02.02.2020

有评论认为，因为尽管中国民众不信任体制，但是总体上是接受封锁的，因为人民已经吸收了政府的中国例外说：治理中国需要用铁腕。此外，大陆不许台湾撤侨，民间救援为何迟迟送不到一线医生手上也是海外媒体的关注焦点。

China, Wuhan: Coronavirus

多国计划撤侨之际 少数外国人仍困武汉 05.02.2020

在多国陆续于过去一周展开武汉撤侨行动后，美国、英国与巴西周二 (2月4日) 宣布新一波的撤侨行动。 与此同时，至少超过百名的巴基斯坦与尼日利亚国民，因该国政府的撤侨立场摇摆不定，导致他们依旧受困于武汉。

BG China Reisewelle Neujahrsfest Coronavirus

新冠病毒疫情下 台北对北京有弹有赞 04.02.2020

围绕台湾被排除在世卫组织的话题，台北政府再次升高对于北京的批评声量，指责“邪恶”的中国阻止台湾及时获取关于新型冠状病毒疫情扩散的消息。与此同时，台湾总统蔡英文感谢对岸在台湾撤侨过程中给予帮助。

广告

媒体看中国

China, Wuhan: Coronavirus (Reuters/ Royal Thai Navy)

德语媒体：新冠将成为一场大流行病？

疫情危机中，中国央行先是投放1.2万亿人民币资金以保障流动性，继而又投放4000亿元人民币救市。《法兰克福汇报》对此予以关注。《南德意志报》文章写道，新冠疫情可能、甚至已经发展成为大流行病，但研究者也有了新发现。  