 救助叙利亚灾民是否该取消制裁? | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.02.2023

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时政风云

救助叙利亚灾民是否该取消制裁?

叙利亚国家媒体报道称，在大马士革政府控制的地区有近30万人因严重地震灾害而变得无家可归。该国要求美国和欧盟解除制裁。德国联邦政府表示，对叙利亚提供救援并不会受到制裁措施的影响。

叙利亚向欧盟正式请求提供救灾援助。欧盟委员会危机管理专员雷纳西奇说，他鼓励欧盟国家对叙利亚的请求做出回应。

叙利亚向欧盟正式请求提供救灾援助。欧盟委员会危机管理专员雷纳西奇说，他鼓励欧盟国家对叙利亚的请求做出回应。

（德国之声中文网）虽然在政治上被国际社会广泛孤立，但是遭受严重地震灾害的叙利亚政府仍然收到了来自海外的援助。据阿曼通讯社报道，为了提供救灾物资，阿曼开启了空中走廊。但是阿曼不愿向叙利亚派遣救援人员。

阿联酋总统穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬表示将向受灾的叙利亚和土耳其各提供5000万美元救援款。叙利亚外交部对外表示，阿联酋还准备为叙利亚提供一座野战医院，并将派出救援队。

除了一系列阿拉伯国家，伊朗、俄罗斯和中国也向叙利亚提供了援助。中国外交部发言人毛宁周三（2月8日）在记者会上表示，为表达中国政府和人民对叙利亚政府和人民的慰问和支持，中方决定向叙利亚方面提供3000万元人民币的紧急人道主义援助。中方相关的主管部门也将同叙利亚方面通力配合，确保援助尽快落实，帮助叙利亚方面抗震救灾、救助灾民。

印度也向叙利亚派出了载有包括药品在内的救灾物资的飞机。

叙利亚批评美国和欧盟没有取消针对阿萨德政府的制裁。大马士革方面表示，制裁措施的存在令叙利亚灾民难以获得外界提供的援助。

叙利亚红新月会也呼吁西方取消制裁。不过专家们怀疑解除制裁是否对救灾真的能起到作用。已经有报道称，大马士革政府利用救灾物资充实自己，而且在分派物资的时候故意绕过反对派占据的地区。叙利亚北部受灾地区被不同势力控制，这同时也让救灾工作变得更加困难。

地震后一名叙利亚少年抱着一个死去的小孩

地震后一名叙利亚少年抱着一个死去的小孩

德国左翼党呼吁联邦政府敦促欧盟和美国解除对叙利亚的制裁。但是联邦政府表示，对叙利亚提供救援并不会受到制裁措施的影响。德国外交部一名发言人说：“欧盟实施的制裁针对的不是叙利亚人民，而是阿萨德政权及其支持者、战争经济的获利者以及对最严重的侵犯人权行为负有责任的人。”这名发言人强调，制裁只禁止少数商品的进口。食品、用于挖掘的重型机械和其他人道主义援助都是被豁免的。

德国外交部长贝尔博克呼吁开放所有通向叙利亚的边境，让救援物资尽快送入该国。她说，包括俄罗斯内在的所有国际行动者都应该“利用他们对叙利亚的影响力，以便人道主义救援能达到灾民手中”。 

叙利亚向欧盟正式请求提供救灾援助。欧盟委员会危机管理专员雷纳西奇（Janez Lenarcic）说，叙利亚提交了一长串请求援助项目的清单，其中包括药品、食品和医疗器材。雷纳西奇说，他鼓励欧盟国家对叙利亚的请求做出回应。

土耳其和叙利亚发生大地震 上千人丧生

（德新社等）

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